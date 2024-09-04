Глава МЗС Кулеба переконаний, що скоро Україна отримає дозвіл від партнерів на удари вглиб РФ

Наразі наша держава веде з партнерами перемовини щодо зняття обмежень на завдання переданою Україні зброєю ударів по території РФ, вони перебуває на останніх етапах погодження.

Про це в інтервʼю CNN заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як на мене, перед нами постає проблема останньої милі. Я розмірковую, як саме здолати цю останню милю", - прокоментував Кулеба.

За його словами, "спроможність України вражати військові обʼєкти глибоко в Росії й зменшення здатності Росії завдавати авіаударів по Україні залежить від США, Великобританії, Франції та Німеччини".

"Це ближні й дружні до нас країни, які мають необхідні ракети", - зазначив Кулеба.

Він додав, що партнерам України варто зняти усі обмеження на застосування Україною зброї для ударів по російських військових обʼєктах, а також надати Україні необхідні ракети.

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Під час інтервʼю глава української дипломатії також закликав партнерів прискорити постачання систем протиповітряної оборони та взяти на себе нові зобовʼязання.

"Єдиний спосіб перехопити їх (російські балістичні ракети. - Ред.) - це системи Patriot, SAMP-T, тому що тільки вони здатні перехоплювати балістичні ракети. Я не знаю, скільки ще має статися трагедій, щоб усі обіцянки були виконані й були взяті нові зобов’язання", – наголосив Кулеба.