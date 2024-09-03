Береза ​​опроверг информацию Безуглой о построении в Институте связи в Полтаве: Это паразитирование на смерти своих граждан

Народная депутат Марьяна Безуглая распространила ложную информацию о том, что на момент атаки России по территории Института связи курсантов вывели на построение.

Об этом в Facebook заявил бывший нардеп Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.

"Марьяна врет. Никакого построения не было. Не повторяйте ее ложь, которую с удовольствием гонит российская пропаганда. Она конченая и паразитирует на трагедии. Прилет был по помещению во время занятий. Удар был такой силы, что выбросило тела курсантов на улицу. И она об этом знает, потому что уже известно, что видела ту же самую справку, что и в ГШ. Видела, но намеренно солгала", - заявил Береза.

Он напомнил, что в марте 2022 года после ракетного удара армии РФ по казарме бригады морпехов в Николаеве, тогдашний Главком Валерий Залужный издал приказ о рассредоточении личного состава и курсантов. Приказ тогда был доведен до командования всех уровней.

"Но человеческий фактор никто не отменял, к сожалению. И мы видим, как кто-то лично решает игнорировать тот приказ. Сомневаюсь, что Главком Сырский отменил этот приказ. Поэтому имеем тупорылое манипулирование Безуглой фактами с целью игнорирования фактов и обобщения всех военных", - говорится в заметке.

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По мнению Березы, на этот раз за распространение нардепом ложной информации гарантированно должна последовать реакция Службы безопасности Украины. Он считает, что отсутствие такой реакции станет "последним подтверждением о наличии приказа из ОП не трогать ее ни в коем случае".

"Паразитирование на смерти своих граждан вызывает у меня отвращение к паразитам. А от понимания того, кто стоит за этим, становится противно и гадко" - написал Береза.

3 сентября армия РФ атаковала Полтаву двумя баллистическими ракетами. Президент Владимир Зеленский сообщил о 41 погибшем, более 180 человек получили ранения. Оккупанты частично разрушили одно из зданий Института связи, попали в соседнюю больницу. Марьяна Безуглая сообщила, что во время атаки курсанты якобы были на построении.

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