Клименко про удар РФ по Полтаві: пожежу локалізовано, йде розбір завалів, 25 людей врятували

Оперативні служби працюють на місці ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги.

"Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід - перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно", - додає він.

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"Роботи тривають. Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаємося, що деблокували з-під завалів усіх. Щирі співчуття родинам загиблих. Швидкого одужання пораненим", - резюмує Клименко.

Що відомо на цей час про трагедію в Полтаві

Як повідомлялося, вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом нардепка Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві. В ОВА заявили, що сьогодні на Полтавщині страшний день. Президент Володимир Зеленський заявив, що у Полтаві: 41 загиблий, 180 поранених.

В Міноборони своєю чергою зазначили, що російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста.