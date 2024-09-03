Кулеба після ракетного удару РФ по Полтаві закликав партнерів прискорити постачання Україні систем ППО та взяти на себе нові зобов’язання

Глава МЗС України Дмитро Кулеба після ракетного удару РФ по Полтаві 3 вересня закликав партнерів прискорити постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та взяти на себе нові зобовʼязання.

Про це він сказав в інтервʼю CNN, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про сьогоднішню ракетну атаку країни-агресора по Полтаві, Кулеба зазначив, що це ще одна причина, чому постачання систем ППО в Україну має бути прискорено.

Дипломат зауважив, що балістичні ракети дуже складно перехопити та додав, що до Полтави, з огляду на її географічне положення, вони долітають дуже швидко.

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Тому, за словами Кулеби, єдиний спосіб перехопити їх – це системи Patriot, SAMP-T, оскільки лише вони здатні перехоплювати такий тип ракет.

"Я не знаю, скільки ще має статися таких трагедій, щоб усі обіцянки (партнерів, - ред.) були виконані і були взяті нові зобов’язання", - додав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

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