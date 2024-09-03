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Клименко об ударе РФ по Полтаве: пожар локализован, идет разбор завалов, 25 человек спасли

вибух

Оперативные службы работают на месте вражеского удара по учебному заведению в Полтаве.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов. Благодаря быстрой и слаженной работе 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов. Всех пострадавших безотлагательно передают врачам для оказания медицинской помощи.

"Вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады. Полиция проводит поквартирный обход - проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано под сотню заявлений о поврежденном имуществе", - добавляет он.

Смотрите: В результате удара РФ по Полтаве погиб 41 человек, более 180 ранены, - Зеленский. ВИДЕО

"Работы продолжаются. Спасательные службы с учетом безопасности составляющей будут работать, пока не убедимся, что деблокировали из-под завалов всех. Искренние соболезнования семьям погибших. Быстрого выздоровления раненым", - резюмирует Клименко.

Что известно на данный момент о трагедии в Полтаве

Как сообщалось, утром 3 сентября в Полтавской громаде были взрывы. Впоследствии нардеп Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве. В ОВА заявили, что сегодня на Полтавщине страшный день. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Полтаве: 41 погибший, 180 раненых.

В Минобороны в свою очередь отметили, что российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города.

Автор: 

обстрел (27057) Тахтаулове (764) Клименко Игорь (395)


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Топ комментарии
+13
Швидше КОРИГУВАЛЬНИКІВ вираховуйте, якщо у керОвніка мозгів хватило, тільки на ШИКУВАННЯ !!
ЖДУНИ місцеві, зробили усе щоб УБИТИ майбутніх офіцерів!
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03.09.2024 14:36
+11
Для чого Полтаві взагалі під час війни воєнне училище? 120 км від кордону, час на евакуацію 20-30 секунд. Балістична ракета може собі дозволити летіти настільною низькою траекторією.

Ця трагедія була запрограмована, рано чи пізно.

Що не можна перенести інститут в Києв під зонтиком ППО?
Чудаки совкові.

Українці це нація плакальщиків у вишиванках.
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03.09.2024 15:07
+9
Климкнко, треба "локалізувати" хенералів, які влаштували шикування курсантів.
Локалізовувати пожежі - то вже до сраки...
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03.09.2024 14:40
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Правила форума Совет форумчан
Швидше КОРИГУВАЛЬНИКІВ вираховуйте, якщо у керОвніка мозгів хватило, тільки на ШИКУВАННЯ !!
ЖДУНИ місцеві, зробили усе щоб УБИТИ майбутніх офіцерів!
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03.09.2024 14:36 Ответить
Дрон коригував.
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03.09.2024 14:51 Ответить
можливо - але дрона не потрібно щоб знати координати цього навчального закладу.
ви думаєте навчальний заклад вміє бігати? а дрон його ловив?
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03.09.2024 15:02 Ответить
Цей іннститут зв'язку радяннської доби - кацапам його координати булі відомі завжди.
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03.09.2024 15:55 Ответить
Друже - при ******** гугл-картах - любий знає любі координати за 5 хвилин.
ліліпутін просто вчора вибрав довільну ціль щоб в монголії продемонструвати позицію сили на переговорах - і дрони чи шикування тут ні до чого
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03.09.2024 16:18 Ответить
Для чого Полтаві взагалі під час війни воєнне училище? 120 км від кордону, час на евакуацію 20-30 секунд. Балістична ракета може собі дозволити летіти настільною низькою траекторією.

Ця трагедія була запрограмована, рано чи пізно.

Що не можна перенести інститут в Києв під зонтиком ППО?
Чудаки совкові.

Українці це нація плакальщиків у вишиванках.
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03.09.2024 15:07 Ответить
Так отож!
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03.09.2024 19:52 Ответить
Дрон там все фіксував.
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03.09.2024 14:57 Ответить
Йде війна.
І можливо саме зараз десь в іншому місці проводиться шикування на плацу - це приписує устав ЗСУ. Що пропонуєш? Не шикуватися? Доводити накази командирів у підвалах? Так і по підвалу може прилетіти.
В охматдиті хто шикувався?
маньяку вбивці ліліпутіну не потрібно мотивації - бо він маньяк
У відповідь іпашити по москві но-стоп
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03.09.2024 14:59 Ответить
не шикуватися - чудова ідея. в сраку запхати устав, написаний для другої світової війни
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03.09.2024 15:09 Ответить
може взагалі не виконувати устав?
підняти лапки і здатися на милість Гаазького педофіла ліліпутіна?
і виконати його неуставний наказ - тихо та без паніки заходити в мобільні крематорії під гімн росії?
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03.09.2024 15:12 Ответить
Найшвидше "Eugene Kurtz
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03.09.2024 15:47 Ответить
чувак, у тебе чорно-білий телевізор замість зору. або виконувати, або здаватися, посередині кольорів не існує
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04.09.2024 02:25 Ответить
А посередині - мирняк з маньяком ліліпутіни, який підписав женька пірожин...
далі літак, граната, кокс - і знову палаюча камера
короче варіант - лише один - знищити ВСІХ кацапів до останнього коліна разом з собаками та котами - і мишами... і на місці ********* має провалитися земля на кілометрів 10 000 до земного ядра...
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04.09.2024 15:06 Ответить
так, не шикуватися.
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03.09.2024 15:18 Ответить
Тобто не виконувати устав ЗСУ - і стати військовим злочинцем як ліліпутін?
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03.09.2024 15:24 Ответить
в тебе з головою все в порядку?
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03.09.2024 15:29 Ответить
відповід я від тебе не почув на своє питання - тому не відповім на твоє.
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03.09.2024 15:39 Ответить
та не варто на моє
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03.09.2024 15:45 Ответить
Що ти верзеш? Яким чином скасування дебільних шикуваннь може зробити наших військових злочинцями?? У чому склад злочину?
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03.09.2024 15:57 Ответить
То нехай скасують.
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03.09.2024 16:20 Ответить
"це приписує устав ЗСУ... Доводити накази командирів..."
Значить, треба переписувати устав статут, писаний у позаминулому столітті. І у ХХІ столітті є інші засоби доведення інформації до підлеглих, окрім як "равняйсь смірно!" та "мать тваю пєрємать"
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03.09.2024 15:29 Ответить
Шикування - це рішення командира.
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03.09.2024 16:02 Ответить
Шикування купи народу недалеко від кацапів є дебільне рішення. дебілів нічого не вчать випадки коли шикувальників накривали ракетами з обох сторін. Тому хтось там нижче правильно сказав, хай засунуть той статут собі в дупу.
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03.09.2024 19:48 Ответить
ждунів треба було б примусово запоребрик
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03.09.2024 14:40 Ответить
Климкнко, треба "локалізувати" хенералів, які влаштували шикування курсантів.
Локалізовувати пожежі - то вже до сраки...
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03.09.2024 14:40 Ответить
Теперь у нас Безугла ..
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03.09.2024 14:47 Ответить
товстопузі совкові долбойоби з з великими зірками продовжують совкові долбойобські "шикування"? Я кричу і плачу...
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03.09.2024 14:53 Ответить
другий рік війни який дебіл тримає курсантів в казармах і військових навчальних закладах
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03.09.2024 14:54 Ответить
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03.09.2024 14:58 Ответить
Україну ********* совки, комуняки, довбаки і кінчена про-русовська опозиція!!!
Чому до цього часу всі, хто був у ОПЗЖ, КПУ, СПУ не за гратами. Чому Королевська, Рабінович, Бойко, Симоненко відкрито на РТР вказують куди і звідки бити ракетами?!! Інтернет все пам'ятає!
зважаючи на такі обставини, про повноцінне навчання і мови не може бути! Тільки on-line!
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03.09.2024 15:00 Ответить
Щирі співчуття родинам полтачан у яких загинули близькі та рідні 😪😪😪
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03.09.2024 15:07 Ответить
Ну да як же тут без МВС. ... МВС що передбечило приліт і насильно евакуювали людей ? Про що він мене це і двірник скаже що там завали прибирає ..хух яка в нас влада тупопила
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03.09.2024 15:07 Ответить
Які "цікаві" коментарі від осіб котрим невідомо про який саме навчальний заклад йде мова? Не відомо чи він військовий чи ні. Посилаючись на відверто тупу Безуглу котра вже неодноразово розміщувала фейкову інформацію розповідають про шикування когось і десь. І є "впевненісь" що це було під час повітряної тривоги, тобто скупчення людей на відкритому просторі?! Я розумію коли подібні висловлювання йдуть від недолугої Безуглої чи кремлядей, але від громадян України якось подібне не очікував. Може треба краще розібратись та дізнатись і дочекатись подробиць?! А те що це не могло відбутись без надання від "своїх" інформації рашистам мені здається безумовним!!!
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03.09.2024 15:15 Ответить
Інформації в інтернет просторі вже достатньо, що це військовий інститут зв'язку. Але хтось не відриває очі від марафону.
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03.09.2024 19:53 Ответить
Можливо в інтернеті й більше часу, але мені треба ще й працювати а не лише відслідковувати новини!!! До того ж треба зауважити що збір на плацу це НОРМА для будь якого учбового військового закладу що є частиною учбового процесу а не якийсь "виняток з правил" аби Безугла роззявала з цього свою пельку та відбувалось усе не десь поряд із кордоном, а за 115 км від найближчої точки кордону!!!
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03.09.2024 15:44 Ответить
Совок бессмертен. Так и будут вояк строить под ракеты. Пока вояки не закончатся.
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03.09.2024 15:22 Ответить
Не вояк, а курсантів, і не просто шикувати, а проведення збору для сповіщень плану навчань і перевірки наявності усіх учнів та їх розводу на заняття. Це є частиною учбового процесу а не чимось "необов'язковим" тож не повторюйте маячню Безуглої котра з огляду на її діяльність є або штатною, або позаштатною співробітницею кремлівської пропаганди що має на меті роздмухування фейків та дестабілізацію українського суспільства!!!
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03.09.2024 15:40 Ответить
Это как то отменяет, что их убили и ранили? Я так понимаю, обстрел ракетами это часть учебного процесса? Суспильство еще приплел.
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03.09.2024 16:10 Ответить
Якраз курсанти і не постраждали, вони були у сховищах. Лишилися контрактники, які проігнорували повітряну тривогу.
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03.09.2024 19:56 Ответить
Не контрактиники!
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03.09.2024 21:09 Ответить
В телеграмі цаплієнко вже опублікував відео із зверненням "пораненого" і він ну точно на курсанта не схожий! І ніякого шикування там не було! Бур`яна Йпнута як завжди гоне і спихує все на військових бо цій скі дав таку комнаду її "хазяєн"!
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03.09.2024 21:08 Ответить
Царство Небесне загиблим.
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03.09.2024 15:28 Ответить
Ось що відомо на цей час - учбовий заклад це ПОЛТАВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗВ'ЯЗКУ, його координати можливо легко знайти на Googlmap. Шикування є частиною навчального процесу, тому нехай Безугла заткне свою пельку, і коли було сповіщення про тривогу то величезна кількість курсантів та вчителів просто не встигли потрапити до схованки через застосування балістичних ракет з відносно невеликої дистанції (мова йде про лічені 1,5 - 3 хвилини). Ніякого розвідувального дрону не було тож інформація про координати та час удару була отримана рашистами від осіб котрі володіли інформацією про час та місце скупчення людей! Все відбувалось не за 10 чи 20 км від лінії фронту а за 115 км від кордону, і це теж привід послати Безуглу слідом за крейсером "Москва"!!! Дуже погано що це відбулось, але єдине що можливо зробити аби запобігти подібному це перевести усі навчальні військові заклади на захід України, і ніяке онлайн навчання для військових неможливо!!!
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03.09.2024 15:33 Ответить
Цілий Полтавський інститут зв'язку. На цілий інститут не знайшлося жодної розумної людини, яка б поставила під сумнів необхідність шикування. Дуже жаль.
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03.09.2024 18:22 Ответить
Так який дебіл зібрав таку кількість людей, коли ракета долітає за 1,5-3 хвилини?
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03.09.2024 19:58 Ответить
ухилянт ухилянтів
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03.09.2024 15:53 Ответить
Згадайте скільки супутників у Росії
Територія України під контролем кожний квадратний метр
Тепер скільки супутників в України
Згадайте де ділися стартові ракети України
Їх продали запустили супутники уругваю і других країн на екваторі
Ні площадок ні ракет ні супутників і так за що не візьмись
Діяльність треба переглянути ні колон ні зібрань ні концертів на
стадіонах Воєнний час диктує свої правила
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03.09.2024 17:30 Ответить
Клименко ти і всі твої менти звичайні ухилянти а присягу давали.
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03.09.2024 22:01 Ответить
 
 