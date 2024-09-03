Береза спростував інформацію Безуглої про шикування в Інституті зв’язку в Полтаві: Це паразитування на смерті своїх громадян

Народна депутатка Марʼяна Безугла поширила неправдиву інформацію про те, що на момент атаки Росії по території Інституту звʼязку курсантів вивели на шикування.

Про це у Facebook заявив колишній нардеп Борислав Береза, передає Цензор.НЕТ.

"Мар'яна бреше. Ніякого шикування не було. Не повторюйте її брехню, яку з задоволенням гонить російська пропаганда. Вона кончена та паразитує на трагедії. Прильот був по приміщенню під час занять. Удар був такої сили, що викинуло тіла курсантів на вулицю. І вона про це знає, бо вже відомо, що бачила ту ж саму довідку, що і у ГШ. Бачила, але навмисно збрехала" – заявив Береза.

Він нагадав, що в березні 2022 року після ракетного удару армії РФ по казармі бригади морпіхів у Миколаєві, тодішній Головком Валерій Залужний видав наказ про розосередження особового складу та курсантів. Наказ тоді був доведений до командування всіх рівнів.

"Але людський фактор ніхто не відміняв, на жаль. І ми бачимо, як хтось особисто вирішує ігнорувати той наказ. Маю сумнів, що Головком Сирський скасував той наказ. Тож маємо тупориле маніпулювання Безуглою фактами з метою ігнорування фактів та узагальнення всіх військових" – йдеться в дописі.

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На думку Берези, цього разу за поширення нардепкою неправдивої інформації гарантовано має настати реакція Служби безпеки України. Він вважає, що відсутність такої реакції стане "останнім підтвердженням про наявність наказу з ОП не чіпати її ні в якому разі".

"Паразитування на смерті своїх громадян викликає в мене огиду до паразитів. А від розуміння того, хто стоїть за цим, стає бридко і гидко" – написав Береза.

3 вересня армія РФ атакувала Полтаву двома балістичними ракетами. Президент Володимир Зеленський повідомив про 41 загиблого, більше 180 людей отримали поранення. Окупанти частково зруйнували одну з будівель Інституту звʼязку, влучили у сусідню лікарню. Марʼяна Безугла повідомила, що під час атаки курсанти нібито були на шикуванні.

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