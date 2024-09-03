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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба после ракетного удара РФ по Полтаве призвал партнеров ускорить поставки Украине систем ПВО и взять на себя новые обязательства

Дмитро Кулеба, глава МЗС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после ракетного удара РФ по Полтаве 3 сентября призвал партнеров ускорить поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и взять на себя новые обязательства.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Говоря о сегодняшней ракетной атаке страны-агрессора по Полтаве, Кулеба отметил, что это еще одна причина, почему поставки систем ПВО в Украину должны быть ускорены.

Дипломат отметил, что баллистические ракеты очень сложно перехватить, и добавил, что в Полтаву, учитывая ее географическое положение, они долетают очень быстро.

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Поэтому, по словам Кулебы, единственный способ перехватить их - это системы Patriot, SAMP-T, поскольку только они способны перехватывать такой тип ракет.

"Я не знаю, сколько еще должно произойти таких трагедий, чтобы все обещания (партнеров. - Ред.) были выполнены и были взяты новые обязательства", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг ударил в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 18:00 известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.

Смотрите также: В результате удара РФ по Полтаве погиб 51 человек, 219 раненых. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

ПВО (2736) Тахтаулове (764) ракеты (3567) атака (374) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Никакое ППО не спасет од идиотизма командования. Мне даже в голову не могло прийти что до сих пор всего за сотню километров от границы, мирно себе работают военные училища. В то время когда даже за 500км даже дети знают что в школе и надземных класах находиться опасно
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03.09.2024 19:54
+3
А взяти на себе таку просту річ як РЕЛОКАЦІЮ з прифронтових міст де літають дрони як у себе вдома всі військові навчальні заклади не хочеш на себе взяти зелена гнидо...
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03.09.2024 20:03
+2
закликав партнерів прискорити постачання Україні систем ППО та взяти на себе нові зобов'язання

Дивнувато звучить.
І чогось спало на думку, що найкращі з партнерів будут названі переможцями капзмагання і їм будуть вручені грамоти, цінні подарунки та путівки до профсоюзних профілакторіїв.
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03.09.2024 19:48
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То в який раз закликав?
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03.09.2024 19:46 Ответить
закликав партнерів прискорити постачання Україні систем ППО та взяти на себе нові зобов'язання

Дивнувато звучить.
І чогось спало на думку, що найкращі з партнерів будут названі переможцями капзмагання і їм будуть вручені грамоти, цінні подарунки та путівки до профсоюзних профілакторіїв.
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03.09.2024 19:48 Ответить
Аха, чи фото з афтографом..
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03.09.2024 20:15 Ответить
Дуже швидко.О?
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03.09.2024 19:49 Ответить
ППО нам звичайно теж треба. Але ракетні обстріли ППО не зупинить. Треба далекобійні ракети і методичні удари по містам нацистів россії. Тільки массована руйнація міст і інфраструктури ворога зупинить війну.
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03.09.2024 19:51 Ответить
А де в нас стільки зброї щоб "масовано руйнцвати міста і інфраструктуру ворога " ,ви що зєліних відосиків передивились.
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03.09.2024 20:03 Ответить
Партнери бiльше бояться поразки Засрашки, чим Украiни!
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03.09.2024 19:52 Ответить
А навіщо воно їм треба , вони СССР + Варшавський договір не боялись ,з якого це переляку їм боятись рашку ,бо так Україна хоче ?. Взагалі ,я взагалі дивуюсь як нас до цих пір не послали подалі ,особливо після Зеліного "Чому Україне ще не в НАТО ".
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03.09.2024 20:00 Ответить
А чому тодi бояться ескалацii, та не дають бити по Засрашцi?
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03.09.2024 20:10 Ответить
Ще раз повторюю ,через наші "хотєлкі " ніхто не збирається починати Третю світову війну. І взагалі до 1991 року всі без нас прекрасно жили і раптом ми впали на їхню голову.
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03.09.2024 20:23 Ответить
Никакое ППО не спасет од идиотизма командования. Мне даже в голову не могло прийти что до сих пор всего за сотню километров от границы, мирно себе работают военные училища. В то время когда даже за 500км даже дети знают что в школе и надземных класах находиться опасно
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03.09.2024 19:54 Ответить
А взяти на себе таку просту річ як РЕЛОКАЦІЮ з прифронтових міст де літають дрони як у себе вдома всі військові навчальні заклади не хочеш на себе взяти зелена гнидо...
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03.09.2024 20:03 Ответить
Нахер їм потрібно за когось брати зобов'язання?
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03.09.2024 20:17 Ответить
Міністр оборони мабуть курить бамбук.

Виявляється у нас пів тисячі воєнних сидять в одному приміщені за 120 км від кордону і чекають коли прилетить Іскандер, а він прилітає за 2 хвилини по настільній траекторії.

Міністр енергетики звільнили, тоже мабуть курив бамбук, за пів року не збудував захист енергообьектів, а саме смішно ніхто навіть не провіряв.
Не знайшлося одного чиновника з МО котрий би провірив.

Таке враження, що там на верху взагалі...
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03.09.2024 20:19 Ответить
А у менежерів зілінского ващщє забов'язань нема!! Ідеальна робота
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03.09.2024 20:31 Ответить
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03.09.2024 20:45 Ответить
А потрусити своїх слугурода кулеба не хоче? Там точно є фінанси для власних ППО! Може вже пора своє починати, а не розрахоувати тільки на Захід!
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03.09.2024 21:19 Ответить
 
 