Під завалами у Полтаві можуть бути близько 15 людей. Рятувальні роботи тривають, - ОВА

Під завалами у Полтаві може перебувати близько 15 людей. Рятувальні роботи на місці влучання ворожих ракет тривають.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під завалами у Полтаві може перебувати близько 15 людей", - розповів посадовець.

Він зазначив, що рятувальні роботи тривають, однак кілька разів їх доводилося переривати через те, що в області постійно оголошується повітряна тривога.

"Завдяки злагодженим діям рятувальників і медиків вдалося врятувати не одне життя. Ліквідація наслідків ворожих ударів ще триває. Усі необхідні служби на місці події", - наголосив Пронін.

Також очільник ОВА розповів, що полтавчани активно здають кров, щоб допомогти пораненим. За декілька годин майже 150 людей здали кров.

Своює чергою пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий розповів, що рятувальники проводять "хвилини тиші" з періодичністю 15-20 хвилин, для того, щоб почути людей, які можуть перебувати під завалами. На місці працюють кінологічні розрахунки ДСНС і Національної поліції.

Загалом, за його словами, на місці удару створено 5 дільниць щодо ліквідації цієї надзвичайної ситуації.

"Зараз проводиться демонтаж аварійних конструкцій будівлі з третього по шостий поверх, залучено важку інженерну техніку: фронтальні навантажувачі, самоскиди, крани. Додатково проводиться вивезення будівельного сміття. Вже обстежено і вивезено 440 тонн", - розповів Хорунжий.

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До ліквідації наслідків ракетного влучання залучено близько 50 одиниць техніки та понад 200 рятувальників, додав пресофіцер.

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

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