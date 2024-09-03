Кулеба после ракетного удара РФ по Полтаве призвал партнеров ускорить поставки Украине систем ПВО и взять на себя новые обязательства

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после ракетного удара РФ по Полтаве 3 сентября призвал партнеров ускорить поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и взять на себя новые обязательства.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Говоря о сегодняшней ракетной атаке страны-агрессора по Полтаве, Кулеба отметил, что это еще одна причина, почему поставки систем ПВО в Украину должны быть ускорены.

Дипломат отметил, что баллистические ракеты очень сложно перехватить, и добавил, что в Полтаву, учитывая ее географическое положение, они долетают очень быстро.

Читайте также: Германия передаст Украине шесть систем ПВО IRIS-T, - Reuters

Поэтому, по словам Кулебы, единственный способ перехватить их - это системы Patriot, SAMP-T, поскольку только они способны перехватывать такой тип ракет.

"Я не знаю, сколько еще должно произойти таких трагедий, чтобы все обещания (партнеров. - Ред.) были выполнены и были взяты новые обязательства", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг ударил в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 18:00 известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.

Смотрите также: В результате удара РФ по Полтаве погиб 51 человек, 219 раненых. ВИДЕО (обновлено)