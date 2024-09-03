Кулеба после ракетного удара РФ по Полтаве призвал партнеров ускорить поставки Украине систем ПВО и взять на себя новые обязательства
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после ракетного удара РФ по Полтаве 3 сентября призвал партнеров ускорить поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и взять на себя новые обязательства.
Об этом он сказал в интервью CNN, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Говоря о сегодняшней ракетной атаке страны-агрессора по Полтаве, Кулеба отметил, что это еще одна причина, почему поставки систем ПВО в Украину должны быть ускорены.
Дипломат отметил, что баллистические ракеты очень сложно перехватить, и добавил, что в Полтаву, учитывая ее географическое положение, они долетают очень быстро.
Поэтому, по словам Кулебы, единственный способ перехватить их - это системы Patriot, SAMP-T, поскольку только они способны перехватывать такой тип ракет.
"Я не знаю, сколько еще должно произойти таких трагедий, чтобы все обещания (партнеров. - Ред.) были выполнены и были взяты новые обязательства", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг ударил в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 18:00 известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.
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Дивнувато звучить.
І чогось спало на думку, що найкращі з партнерів будут названі переможцями капзмагання і їм будуть вручені грамоти, цінні подарунки та путівки до профсоюзних профілакторіїв.
Виявляється у нас пів тисячі воєнних сидять в одному приміщені за 120 км від кордону і чекають коли прилетить Іскандер, а він прилітає за 2 хвилини по настільній траекторії.
Міністр енергетики звільнили, тоже мабуть курив бамбук, за пів року не збудував захист енергообьектів, а саме смішно ніхто навіть не провіряв.
Не знайшлося одного чиновника з МО котрий би провірив.
Таке враження, що там на верху взагалі...