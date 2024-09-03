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Береза спростував інформацію Безуглої про шикування в Інституті зв’язку в Полтаві: Це паразитування на смерті своїх громадян

Береза спростував інформацію Безуглої щодо удару по Полтаві

Народна депутатка Марʼяна Безугла поширила неправдиву інформацію про те, що на момент атаки Росії по території Інституту звʼязку курсантів вивели на шикування.

Про це у Facebook заявив колишній нардеп Борислав Береза, передає Цензор.НЕТ.

"Мар'яна бреше. Ніякого шикування не було. Не повторюйте її брехню, яку з задоволенням гонить російська пропаганда. Вона кончена та паразитує на трагедії. Прильот був по приміщенню під час занять. Удар був такої сили, що викинуло тіла курсантів на вулицю. І вона про це знає, бо вже відомо, що бачила ту ж саму довідку, що і у ГШ. Бачила, але навмисно збрехала" – заявив Береза.

Він нагадав, що в березні 2022 року після ракетного удару армії РФ по казармі бригади морпіхів у Миколаєві, тодішній Головком Валерій Залужний видав наказ про розосередження особового складу та курсантів. Наказ тоді був доведений до командування всіх рівнів.

"Але людський фактор ніхто не відміняв, на жаль. І ми бачимо, як хтось особисто вирішує ігнорувати той наказ. Маю сумнів, що Головком Сирський скасував той наказ. Тож маємо тупориле маніпулювання Безуглою фактами з метою ігнорування фактів та узагальнення всіх військових" – йдеться в дописі.

Також читайте: Міноборони про удар по Полтаві: Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими

На думку Берези, цього разу за поширення нардепкою неправдивої інформації гарантовано має настати реакція Служби безпеки України. Він вважає, що відсутність такої реакції стане "останнім підтвердженням про наявність наказу з ОП не чіпати її ні в якому разі".

"Паразитування на смерті своїх громадян викликає в мене огиду до паразитів. А від розуміння того, хто стоїть за цим, стає бридко і гидко" – написав Береза.

3 вересня армія РФ атакувала Полтаву двома балістичними ракетами. Президент Володимир Зеленський повідомив про 41 загиблого, більше 180 людей отримали поранення. Окупанти частково зруйнували одну з будівель Інституту звʼязку, влучили у сусідню лікарню. Марʼяна Безугла повідомила, що під час атаки курсанти нібито були на шикуванні.

Читайте: Клименко про удар РФ по Полтаві: пожежу локалізовано, йде розбір завалів, 25 людей врятували

Автор: 

Полтава (555) Береза Борислав (152) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+22
Підтримую на 100%,а людям бажаю думати,аналізувати, а не робити з мар'ян віщунів правди.
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03.09.2024 16:43
+22
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03.09.2024 16:58
+20
шершаво лижемо ОПу преЗЄка ?
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03.09.2024 16:45
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Ю.Бутусов

Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.

Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.

Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.

Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
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03.09.2024 17:22 Відповісти
Кацапи постійно прощупують Полтавську область. Географічно вона розташована так, що її достають кацапи з трьох сторін. Саме більше повітряних тривог в Полтавській області. А те, що там знаходиться цей об'єкт кацапи добре знають, бо там готували курсантів ще з часів совдепії. Зають в яких корпусах та коли заняття починаються. А ППО не справилось, кацапня постійно шахедами прощупує наше ППО
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03.09.2024 17:27 Відповісти
"Мар'яна бреше. Ніякого шикування не було. Не повторюйте її брехню, яку з задоволенням гонить російська пропаганда. Вона кончена та паразитує на трагедії. Прильот був по приміщенню під час занять. Удар був такої сили, що викинуло тіла курсантів на вулицю. І вона про це знає, бо вже відомо, що бачила ту ж саму довідку, що і у ГШ. Бачила, але навмисно збрехала" - заявив Береза. Джерело:

тобто все норм?
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03.09.2024 17:37 Відповісти
Ну якщо було б шикування, то винні військові. А якщо таким чином був організований учбовий процес, то відповідальність несуть Міністерство Освіти, тобто цивільна влада. Відчуваєте різницю? Гадаю, Марʼяні дали команду відводити стрілки від провальних рішень влади найвеличнішого.
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03.09.2024 17:53 Відповісти
ВУ під МОборони.
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03.09.2024 19:45 Відповісти
Бур'яна ворог, це 100 % !!!!! Її мета лити бруд на ЗСУ. Але велика купа бюджетніків ( тобто тих що носять форму в глибокому тилу і не захищають кров'ю і потом) геть ще не прокинулись і не працюють мізками..... А тільки в бік : де чого потягнути, де стаж пільговий приписати, де корєшів прилаштувати ..
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03.09.2024 18:23 Відповісти
Береза бреше.Бутусов у фб заявив що шикування не було,але було велике зібрання курсантів в їдальні,про яке довідались орки.
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03.09.2024 21:24 Відповісти
пристерелите бешенную обезьяну.
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03.09.2024 17:38 Відповісти
Вопрос к Бидону и шобле: "Почему вы охраняете военные обьекты орков лучше, чем мирных жителей Украины?"
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03.09.2024 17:40 Відповісти
Доречі , ця війна вже йде вдвічі довше ніж так звана друга світова!!!! Але ж Гамєміка не втрачає своїх людів, це у нас щодня "свій перл хаобор", то вони й чухаються зі швидкістю як рак на черепасі ...
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03.09.2024 18:20 Відповісти
Нынешняя власть выращивает очередного шуфрича в лице безумной.
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03.09.2024 17:55 Відповісти
вважаю, що прислів'я про Драбів вже давно має бути перероблено на Оболонь.
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03.09.2024 17:57 Відповісти
велика Украина, но некому дать Безуглой по рогам
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03.09.2024 18:12 Відповісти
Все що треба знати про "владу" та Безумну :
Не повторюйте її брехню, яку з задоволенням гонить російська пропаганда. Вона кончена та паразитує на трагедії. Джерело:
Ну і про бюджетників які себе в тилу величають "військовими":
Він нагадав, що в березні 2022 року після ракетного удару армії РФ по казармі бригади морпіхів у Миколаєві, тодішній Головком Валерій Залужний видав наказ про розосередження особового складу та курсантів. Наказ тоді був доведений до командування всіх рівнів. Джерело:

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03.09.2024 18:16 Відповісти
"Прильот був по приміщенню під час занять",-

раніше було заявлено, що за 7 хвилин до прильоту на Полтавщині була оголошена тревога.
Чому продовжувались заняття? Чому не почали евакуацію?
Виходить, обоє брешуть.
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03.09.2024 18:37 Відповісти
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03.09.2024 18:39 Відповісти
Ой, а хто це ? Га ?



Фото: Facebook Борислава Берези
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03.09.2024 19:05 Відповісти
Вони не тільки Березу розшукували. Поки Лапін воював біля Гостомеля, його в Луцьку розшукували. Береза пішов воювати з самого початку. Отримав опік рогівки очей і зараз комісований.
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03.09.2024 19:42 Відповісти
Очередное подтверждение того что СБУ полностью лежит под оп
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03.09.2024 18:46 Відповісти
Чому заняття в незахищеному в засвіченому місці...чому десь не в покинутій промзоні?
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03.09.2024 19:25 Відповісти
Тварь по кличке "Безугла", выполняет заказ своих зелёных хозяев. Интеоесно, скоро ли ей её язык засунут выше обратной стороны коленки?
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03.09.2024 19:30 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/28877 Олексій Голобуцький :
Щодо оприлюднення Безуглою дезінформації про "шикування під обстрілом" в Полтаві.
Це очевидно: вона заряджена на постійну дискредитацію військових і конкретно військового керівництва країни. І тому свідомо викривила інформацію, котра прямо суперечила навіть першому відео з місця подій (порожній плац і посічені корпуси - основне, що видно)
А зараз, судячи з усього, прийшли нові ввідні: чому курсантів не було евакуйовано в сховища на час тривоги (хоча МО вже повідомило, що між пуском двох балістичних ракет/ сигналом тривоги і прильотом минули хіба пара хвилин, курсанти якраз евакуювались до сховища). І Безугла вже запустила нові заяви.
І цим вона повністю видала цим свою задачу: не інформувати суспільство, не алярмувати його, не мотивувати на щось. А прямо і послідовно дискредитувати військове керівництво для зменшення рейтингів і підважування довіри українців до них.
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03.09.2024 19:58 Відповісти
на вашу думку Безугла винна? чому так багато уваги до її слів і всі мовчать про відповідального за сотні жертв
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03.09.2024 21:52 Відповісти
відповідального за сотні жертв

на кого працюєш, алень тундряний?
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04.09.2024 01:03 Відповісти
ти тупий валянок
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04.09.2024 10:04 Відповісти
Кремлівська ботва на підсосі працює, відмазує своїх зрадників і диверсантів в рядах ЗСУ і прокацапської влади в Україні
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04.09.2024 14:54 Відповісти
А він, що там був?
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03.09.2024 21:57 Відповісти
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