Умєров: Обставини трагедії в Полтаві з’ясовуватиме Головна інспекція Міноборони

Міністерство оборони України спільно з правоохоронцями розслідуватиме обставини загибелі людей після удару балістичними ракетами РФ по навчальному закладу та лікарні у Полтаві.

Про це повідомив очільник оборонного відомства Рустем Умєров у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці. Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони. Сьогоднішні події у Полтаві - це черговий доказ жорстокості російського терору", - написав міністр.

Удар РФ по Полтаві 3 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом нардепка Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві. В ОВА заявили, що сьогодні на Полтавщині страшний день.

В Міноборони своєю чергою зазначили, що російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста.

Внаслідок російського обстрілу відомо про 47 загиблих та 206 поранених.

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