УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12228 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 397 27

Умєров: Обставини трагедії в Полтаві з’ясовуватиме Головна інспекція Міноборони

Міноборони

Міністерство оборони України спільно з правоохоронцями розслідуватиме обставини загибелі людей після удару балістичними ракетами РФ по навчальному закладу та лікарні у Полтаві

Про це повідомив очільник оборонного відомства Рустем Умєров у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці. Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони. Сьогоднішні події у Полтаві - це черговий доказ жорстокості російського терору", - написав міністр.

Удар РФ по Полтаві 3 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом нардепка Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві. В ОВА заявили, що сьогодні на Полтавщині страшний день.

В Міноборони своєю чергою зазначили, що російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста.

Внаслідок російського обстрілу відомо про 47 загиблих та 206 поранених.

Читайте також: Береза спростував інформацію Безуглої про шикування в Інституті зв’язку в Полтаві: Це паразитування на смерті своїх громадян

Автор: 

Міноборони (7345) обстріл (28378) Полтава (555) розслідування (2269)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Такі трагедії будуть продовжуватись до того часу поки на всіх рівнях влади в країні будуть залишатись дуже тупі недоумки яких постійно відмазують та покривають такі самі дуже тупі недоумки...
показати весь коментар
03.09.2024 17:54
+13
Бутусов

Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.

Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.

Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.

Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
показати весь коментар
03.09.2024 17:59
+12
Дебилы, усвойте простую истину: более чем по трое не собираться.
Исключение составляют заседания ВР, особенно "на шашлыках"- вот туда пусть прилетает.
показати весь коментар
03.09.2024 17:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це просто ппц! Як і літак у Дніпрі. Всі знали про тих дронів-розвідників, але всі на-ли!
показати весь коментар
03.09.2024 17:52 Відповісти
Про втрачений F-16 вже другий тиждень розслідують.
Звичайно, совкові паркетні генерали себе ж не накажуть за злочинну халатність.
Тому винних не буде, або знайдуть якогось дрібного стрілочника та на нього повісять свої косяки.
показати весь коментар
03.09.2024 17:56 Відповісти
Річ не про 16,а про міг-29 у Дніпрі.
показати весь коментар
03.09.2024 18:45 Відповісти
Дебилы, усвойте простую истину: более чем по трое не собираться.
Исключение составляют заседания ВР, особенно "на шашлыках"- вот туда пусть прилетает.
показати весь коментар
03.09.2024 17:53 Відповісти
що таке дурне пишеш?
в так званої "української" влади чіткі договорняки з москальським ОПГ "Озеро" - єврей пукін не атакує безпосередньо зЄлЄнскАвА і відповідно зЄлЄнскій не атакує на пряму пукіна-шаломова!
показати весь коментар
03.09.2024 19:07 Відповісти
А хто ж тоді русскій?...
показати весь коментар
03.09.2024 19:26 Відповісти
А кто тебе, дебилу, сказал, что прилететь по ВР может только от Ху#ла?
показати весь коментар
03.09.2024 21:29 Відповісти
Одни маты на языке.
показати весь коментар
03.09.2024 17:54 Відповісти
Такі трагедії будуть продовжуватись до того часу поки на всіх рівнях влади в країні будуть залишатись дуже тупі недоумки яких постійно відмазують та покривають такі самі дуже тупі недоумки...
показати весь коментар
03.09.2024 17:54 Відповісти
Крім інспекції ще треба комісію, ТСК у раді, і т.д. і т.п. Бо *****, і так не ясно, що у країні війна і прилетіти може будь-куди будь-коли.
показати весь коментар
03.09.2024 17:56 Відповісти
Бутусов

Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.

Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.

Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.

Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
показати весь коментар
03.09.2024 17:59 Відповісти
Печерна тупість і тотальна безвідповідальність, так було, є, і буде. А як ви хотіли, якщо люди не навчаються?
показати весь коментар
03.09.2024 18:04 Відповісти
Чим більше в армії дубів , тим .........
показати весь коментар
03.09.2024 18:10 Відповісти
Взагалі ці совкові шикування треба заборонити! Так не просто відмінити а заборонити!
Наприклад щоб слідчі і експерти провели нараду і зробили добре свою справу - їм потрібно вміти марширувати чи махати руками ( біля головного убору) чи вишикуватись у струночку? Чи лікарям щоб провести операцію / поставити діагноз ? Та чому совкові "носії погонів" так нехтують елементарною логікою та безпекою наших людей???!!

п.с. а потім вони дивуються, чого це рагуль Васілій гине в болотах і Тисах, аби тільки не попасти під владу ******** "бюджетників в погонах і військових штанах"????? !!!!!
показати весь коментар
03.09.2024 18:12 Відповісти
Кажуть що не було ніякого шикування, ракети попали в навчальний корпус і їдальню. Но тримати навчальний заклад поблизу кордону, і виконувати навчальний процес в такому режимі якийне забезпечує виживання, оце питання...
показати весь коментар
03.09.2024 19:52 Відповісти
Винні у цій страшній трагедії повинні поступити як офіцери (генерали)...
Яка там, бл... комісія.
показати весь коментар
03.09.2024 18:13 Відповісти
Не смішіть, хто там буде стрілятися? Ще до цих пір відходять від обмивання зірочок, тому пістолет до скроні прикладають тільки, щоб охолодитися
показати весь коментар
03.09.2024 18:55 Відповісти
Де там вся країна переживає , завтра більшість країни ,особливо на заході буде ржати з дізєль шоу , з кварталівських помоїв , та дешевих шоу на нашому телебаченні для психічно хворих , тому що нормальна людина таку хєрню по кругу дивитись не буде
показати весь коментар
03.09.2024 18:17 Відповісти
Навіщо завтра чекати? Подивіться програми - все це зараз ллється бурхливим потоком
показати весь коментар
03.09.2024 18:57 Відповісти
Володимир Зеленський переміг у всіх регіонах України, крім Львівської області.
показати весь коментар
03.09.2024 19:32 Відповісти
Що ви будете там шукати в учбовому закладі? Нє сабіраться больше трьох, ва всьом вінавате камандування… ви при своєму розумі? Під цю мульку можна любу школу чи інститут підвести. Винний один в цій біді -зеленський та його шеф *****
показати весь коментар
03.09.2024 18:28 Відповісти
Умеров подай в отставку
показати весь коментар
03.09.2024 18:34 Відповісти
"З'ясовування" будуть в ресторані а потім в бані зі шльондрами. Треба кардинально все міняти. Інакше загинемо.
показати весь коментар
03.09.2024 18:59 Відповісти
якої НА ХЄР трагедії???
в Полтаві здійснено самий натуральний ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИН!!! кацапнею здійснено!
показати весь коментар
03.09.2024 19:04 Відповісти
Треба спокійно готувати помсту...
показати весь коментар
03.09.2024 19:25 Відповісти
Дєрмак готується до премєрства. Штати притиснули ішака всерйоз.
показати весь коментар
03.09.2024 20:09 Відповісти
Ось бачите,які в міноборони ще є інспекції,а ви і не знали.
показати весь коментар
03.09.2024 22:49 Відповісти
 
 