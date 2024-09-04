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Новини Війна
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Глава МЗС Кулеба переконаний, що скоро Україна отримає дозвіл від партнерів на удари вглиб РФ

кулеба

Наразі наша держава веде з партнерами перемовини щодо зняття обмежень на завдання переданою Україні зброєю ударів по території РФ, вони перебуває на останніх етапах погодження.

Про це в інтервʼю CNN заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як на мене, перед нами постає проблема останньої милі. Я розмірковую, як саме здолати цю останню милю", - прокоментував Кулеба.

За його словами, "спроможність України вражати військові обʼєкти глибоко в Росії й зменшення здатності Росії завдавати авіаударів по Україні залежить від США, Великобританії, Франції та Німеччини".

"Це ближні й дружні до нас країни, які мають необхідні ракети", - зазначив Кулеба.

Він додав, що партнерам України варто зняти усі обмеження на застосування Україною зброї для ударів по російських військових обʼєктах, а також надати Україні необхідні ракети.

Також читайте: Кулеба після ракетного удару РФ по Полтаві закликав партнерів прискорити постачання Україні систем ППО та взяти на себе нові зобов’язання

Під час інтервʼю глава української дипломатії також закликав партнерів прискорити постачання систем протиповітряної оборони та взяти на себе нові зобовʼязання.

"Єдиний спосіб перехопити їх (російські балістичні ракети. - Ред.) - це системи Patriot, SAMP-T, тому що тільки вони здатні перехоплювати балістичні ракети. Я не знаю, скільки ще має статися трагедій, щоб усі обіцянки  були виконані й були взяті нові зобов’язання", – наголосив Кулеба.

Автор: 

дозвіл (290) росія (65098) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
Пока такие "переговоры" ведут Дерьмак с Умеровым, а не (условные) Залужный с Порохом, увидим мы только от мёртвого осла уши. Но есть другой вариант- накопать асфальта, засунуть его (хотя бы 10 кг) поглубже в хлебало Янелоху, вывести его в Курскую область, и пусть он плюнет асфальтом в сторону мааацквы. Этим он сделает на порядок больше того, что он сделал за последние 5 лет по ракетной программе Украины.
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04.09.2024 08:17
+5
Лишь бы не накаркал, дай Боже.
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04.09.2024 08:11
+4
Не кажи гоп поки не перескочив.! Забув головну істину.
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04.09.2024 08:15
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Лишь бы не накаркал, дай Боже.
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04.09.2024 08:11 Відповісти
А голуби щоб не нагаили. Світло є. Досіженіє. По понятієм.
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04.09.2024 08:21 Відповісти
Якщо "партнери" сцють "кинути пред'яву" кацапам за дрони у небі НАТО, то дозволити бити по кацапії.... фантастика.
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04.09.2024 08:12 Відповісти
Не кажи гоп поки не перескочив.! Забув головну істину.
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04.09.2024 08:15 Відповісти
Пока такие "переговоры" ведут Дерьмак с Умеровым, а не (условные) Залужный с Порохом, увидим мы только от мёртвого осла уши. Но есть другой вариант- накопать асфальта, засунуть его (хотя бы 10 кг) поглубже в хлебало Янелоху, вывести его в Курскую область, и пусть он плюнет асфальтом в сторону мааацквы. Этим он сделает на порядок больше того, что он сделал за последние 5 лет по ракетной программе Украины.
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04.09.2024 08:17 Відповісти
кошерний запис росмовою про петю. Що петя зробив для України, окрім того, що просто після революції ЗАРИВ поглибше мрію українців про вступ в ЄС та НАТО. Одразу після революції ГІдності були 99, 9% шанси цього вступу, але петя дивно почав булькотіти щось про віддалення вступу, а потім , і взагалі, як про далекі перспективи. Тобто, вони вилізло на вантажівку під час Революції саме для того, щоб виконати свою проросійську місію від друга новінського? Срати хотіли українці на цього вашого російського гетьмана, який продав вступ в ЄС та НАТО за безвіз і працював лише на свої офшори.
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04.09.2024 08:58 Відповісти
Кошерных на Банковой поищите. Их там каждый первый.
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04.09.2024 12:44 Відповісти
Кулеба може заявляти, тому що з нього буде знято всю відповідальність за сказане. главу МЗС Кулебу можуть змінити на його заступника Сибігу, батько якого був військовим прокурором і виносив вироки про страту бандерівців в совкові часи.Не дивно, чому це шмаоркатий син ОДРАЗУ після закінчення інституту міжнародних відносин відправилось в МЗС на керівні посади. Міцний блат, скріпленій на комуняцькій солідарності. Це сибіго не покаялось і не стало на коліна перед українцями,батько-фашист якого здійснював геноцид українців. Всі призначення зеленського викликають бурхливі оплески кацапів.навіть якщо Кулебу не змінять, маємо уявлення, хто керує нашими міжнародними відносинами - совкові ненависники українства.
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04.09.2024 08:21 Відповісти
Дід клована отримував нагороди за страти українців, а мудрий нарід ******** вили в сраку
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04.09.2024 08:39 Відповісти
Україна розробила дрони та ракети з дальністю до 1500 кілометрів, здатні досягти глибини території Росії.
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04.09.2024 08:24 Відповісти
Як на мене, перед нами постає проблема останньої милі. Я розмірковую, як саме здолати цю останню милю", - прокоментував Кулеба.

Уже преодолел эту "милю"... Отставкой.
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04.09.2024 08:45 Відповісти
Невже Зеля йде у відставку ?
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04.09.2024 09:27 Відповісти
Україна отримає дозвіл від партнерів на удари вглиб РФ, тільки тоді, коли в виборах переможе Камала - ось тоді дід розпоясається на всю котушку. Буде і дозвіл, і зброя, якої ще не було.
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04.09.2024 09:44 Відповісти
бо для цього кладуться на алтар війни життя. не дадуть, поки не буде кількість жертв вписати до рішення.
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04.09.2024 09:46 Відповісти
 
 