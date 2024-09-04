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Новости Война
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Глава МИД Кулеба убежден, что в скором времени Украина получит разрешение от партнеров на удары вглубь РФ

кулеба

Сейчас наше государство ведет с партнерами переговоры о снятии ограничений на нанесение переданным Украине оружием ударов по территории РФ, они находится на последних этапах согласования.

Об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как по мне, перед нами встает проблема последней мили. Я размышляю, как преодолеть эту последнюю милю", - прокомментировал Кулеба.

По его словам, "способность Украины поражать военные объекты глубоко в России и уменьшение способности России наносить авиаудары по Украине зависит от США, Великобритании, Франции и Германии".

"Это ближние и дружественные к нам страны, которые имеют необходимые ракеты", - отметил Кулеба.

Он добавил, что партнерам Украины стоит снять все ограничения на применение Украиной оружия для ударов по российским военным объектам, а также предоставить Украине необходимые ракеты.

Читайте: Кулеба после ракетного удара РФ по Полтаве призвал партнеров ускорить поставки Украине систем ПВО и взять на себя новые обязательства

Во время интервью глава украинской дипломатии также призвал партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны и взять на себя новые обязательства.

"Единственный способ перехватить их (российские баллистические ракеты. - Ред.) - это системы Patriot, SAMP-T, потому что только они способны перехватывать баллистические ракеты. Я не знаю, сколько еще должно произойти трагедий, чтобы все обещания были выполнены и были взяты новые обязательства", - подчеркнул Кулеба.

Автор: 

разрешение (149) россия (95481) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+9
Пока такие "переговоры" ведут Дерьмак с Умеровым, а не (условные) Залужный с Порохом, увидим мы только от мёртвого осла уши. Но есть другой вариант- накопать асфальта, засунуть его (хотя бы 10 кг) поглубже в хлебало Янелоху, вывести его в Курскую область, и пусть он плюнет асфальтом в сторону мааацквы. Этим он сделает на порядок больше того, что он сделал за последние 5 лет по ракетной программе Украины.
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04.09.2024 08:17
+5
Лишь бы не накаркал, дай Боже.
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04.09.2024 08:11
+4
Не кажи гоп поки не перескочив.! Забув головну істину.
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04.09.2024 08:15
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Лишь бы не накаркал, дай Боже.
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04.09.2024 08:11 Ответить
А голуби щоб не нагаили. Світло є. Досіженіє. По понятієм.
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04.09.2024 08:21 Ответить
Якщо "партнери" сцють "кинути пред'яву" кацапам за дрони у небі НАТО, то дозволити бити по кацапії.... фантастика.
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04.09.2024 08:12 Ответить
Не кажи гоп поки не перескочив.! Забув головну істину.
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04.09.2024 08:15 Ответить
Пока такие "переговоры" ведут Дерьмак с Умеровым, а не (условные) Залужный с Порохом, увидим мы только от мёртвого осла уши. Но есть другой вариант- накопать асфальта, засунуть его (хотя бы 10 кг) поглубже в хлебало Янелоху, вывести его в Курскую область, и пусть он плюнет асфальтом в сторону мааацквы. Этим он сделает на порядок больше того, что он сделал за последние 5 лет по ракетной программе Украины.
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04.09.2024 08:17 Ответить
кошерний запис росмовою про петю. Що петя зробив для України, окрім того, що просто після революції ЗАРИВ поглибше мрію українців про вступ в ЄС та НАТО. Одразу після революції ГІдності були 99, 9% шанси цього вступу, але петя дивно почав булькотіти щось про віддалення вступу, а потім , і взагалі, як про далекі перспективи. Тобто, вони вилізло на вантажівку під час Революції саме для того, щоб виконати свою проросійську місію від друга новінського? Срати хотіли українці на цього вашого російського гетьмана, який продав вступ в ЄС та НАТО за безвіз і працював лише на свої офшори.
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04.09.2024 08:58 Ответить
Кошерных на Банковой поищите. Их там каждый первый.
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04.09.2024 12:44 Ответить
Кулеба може заявляти, тому що з нього буде знято всю відповідальність за сказане. главу МЗС Кулебу можуть змінити на його заступника Сибігу, батько якого був військовим прокурором і виносив вироки про страту бандерівців в совкові часи.Не дивно, чому це шмаоркатий син ОДРАЗУ після закінчення інституту міжнародних відносин відправилось в МЗС на керівні посади. Міцний блат, скріпленій на комуняцькій солідарності. Це сибіго не покаялось і не стало на коліна перед українцями,батько-фашист якого здійснював геноцид українців. Всі призначення зеленського викликають бурхливі оплески кацапів.навіть якщо Кулебу не змінять, маємо уявлення, хто керує нашими міжнародними відносинами - совкові ненависники українства.
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04.09.2024 08:21 Ответить
Дід клована отримував нагороди за страти українців, а мудрий нарід ******** вили в сраку
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04.09.2024 08:39 Ответить
Україна розробила дрони та ракети з дальністю до 1500 кілометрів, здатні досягти глибини території Росії.
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04.09.2024 08:24 Ответить
Як на мене, перед нами постає проблема останньої милі. Я розмірковую, як саме здолати цю останню милю", - прокоментував Кулеба.

Уже преодолел эту "милю"... Отставкой.
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04.09.2024 08:45 Ответить
Невже Зеля йде у відставку ?
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04.09.2024 09:27 Ответить
Україна отримає дозвіл від партнерів на удари вглиб РФ, тільки тоді, коли в виборах переможе Камала - ось тоді дід розпоясається на всю котушку. Буде і дозвіл, і зброя, якої ще не було.
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04.09.2024 09:44 Ответить
бо для цього кладуться на алтар війни життя. не дадуть, поки не буде кількість жертв вписати до рішення.
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04.09.2024 09:46 Ответить
 
 