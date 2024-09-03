Клименко про удар РФ по Полтаві: пожежу локалізовано, йде розбір завалів, 25 людей врятували
Оперативні служби працюють на місці ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги.
"Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід - перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно", - додає він.
"Роботи тривають. Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаємося, що деблокували з-під завалів усіх. Щирі співчуття родинам загиблих. Швидкого одужання пораненим", - резюмує Клименко.
Що відомо на цей час про трагедію в Полтаві
Як повідомлялося, вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом нардепка Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві. В ОВА заявили, що сьогодні на Полтавщині страшний день. Президент Володимир Зеленський заявив, що у Полтаві: 41 загиблий, 180 поранених.
В Міноборони своєю чергою зазначили, що російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста.
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ЖДУНИ місцеві, зробили усе щоб УБИТИ майбутніх офіцерів!
ви думаєте навчальний заклад вміє бігати? а дрон його ловив?
ліліпутін просто вчора вибрав довільну ціль щоб в монголії продемонструвати позицію сили на переговорах - і дрони чи шикування тут ні до чого
Ця трагедія була запрограмована, рано чи пізно.
Що не можна перенести інститут в Києв під зонтиком ППО?
Чудаки совкові.
Українці це нація плакальщиків у вишиванках.
І можливо саме зараз десь в іншому місці проводиться шикування на плацу - це приписує устав ЗСУ. Що пропонуєш? Не шикуватися? Доводити накази командирів у підвалах? Так і по підвалу може прилетіти.
В охматдиті хто шикувався?
маньяку вбивці ліліпутіну не потрібно мотивації - бо він маньяк
У відповідь іпашити по москві но-стоп
підняти лапки і здатися на милість Гаазького педофіла ліліпутіна?
і виконати його неуставний наказ - тихо та без паніки заходити в мобільні крематорії під гімн росії?
далі літак, граната, кокс - і знову палаюча камера
короче варіант - лише один - знищити ВСІХ кацапів до останнього коліна разом з собаками та котами - і мишами... і на місці ********* має провалитися земля на кілометрів 10 000 до земного ядра...
Значить, треба переписувати
уставстатут, писаний у позаминулому столітті. І у ХХІ столітті є інші засоби доведення інформації до підлеглих, окрім як "равняйсь смірно!" та "мать тваю пєрємать"
Локалізовувати пожежі - то вже до сраки...
Чому до цього часу всі, хто був у ОПЗЖ, КПУ, СПУ не за гратами. Чому Королевська, Рабінович, Бойко, Симоненко відкрито на РТР вказують куди і звідки бити ракетами?!! Інтернет все пам'ятає!
зважаючи на такі обставини, про повноцінне навчання і мови не може бути! Тільки on-line!
Територія України під контролем кожний квадратний метр
Тепер скільки супутників в України
Згадайте де ділися стартові ракети України
Їх продали запустили супутники уругваю і других країн на екваторі
Ні площадок ні ракет ні супутників і так за що не візьмись
Діяльність треба переглянути ні колон ні зібрань ні концертів на
стадіонах Воєнний час диктує свої правила