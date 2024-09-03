Умєров: Обставини трагедії в Полтаві з’ясовуватиме Головна інспекція Міноборони
Міністерство оборони України спільно з правоохоронцями розслідуватиме обставини загибелі людей після удару балістичними ракетами РФ по навчальному закладу та лікарні у Полтаві.
Про це повідомив очільник оборонного відомства Рустем Умєров у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці. Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони. Сьогоднішні події у Полтаві - це черговий доказ жорстокості російського терору", - написав міністр.
Удар РФ по Полтаві 3 вересня 2024 року
Як повідомлялося, вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом нардепка Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві. В ОВА заявили, що сьогодні на Полтавщині страшний день.
В Міноборони своєю чергою зазначили, що російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста.
Внаслідок російського обстрілу відомо про 47 загиблих та 206 поранених.
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Звичайно, совкові паркетні генерали себе ж не накажуть за злочинну халатність.
Тому винних не буде, або знайдуть якогось дрібного стрілочника та на нього повісять свої косяки.
Исключение составляют заседания ВР, особенно "на шашлыках"- вот туда пусть прилетает.
в так званої "української" влади чіткі договорняки з москальським ОПГ "Озеро" - єврей пукін не атакує безпосередньо зЄлЄнскАвА і відповідно зЄлЄнскій не атакує на пряму пукіна-шаломова!
Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.
Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.
Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.
Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
Наприклад щоб слідчі і експерти провели нараду і зробили добре свою справу - їм потрібно вміти марширувати чи махати руками ( біля головного убору) чи вишикуватись у струночку? Чи лікарям щоб провести операцію / поставити діагноз ? Та чому совкові "носії погонів" так нехтують елементарною логікою та безпекою наших людей???!!
п.с. а потім вони дивуються, чого це рагуль Васілій гине в болотах і Тисах, аби тільки не попасти під владу ******** "бюджетників в погонах і військових штанах"????? !!!!!
Яка там, бл... комісія.
в Полтаві здійснено самий натуральний ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИН!!! кацапнею здійснено!