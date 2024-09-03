Береза спростував інформацію Безуглої про шикування в Інституті зв’язку в Полтаві: Це паразитування на смерті своїх громадян
Народна депутатка Марʼяна Безугла поширила неправдиву інформацію про те, що на момент атаки Росії по території Інституту звʼязку курсантів вивели на шикування.
Про це у Facebook заявив колишній нардеп Борислав Береза, передає Цензор.НЕТ.
"Мар'яна бреше. Ніякого шикування не було. Не повторюйте її брехню, яку з задоволенням гонить російська пропаганда. Вона кончена та паразитує на трагедії. Прильот був по приміщенню під час занять. Удар був такої сили, що викинуло тіла курсантів на вулицю. І вона про це знає, бо вже відомо, що бачила ту ж саму довідку, що і у ГШ. Бачила, але навмисно збрехала" – заявив Береза.
Він нагадав, що в березні 2022 року після ракетного удару армії РФ по казармі бригади морпіхів у Миколаєві, тодішній Головком Валерій Залужний видав наказ про розосередження особового складу та курсантів. Наказ тоді був доведений до командування всіх рівнів.
"Але людський фактор ніхто не відміняв, на жаль. І ми бачимо, як хтось особисто вирішує ігнорувати той наказ. Маю сумнів, що Головком Сирський скасував той наказ. Тож маємо тупориле маніпулювання Безуглою фактами з метою ігнорування фактів та узагальнення всіх військових" – йдеться в дописі.
На думку Берези, цього разу за поширення нардепкою неправдивої інформації гарантовано має настати реакція Служби безпеки України. Він вважає, що відсутність такої реакції стане "останнім підтвердженням про наявність наказу з ОП не чіпати її ні в якому разі".
"Паразитування на смерті своїх громадян викликає в мене огиду до паразитів. А від розуміння того, хто стоїть за цим, стає бридко і гидко" – написав Береза.
3 вересня армія РФ атакувала Полтаву двома балістичними ракетами. Президент Володимир Зеленський повідомив про 41 загиблого, більше 180 людей отримали поранення. Окупанти частково зруйнували одну з будівель Інституту звʼязку, влучили у сусідню лікарню. Марʼяна Безугла повідомила, що під час атаки курсанти нібито були на шикуванні.
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Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.
Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.
Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.
Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
тобто все норм?
Не повторюйте її брехню, яку з задоволенням гонить російська пропаганда. Вона кончена та паразитує на трагедії. Джерело:
Ну і про бюджетників які себе в тилу величають "військовими":
Він нагадав, що в березні 2022 року після ракетного удару армії РФ по казармі бригади морпіхів у Миколаєві, тодішній Головком Валерій Залужний видав наказ про розосередження особового складу та курсантів. Наказ тоді був доведений до командування всіх рівнів. Джерело:
раніше було заявлено, що за 7 хвилин до прильоту на Полтавщині була оголошена тревога.
Чому продовжувались заняття? Чому не почали евакуацію?
Виходить, обоє брешуть.
Фото: Facebook Борислава Берези
Щодо оприлюднення Безуглою дезінформації про "шикування під обстрілом" в Полтаві.
Це очевидно: вона заряджена на постійну дискредитацію військових і конкретно військового керівництва країни. І тому свідомо викривила інформацію, котра прямо суперечила навіть першому відео з місця подій (порожній плац і посічені корпуси - основне, що видно)
А зараз, судячи з усього, прийшли нові ввідні: чому курсантів не було евакуйовано в сховища на час тривоги (хоча МО вже повідомило, що між пуском двох балістичних ракет/ сигналом тривоги і прильотом минули хіба пара хвилин, курсанти якраз евакуювались до сховища). І Безугла вже запустила нові заяви.
І цим вона повністю видала цим свою задачу: не інформувати суспільство, не алярмувати його, не мотивувати на щось. А прямо і послідовно дискредитувати військове керівництво для зменшення рейтингів і підважування довіри українців до них.
на кого працюєш, алень тундряний?