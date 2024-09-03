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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба після ракетного удару РФ по Полтаві закликав партнерів прискорити постачання Україні систем ППО та взяти на себе нові зобов’язання

Дмитро Кулеба, глава МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба після ракетного удару РФ по Полтаві 3 вересня закликав партнерів прискорити постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та взяти на себе нові зобовʼязання.

Про це він сказав в інтервʼю CNN, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про сьогоднішню ракетну атаку країни-агресора по Полтаві, Кулеба зазначив, що це ще одна причина, чому постачання систем ППО в Україну має бути прискорено.

Дипломат зауважив, що балістичні ракети дуже складно перехопити та додав, що до Полтави, з огляду на її географічне положення, вони долітають дуже швидко.

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Тому, за словами Кулеби, єдиний спосіб перехопити їх – це системи Patriot, SAMP-T, оскільки лише вони здатні перехоплювати такий тип ракет. 

"Я не знаю, скільки ще має статися таких трагедій, щоб усі обіцянки (партнерів, - ред.) були виконані і були взяті нові зобов’язання", - додав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

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Автор: 

ППО (3176) Полтава (555) ракети (4021) атака (339) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Никакое ППО не спасет од идиотизма командования. Мне даже в голову не могло прийти что до сих пор всего за сотню километров от границы, мирно себе работают военные училища. В то время когда даже за 500км даже дети знают что в школе и надземных класах находиться опасно
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03.09.2024 19:54
+3
А взяти на себе таку просту річ як РЕЛОКАЦІЮ з прифронтових міст де літають дрони як у себе вдома всі військові навчальні заклади не хочеш на себе взяти зелена гнидо...
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03.09.2024 20:03
+2
закликав партнерів прискорити постачання Україні систем ППО та взяти на себе нові зобов'язання

Дивнувато звучить.
І чогось спало на думку, що найкращі з партнерів будут названі переможцями капзмагання і їм будуть вручені грамоти, цінні подарунки та путівки до профсоюзних профілакторіїв.
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03.09.2024 19:48
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То в який раз закликав?
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03.09.2024 19:46 Відповісти
закликав партнерів прискорити постачання Україні систем ППО та взяти на себе нові зобов'язання

Дивнувато звучить.
І чогось спало на думку, що найкращі з партнерів будут названі переможцями капзмагання і їм будуть вручені грамоти, цінні подарунки та путівки до профсоюзних профілакторіїв.
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03.09.2024 19:48 Відповісти
Аха, чи фото з афтографом..
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03.09.2024 20:15 Відповісти
Дуже швидко.О?
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03.09.2024 19:49 Відповісти
ППО нам звичайно теж треба. Але ракетні обстріли ППО не зупинить. Треба далекобійні ракети і методичні удари по містам нацистів россії. Тільки массована руйнація міст і інфраструктури ворога зупинить війну.
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03.09.2024 19:51 Відповісти
А де в нас стільки зброї щоб "масовано руйнцвати міста і інфраструктуру ворога " ,ви що зєліних відосиків передивились.
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03.09.2024 20:03 Відповісти
Партнери бiльше бояться поразки Засрашки, чим Украiни!
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03.09.2024 19:52 Відповісти
А навіщо воно їм треба , вони СССР + Варшавський договір не боялись ,з якого це переляку їм боятись рашку ,бо так Україна хоче ?. Взагалі ,я взагалі дивуюсь як нас до цих пір не послали подалі ,особливо після Зеліного "Чому Україне ще не в НАТО ".
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03.09.2024 20:00 Відповісти
А чому тодi бояться ескалацii, та не дають бити по Засрашцi?
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03.09.2024 20:10 Відповісти
Ще раз повторюю ,через наші "хотєлкі " ніхто не збирається починати Третю світову війну. І взагалі до 1991 року всі без нас прекрасно жили і раптом ми впали на їхню голову.
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03.09.2024 20:23 Відповісти
Никакое ППО не спасет од идиотизма командования. Мне даже в голову не могло прийти что до сих пор всего за сотню километров от границы, мирно себе работают военные училища. В то время когда даже за 500км даже дети знают что в школе и надземных класах находиться опасно
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03.09.2024 19:54 Відповісти
А взяти на себе таку просту річ як РЕЛОКАЦІЮ з прифронтових міст де літають дрони як у себе вдома всі військові навчальні заклади не хочеш на себе взяти зелена гнидо...
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03.09.2024 20:03 Відповісти
Нахер їм потрібно за когось брати зобов'язання?
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03.09.2024 20:17 Відповісти
Міністр оборони мабуть курить бамбук.

Виявляється у нас пів тисячі воєнних сидять в одному приміщені за 120 км від кордону і чекають коли прилетить Іскандер, а він прилітає за 2 хвилини по настільній траекторії.

Міністр енергетики звільнили, тоже мабуть курив бамбук, за пів року не збудував захист енергообьектів, а саме смішно ніхто навіть не провіряв.
Не знайшлося одного чиновника з МО котрий би провірив.

Таке враження, що там на верху взагалі...
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03.09.2024 20:19 Відповісти
А у менежерів зілінского ващщє забов'язань нема!! Ідеальна робота
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03.09.2024 20:31 Відповісти
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03.09.2024 20:45 Відповісти
А потрусити своїх слугурода кулеба не хоче? Там точно є фінанси для власних ППО! Може вже пора своє починати, а не розрахоувати тільки на Захід!
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03.09.2024 21:19 Відповісти
 
 