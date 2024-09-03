Клименко об ударе РФ по Полтаве: пожар локализован, идет разбор завалов, 25 человек спасли
Оперативные службы работают на месте вражеского удара по учебному заведению в Полтаве.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов. Благодаря быстрой и слаженной работе 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов. Всех пострадавших безотлагательно передают врачам для оказания медицинской помощи.
"Вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады. Полиция проводит поквартирный обход - проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано под сотню заявлений о поврежденном имуществе", - добавляет он.
"Работы продолжаются. Спасательные службы с учетом безопасности составляющей будут работать, пока не убедимся, что деблокировали из-под завалов всех. Искренние соболезнования семьям погибших. Быстрого выздоровления раненым", - резюмирует Клименко.
Что известно на данный момент о трагедии в Полтаве
Как сообщалось, утром 3 сентября в Полтавской громаде были взрывы. Впоследствии нардеп Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве. В ОВА заявили, что сегодня на Полтавщине страшный день. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Полтаве: 41 погибший, 180 раненых.
В Минобороны в свою очередь отметили, что российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города.
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ЖДУНИ місцеві, зробили усе щоб УБИТИ майбутніх офіцерів!
ви думаєте навчальний заклад вміє бігати? а дрон його ловив?
ліліпутін просто вчора вибрав довільну ціль щоб в монголії продемонструвати позицію сили на переговорах - і дрони чи шикування тут ні до чого
Ця трагедія була запрограмована, рано чи пізно.
Що не можна перенести інститут в Києв під зонтиком ППО?
Чудаки совкові.
Українці це нація плакальщиків у вишиванках.
І можливо саме зараз десь в іншому місці проводиться шикування на плацу - це приписує устав ЗСУ. Що пропонуєш? Не шикуватися? Доводити накази командирів у підвалах? Так і по підвалу може прилетіти.
В охматдиті хто шикувався?
маньяку вбивці ліліпутіну не потрібно мотивації - бо він маньяк
У відповідь іпашити по москві но-стоп
підняти лапки і здатися на милість Гаазького педофіла ліліпутіна?
і виконати його неуставний наказ - тихо та без паніки заходити в мобільні крематорії під гімн росії?
далі літак, граната, кокс - і знову палаюча камера
короче варіант - лише один - знищити ВСІХ кацапів до останнього коліна разом з собаками та котами - і мишами... і на місці ********* має провалитися земля на кілометрів 10 000 до земного ядра...
Значить, треба переписувати
уставстатут, писаний у позаминулому столітті. І у ХХІ столітті є інші засоби доведення інформації до підлеглих, окрім як "равняйсь смірно!" та "мать тваю пєрємать"
Локалізовувати пожежі - то вже до сраки...
Чому до цього часу всі, хто був у ОПЗЖ, КПУ, СПУ не за гратами. Чому Королевська, Рабінович, Бойко, Симоненко відкрито на РТР вказують куди і звідки бити ракетами?!! Інтернет все пам'ятає!
зважаючи на такі обставини, про повноцінне навчання і мови не може бути! Тільки on-line!
Територія України під контролем кожний квадратний метр
Тепер скільки супутників в України
Згадайте де ділися стартові ракети України
Їх продали запустили супутники уругваю і других країн на екваторі
Ні площадок ні ракет ні супутників і так за що не візьмись
Діяльність треба переглянути ні колон ні зібрань ні концертів на
стадіонах Воєнний час диктує свої правила