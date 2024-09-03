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Береза ​​опроверг информацию Безуглой о построении в Институте связи в Полтаве: Это паразитирование на смерти своих граждан

Береза спростував інформацію Безуглої щодо удару по Полтаві

Народная депутат Марьяна Безуглая распространила ложную информацию о том, что на момент атаки России по территории Института связи курсантов вывели на построение.

Об этом в Facebook заявил бывший нардеп Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.

"Марьяна врет. Никакого построения не было. Не повторяйте ее ложь, которую с удовольствием гонит российская пропаганда. Она конченая и паразитирует на трагедии. Прилет был по помещению во время занятий. Удар был такой силы, что выбросило тела курсантов на улицу. И она об этом знает, потому что уже известно, что видела ту же самую справку, что и в ГШ. Видела, но намеренно солгала", - заявил Береза.

Он напомнил, что в марте 2022 года после ракетного удара армии РФ по казарме бригады морпехов в Николаеве, тогдашний Главком Валерий Залужный издал приказ о рассредоточении личного состава и курсантов. Приказ тогда был доведен до командования всех уровней.

"Но человеческий фактор никто не отменял, к сожалению. И мы видим, как кто-то лично решает игнорировать тот приказ. Сомневаюсь, что Главком Сырский отменил этот приказ. Поэтому имеем тупорылое манипулирование Безуглой фактами с целью игнорирования фактов и обобщения всех военных", - говорится в заметке.

Также читайте: Минобороны об ударе по Полтаве: Любые спекуляции на этой трагедии недопустимы

По мнению Березы, на этот раз за распространение нардепом ложной информации гарантированно должна последовать реакция Службы безопасности Украины. Он считает, что отсутствие такой реакции станет "последним подтверждением о наличии приказа из ОП не трогать ее ни в коем случае".

"Паразитирование на смерти своих граждан вызывает у меня отвращение к паразитам. А от понимания того, кто стоит за этим, становится противно и гадко" - написал Береза.

3 сентября армия РФ атаковала Полтаву двумя баллистическими ракетами. Президент Владимир Зеленский сообщил о 41 погибшем, более 180 человек получили ранения. Оккупанты частично разрушили одно из зданий Института связи, попали в соседнюю больницу. Марьяна Безуглая сообщила, что во время атаки курсанты якобы были на построении.

Читайте: Клименко об ударе РФ по Полтаве: пожар локализован, идет разбор завалов, 25 человек спасли

Автор: 

Тахтаулове (764) Береза Борислав (220) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+22
Підтримую на 100%,а людям бажаю думати,аналізувати, а не робити з мар'ян віщунів правди.
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03.09.2024 16:43
+22
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03.09.2024 16:58
+20
шершаво лижемо ОПу преЗЄка ?
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03.09.2024 16:45
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Ю.Бутусов

Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.

Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.

Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.

Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
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03.09.2024 17:22 Ответить
Кацапи постійно прощупують Полтавську область. Географічно вона розташована так, що її достають кацапи з трьох сторін. Саме більше повітряних тривог в Полтавській області. А те, що там знаходиться цей об'єкт кацапи добре знають, бо там готували курсантів ще з часів совдепії. Зають в яких корпусах та коли заняття починаються. А ППО не справилось, кацапня постійно шахедами прощупує наше ППО
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03.09.2024 17:27 Ответить
"Мар'яна бреше. Ніякого шикування не було. Не повторюйте її брехню, яку з задоволенням гонить російська пропаганда. Вона кончена та паразитує на трагедії. Прильот був по приміщенню під час занять. Удар був такої сили, що викинуло тіла курсантів на вулицю. І вона про це знає, бо вже відомо, що бачила ту ж саму довідку, що і у ГШ. Бачила, але навмисно збрехала" - заявив Береза. Джерело:

тобто все норм?
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03.09.2024 17:37 Ответить
Ну якщо було б шикування, то винні військові. А якщо таким чином був організований учбовий процес, то відповідальність несуть Міністерство Освіти, тобто цивільна влада. Відчуваєте різницю? Гадаю, Марʼяні дали команду відводити стрілки від провальних рішень влади найвеличнішого.
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03.09.2024 17:53 Ответить
ВУ під МОборони.
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03.09.2024 19:45 Ответить
Бур'яна ворог, це 100 % !!!!! Її мета лити бруд на ЗСУ. Але велика купа бюджетніків ( тобто тих що носять форму в глибокому тилу і не захищають кров'ю і потом) геть ще не прокинулись і не працюють мізками..... А тільки в бік : де чого потягнути, де стаж пільговий приписати, де корєшів прилаштувати ..
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03.09.2024 18:23 Ответить
Береза бреше.Бутусов у фб заявив що шикування не було,але було велике зібрання курсантів в їдальні,про яке довідались орки.
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03.09.2024 21:24 Ответить
пристерелите бешенную обезьяну.
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03.09.2024 17:38 Ответить
Вопрос к Бидону и шобле: "Почему вы охраняете военные обьекты орков лучше, чем мирных жителей Украины?"
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03.09.2024 17:40 Ответить
Доречі , ця війна вже йде вдвічі довше ніж так звана друга світова!!!! Але ж Гамєміка не втрачає своїх людів, це у нас щодня "свій перл хаобор", то вони й чухаються зі швидкістю як рак на черепасі ...
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03.09.2024 18:20 Ответить
Нынешняя власть выращивает очередного шуфрича в лице безумной.
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03.09.2024 17:55 Ответить
вважаю, що прислів'я про Драбів вже давно має бути перероблено на Оболонь.
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03.09.2024 17:57 Ответить
велика Украина, но некому дать Безуглой по рогам
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03.09.2024 18:12 Ответить
Все що треба знати про "владу" та Безумну :
Не повторюйте її брехню, яку з задоволенням гонить російська пропаганда. Вона кончена та паразитує на трагедії. Джерело:
Ну і про бюджетників які себе в тилу величають "військовими":
Він нагадав, що в березні 2022 року після ракетного удару армії РФ по казармі бригади морпіхів у Миколаєві, тодішній Головком Валерій Залужний видав наказ про розосередження особового складу та курсантів. Наказ тоді був доведений до командування всіх рівнів. Джерело:

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03.09.2024 18:16 Ответить
"Прильот був по приміщенню під час занять",-

раніше було заявлено, що за 7 хвилин до прильоту на Полтавщині була оголошена тревога.
Чому продовжувались заняття? Чому не почали евакуацію?
Виходить, обоє брешуть.
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03.09.2024 18:37 Ответить
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03.09.2024 18:39 Ответить
Ой, а хто це ? Га ?



Фото: Facebook Борислава Берези
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03.09.2024 19:05 Ответить
Вони не тільки Березу розшукували. Поки Лапін воював біля Гостомеля, його в Луцьку розшукували. Береза пішов воювати з самого початку. Отримав опік рогівки очей і зараз комісований.
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03.09.2024 19:42 Ответить
Очередное подтверждение того что СБУ полностью лежит под оп
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03.09.2024 18:46 Ответить
Чому заняття в незахищеному в засвіченому місці...чому десь не в покинутій промзоні?
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03.09.2024 19:25 Ответить
Тварь по кличке "Безугла", выполняет заказ своих зелёных хозяев. Интеоесно, скоро ли ей её язык засунут выше обратной стороны коленки?
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03.09.2024 19:30 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/28877 Олексій Голобуцький :
Щодо оприлюднення Безуглою дезінформації про "шикування під обстрілом" в Полтаві.
Це очевидно: вона заряджена на постійну дискредитацію військових і конкретно військового керівництва країни. І тому свідомо викривила інформацію, котра прямо суперечила навіть першому відео з місця подій (порожній плац і посічені корпуси - основне, що видно)
А зараз, судячи з усього, прийшли нові ввідні: чому курсантів не було евакуйовано в сховища на час тривоги (хоча МО вже повідомило, що між пуском двох балістичних ракет/ сигналом тривоги і прильотом минули хіба пара хвилин, курсанти якраз евакуювались до сховища). І Безугла вже запустила нові заяви.
І цим вона повністю видала цим свою задачу: не інформувати суспільство, не алярмувати його, не мотивувати на щось. А прямо і послідовно дискредитувати військове керівництво для зменшення рейтингів і підважування довіри українців до них.
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03.09.2024 19:58 Ответить
на вашу думку Безугла винна? чому так багато уваги до її слів і всі мовчать про відповідального за сотні жертв
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03.09.2024 21:52 Ответить
відповідального за сотні жертв

на кого працюєш, алень тундряний?
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04.09.2024 01:03 Ответить
ти тупий валянок
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04.09.2024 10:04 Ответить
Кремлівська ботва на підсосі працює, відмазує своїх зрадників і диверсантів в рядах ЗСУ і прокацапської влади в Україні
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04.09.2024 14:54 Ответить
А він, що там був?
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03.09.2024 21:57 Ответить
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