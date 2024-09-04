Глава МИД Кулеба убежден, что в скором времени Украина получит разрешение от партнеров на удары вглубь РФ

Сейчас наше государство ведет с партнерами переговоры о снятии ограничений на нанесение переданным Украине оружием ударов по территории РФ, они находится на последних этапах согласования.

Об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как по мне, перед нами встает проблема последней мили. Я размышляю, как преодолеть эту последнюю милю", - прокомментировал Кулеба.

По его словам, "способность Украины поражать военные объекты глубоко в России и уменьшение способности России наносить авиаудары по Украине зависит от США, Великобритании, Франции и Германии".

"Это ближние и дружественные к нам страны, которые имеют необходимые ракеты", - отметил Кулеба.

Он добавил, что партнерам Украины стоит снять все ограничения на применение Украиной оружия для ударов по российским военным объектам, а также предоставить Украине необходимые ракеты.

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Во время интервью глава украинской дипломатии также призвал партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны и взять на себя новые обязательства.

"Единственный способ перехватить их (российские баллистические ракеты. - Ред.) - это системы Patriot, SAMP-T, потому что только они способны перехватывать баллистические ракеты. Я не знаю, сколько еще должно произойти трагедий, чтобы все обещания были выполнены и были взяты новые обязательства", - подчеркнул Кулеба.