Клименко об ударе РФ по Полтаве: пожар локализован, идет разбор завалов, 25 человек спасли

Оперативные службы работают на месте вражеского удара по учебному заведению в Полтаве.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов. Благодаря быстрой и слаженной работе 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов. Всех пострадавших безотлагательно передают врачам для оказания медицинской помощи.

"Вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады. Полиция проводит поквартирный обход - проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано под сотню заявлений о поврежденном имуществе", - добавляет он.

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"Работы продолжаются. Спасательные службы с учетом безопасности составляющей будут работать, пока не убедимся, что деблокировали из-под завалов всех. Искренние соболезнования семьям погибших. Быстрого выздоровления раненым", - резюмирует Клименко.

Что известно на данный момент о трагедии в Полтаве

Как сообщалось, утром 3 сентября в Полтавской громаде были взрывы. Впоследствии нардеп Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве. В ОВА заявили, что сегодня на Полтавщине страшный день. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Полтаве: 41 погибший, 180 раненых.

В Минобороны в свою очередь отметили, что российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города.