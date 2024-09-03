Береза опроверг информацию Безуглой о построении в Институте связи в Полтаве: Это паразитирование на смерти своих граждан
Народная депутат Марьяна Безуглая распространила ложную информацию о том, что на момент атаки России по территории Института связи курсантов вывели на построение.
Об этом в Facebook заявил бывший нардеп Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.
"Марьяна врет. Никакого построения не было. Не повторяйте ее ложь, которую с удовольствием гонит российская пропаганда. Она конченая и паразитирует на трагедии. Прилет был по помещению во время занятий. Удар был такой силы, что выбросило тела курсантов на улицу. И она об этом знает, потому что уже известно, что видела ту же самую справку, что и в ГШ. Видела, но намеренно солгала", - заявил Береза.
Он напомнил, что в марте 2022 года после ракетного удара армии РФ по казарме бригады морпехов в Николаеве, тогдашний Главком Валерий Залужный издал приказ о рассредоточении личного состава и курсантов. Приказ тогда был доведен до командования всех уровней.
"Но человеческий фактор никто не отменял, к сожалению. И мы видим, как кто-то лично решает игнорировать тот приказ. Сомневаюсь, что Главком Сырский отменил этот приказ. Поэтому имеем тупорылое манипулирование Безуглой фактами с целью игнорирования фактов и обобщения всех военных", - говорится в заметке.
По мнению Березы, на этот раз за распространение нардепом ложной информации гарантированно должна последовать реакция Службы безопасности Украины. Он считает, что отсутствие такой реакции станет "последним подтверждением о наличии приказа из ОП не трогать ее ни в коем случае".
"Паразитирование на смерти своих граждан вызывает у меня отвращение к паразитам. А от понимания того, кто стоит за этим, становится противно и гадко" - написал Береза.
3 сентября армия РФ атаковала Полтаву двумя баллистическими ракетами. Президент Владимир Зеленский сообщил о 41 погибшем, более 180 человек получили ранения. Оккупанты частично разрушили одно из зданий Института связи, попали в соседнюю больницу. Марьяна Безуглая сообщила, что во время атаки курсанты якобы были на построении.
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Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.
Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.
Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.
Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
тобто все норм?
Не повторюйте її брехню, яку з задоволенням гонить російська пропаганда. Вона кончена та паразитує на трагедії. Джерело:
Ну і про бюджетників які себе в тилу величають "військовими":
Він нагадав, що в березні 2022 року після ракетного удару армії РФ по казармі бригади морпіхів у Миколаєві, тодішній Головком Валерій Залужний видав наказ про розосередження особового складу та курсантів. Наказ тоді був доведений до командування всіх рівнів. Джерело:
раніше було заявлено, що за 7 хвилин до прильоту на Полтавщині була оголошена тревога.
Чому продовжувались заняття? Чому не почали евакуацію?
Виходить, обоє брешуть.
Фото: Facebook Борислава Берези
Щодо оприлюднення Безуглою дезінформації про "шикування під обстрілом" в Полтаві.
Це очевидно: вона заряджена на постійну дискредитацію військових і конкретно військового керівництва країни. І тому свідомо викривила інформацію, котра прямо суперечила навіть першому відео з місця подій (порожній плац і посічені корпуси - основне, що видно)
А зараз, судячи з усього, прийшли нові ввідні: чому курсантів не було евакуйовано в сховища на час тривоги (хоча МО вже повідомило, що між пуском двох балістичних ракет/ сигналом тривоги і прильотом минули хіба пара хвилин, курсанти якраз евакуювались до сховища). І Безугла вже запустила нові заяви.
І цим вона повністю видала цим свою задачу: не інформувати суспільство, не алярмувати його, не мотивувати на щось. А прямо і послідовно дискредитувати військове керівництво для зменшення рейтингів і підважування довіри українців до них.
на кого працюєш, алень тундряний?