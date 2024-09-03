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Новини
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Клименко про удар РФ по Полтаві: пожежу локалізовано, йде розбір завалів, 25 людей врятували

Вибух у Полтаві

Оперативні служби працюють на місці ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги.

"Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід - перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно", - додає він.

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"Роботи тривають. Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаємося, що деблокували з-під завалів усіх. Щирі співчуття родинам загиблих. Швидкого одужання пораненим", - резюмує Клименко.

Що відомо на цей час про трагедію в Полтаві

Як повідомлялося, вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом нардепка Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві. В ОВА заявили, що сьогодні на Полтавщині страшний день. Президент Володимир Зеленський заявив, що у Полтаві: 41 загиблий, 180 поранених.

В Міноборони своєю чергою зазначили, що російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста.

Автор: 

обстріл (28378) Полтава (555) Клименко Ігор (483)


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Топ коментарі
+13
Швидше КОРИГУВАЛЬНИКІВ вираховуйте, якщо у керОвніка мозгів хватило, тільки на ШИКУВАННЯ !!
ЖДУНИ місцеві, зробили усе щоб УБИТИ майбутніх офіцерів!
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03.09.2024 14:36
+11
Для чого Полтаві взагалі під час війни воєнне училище? 120 км від кордону, час на евакуацію 20-30 секунд. Балістична ракета може собі дозволити летіти настільною низькою траекторією.

Ця трагедія була запрограмована, рано чи пізно.

Що не можна перенести інститут в Києв під зонтиком ППО?
Чудаки совкові.

Українці це нація плакальщиків у вишиванках.
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03.09.2024 15:07
+9
Климкнко, треба "локалізувати" хенералів, які влаштували шикування курсантів.
Локалізовувати пожежі - то вже до сраки...
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03.09.2024 14:40
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Швидше КОРИГУВАЛЬНИКІВ вираховуйте, якщо у керОвніка мозгів хватило, тільки на ШИКУВАННЯ !!
ЖДУНИ місцеві, зробили усе щоб УБИТИ майбутніх офіцерів!
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03.09.2024 14:36 Відповісти
Дрон коригував.
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03.09.2024 14:51 Відповісти
можливо - але дрона не потрібно щоб знати координати цього навчального закладу.
ви думаєте навчальний заклад вміє бігати? а дрон його ловив?
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03.09.2024 15:02 Відповісти
Цей іннститут зв'язку радяннської доби - кацапам його координати булі відомі завжди.
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03.09.2024 15:55 Відповісти
Друже - при ******** гугл-картах - любий знає любі координати за 5 хвилин.
ліліпутін просто вчора вибрав довільну ціль щоб в монголії продемонструвати позицію сили на переговорах - і дрони чи шикування тут ні до чого
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03.09.2024 16:18 Відповісти
Для чого Полтаві взагалі під час війни воєнне училище? 120 км від кордону, час на евакуацію 20-30 секунд. Балістична ракета може собі дозволити летіти настільною низькою траекторією.

Ця трагедія була запрограмована, рано чи пізно.

Що не можна перенести інститут в Києв під зонтиком ППО?
Чудаки совкові.

Українці це нація плакальщиків у вишиванках.
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03.09.2024 15:07 Відповісти
Так отож!
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03.09.2024 19:52 Відповісти
Дрон там все фіксував.
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03.09.2024 14:57 Відповісти
Йде війна.
І можливо саме зараз десь в іншому місці проводиться шикування на плацу - це приписує устав ЗСУ. Що пропонуєш? Не шикуватися? Доводити накази командирів у підвалах? Так і по підвалу може прилетіти.
В охматдиті хто шикувався?
маньяку вбивці ліліпутіну не потрібно мотивації - бо він маньяк
У відповідь іпашити по москві но-стоп
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03.09.2024 14:59 Відповісти
не шикуватися - чудова ідея. в сраку запхати устав, написаний для другої світової війни
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03.09.2024 15:09 Відповісти
може взагалі не виконувати устав?
підняти лапки і здатися на милість Гаазького педофіла ліліпутіна?
і виконати його неуставний наказ - тихо та без паніки заходити в мобільні крематорії під гімн росії?
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03.09.2024 15:12 Відповісти
Найшвидше "Eugene Kurtz
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03.09.2024 15:47 Відповісти
чувак, у тебе чорно-білий телевізор замість зору. або виконувати, або здаватися, посередині кольорів не існує
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04.09.2024 02:25 Відповісти
А посередині - мирняк з маньяком ліліпутіни, який підписав женька пірожин...
далі літак, граната, кокс - і знову палаюча камера
короче варіант - лише один - знищити ВСІХ кацапів до останнього коліна разом з собаками та котами - і мишами... і на місці ********* має провалитися земля на кілометрів 10 000 до земного ядра...
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04.09.2024 15:06 Відповісти
так, не шикуватися.
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03.09.2024 15:18 Відповісти
Тобто не виконувати устав ЗСУ - і стати військовим злочинцем як ліліпутін?
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03.09.2024 15:24 Відповісти
в тебе з головою все в порядку?
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03.09.2024 15:29 Відповісти
відповід я від тебе не почув на своє питання - тому не відповім на твоє.
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03.09.2024 15:39 Відповісти
та не варто на моє
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03.09.2024 15:45 Відповісти
Що ти верзеш? Яким чином скасування дебільних шикуваннь може зробити наших військових злочинцями?? У чому склад злочину?
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03.09.2024 15:57 Відповісти
То нехай скасують.
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03.09.2024 16:20 Відповісти
"це приписує устав ЗСУ... Доводити накази командирів..."
Значить, треба переписувати устав статут, писаний у позаминулому столітті. І у ХХІ столітті є інші засоби доведення інформації до підлеглих, окрім як "равняйсь смірно!" та "мать тваю пєрємать"
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03.09.2024 15:29 Відповісти
Шикування - це рішення командира.
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03.09.2024 16:02 Відповісти
Шикування купи народу недалеко від кацапів є дебільне рішення. дебілів нічого не вчать випадки коли шикувальників накривали ракетами з обох сторін. Тому хтось там нижче правильно сказав, хай засунуть той статут собі в дупу.
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03.09.2024 19:48 Відповісти
ждунів треба було б примусово запоребрик
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03.09.2024 14:40 Відповісти
Климкнко, треба "локалізувати" хенералів, які влаштували шикування курсантів.
Локалізовувати пожежі - то вже до сраки...
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03.09.2024 14:40 Відповісти
Теперь у нас Безугла ..
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03.09.2024 14:47 Відповісти
товстопузі совкові долбойоби з з великими зірками продовжують совкові долбойобські "шикування"? Я кричу і плачу...
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03.09.2024 14:53 Відповісти
другий рік війни який дебіл тримає курсантів в казармах і військових навчальних закладах
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03.09.2024 14:54 Відповісти
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03.09.2024 14:58 Відповісти
Україну ********* совки, комуняки, довбаки і кінчена про-русовська опозиція!!!
Чому до цього часу всі, хто був у ОПЗЖ, КПУ, СПУ не за гратами. Чому Королевська, Рабінович, Бойко, Симоненко відкрито на РТР вказують куди і звідки бити ракетами?!! Інтернет все пам'ятає!
зважаючи на такі обставини, про повноцінне навчання і мови не може бути! Тільки on-line!
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03.09.2024 15:00 Відповісти
Щирі співчуття родинам полтачан у яких загинули близькі та рідні 😪😪😪
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03.09.2024 15:07 Відповісти
Ну да як же тут без МВС. ... МВС що передбечило приліт і насильно евакуювали людей ? Про що він мене це і двірник скаже що там завали прибирає ..хух яка в нас влада тупопила
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03.09.2024 15:07 Відповісти
Які "цікаві" коментарі від осіб котрим невідомо про який саме навчальний заклад йде мова? Не відомо чи він військовий чи ні. Посилаючись на відверто тупу Безуглу котра вже неодноразово розміщувала фейкову інформацію розповідають про шикування когось і десь. І є "впевненісь" що це було під час повітряної тривоги, тобто скупчення людей на відкритому просторі?! Я розумію коли подібні висловлювання йдуть від недолугої Безуглої чи кремлядей, але від громадян України якось подібне не очікував. Може треба краще розібратись та дізнатись і дочекатись подробиць?! А те що це не могло відбутись без надання від "своїх" інформації рашистам мені здається безумовним!!!
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03.09.2024 15:15 Відповісти
Інформації в інтернет просторі вже достатньо, що це військовий інститут зв'язку. Але хтось не відриває очі від марафону.
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03.09.2024 19:53 Відповісти
Можливо в інтернеті й більше часу, але мені треба ще й працювати а не лише відслідковувати новини!!! До того ж треба зауважити що збір на плацу це НОРМА для будь якого учбового військового закладу що є частиною учбового процесу а не якийсь "виняток з правил" аби Безугла роззявала з цього свою пельку та відбувалось усе не десь поряд із кордоном, а за 115 км від найближчої точки кордону!!!
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03.09.2024 15:44 Відповісти
Совок бессмертен. Так и будут вояк строить под ракеты. Пока вояки не закончатся.
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03.09.2024 15:22 Відповісти
Не вояк, а курсантів, і не просто шикувати, а проведення збору для сповіщень плану навчань і перевірки наявності усіх учнів та їх розводу на заняття. Це є частиною учбового процесу а не чимось "необов'язковим" тож не повторюйте маячню Безуглої котра з огляду на її діяльність є або штатною, або позаштатною співробітницею кремлівської пропаганди що має на меті роздмухування фейків та дестабілізацію українського суспільства!!!
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03.09.2024 15:40 Відповісти
Это как то отменяет, что их убили и ранили? Я так понимаю, обстрел ракетами это часть учебного процесса? Суспильство еще приплел.
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03.09.2024 16:10 Відповісти
Якраз курсанти і не постраждали, вони були у сховищах. Лишилися контрактники, які проігнорували повітряну тривогу.
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03.09.2024 19:56 Відповісти
Не контрактиники!
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03.09.2024 21:09 Відповісти
В телеграмі цаплієнко вже опублікував відео із зверненням "пораненого" і він ну точно на курсанта не схожий! І ніякого шикування там не було! Бур`яна Йпнута як завжди гоне і спихує все на військових бо цій скі дав таку комнаду її "хазяєн"!
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03.09.2024 21:08 Відповісти
Царство Небесне загиблим.
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03.09.2024 15:28 Відповісти
Ось що відомо на цей час - учбовий заклад це ПОЛТАВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗВ'ЯЗКУ, його координати можливо легко знайти на Googlmap. Шикування є частиною навчального процесу, тому нехай Безугла заткне свою пельку, і коли було сповіщення про тривогу то величезна кількість курсантів та вчителів просто не встигли потрапити до схованки через застосування балістичних ракет з відносно невеликої дистанції (мова йде про лічені 1,5 - 3 хвилини). Ніякого розвідувального дрону не було тож інформація про координати та час удару була отримана рашистами від осіб котрі володіли інформацією про час та місце скупчення людей! Все відбувалось не за 10 чи 20 км від лінії фронту а за 115 км від кордону, і це теж привід послати Безуглу слідом за крейсером "Москва"!!! Дуже погано що це відбулось, але єдине що можливо зробити аби запобігти подібному це перевести усі навчальні військові заклади на захід України, і ніяке онлайн навчання для військових неможливо!!!
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03.09.2024 15:33 Відповісти
Цілий Полтавський інститут зв'язку. На цілий інститут не знайшлося жодної розумної людини, яка б поставила під сумнів необхідність шикування. Дуже жаль.
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03.09.2024 18:22 Відповісти
Так який дебіл зібрав таку кількість людей, коли ракета долітає за 1,5-3 хвилини?
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03.09.2024 19:58 Відповісти
ухилянт ухилянтів
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03.09.2024 15:53 Відповісти
Згадайте скільки супутників у Росії
Територія України під контролем кожний квадратний метр
Тепер скільки супутників в України
Згадайте де ділися стартові ракети України
Їх продали запустили супутники уругваю і других країн на екваторі
Ні площадок ні ракет ні супутників і так за що не візьмись
Діяльність треба переглянути ні колон ні зібрань ні концертів на
стадіонах Воєнний час диктує свої правила
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03.09.2024 17:30 Відповісти
Клименко ти і всі твої менти звичайні ухилянти а присягу давали.
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03.09.2024 22:01 Відповісти
 
 