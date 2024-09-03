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Новости Война
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Умеров: Обстоятельства трагедии в Полтаве выяснят Главная инспекция Минобороны

Міноборони

Министерство обороны Украины совместно с правоохранителями будет расследовать обстоятельства гибели людей после удара баллистическими ракетами РФ по учебному заведению и больнице в Полтаве.

Об этом сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Полтава и вся Украина переживает страшную трагедию. Российский агрессор ударил баллистикой по одному из учебных заведений города и больнице. Десятки людей погибли, сотни ранены. Спасатели и экстренные службы работают на месте. Обстоятельства трагедии в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны. Сегодняшние события в Полтаве - это очередное доказательство жестокости российского террора", - написал министр.

Удар РФ по Полтаве 3 сентября 2024 года

Как сообщалось, утром 3 сентября в Полтавской громаде раздавались взрывы. Впоследствии нардеп Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве. В ОВА заявили, что сегодня на Полтавщине страшный день.

В Минобороны в свою очередь отметили, что российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города.

В результате российского обстрела известно о 47 погибших и 206 раненых.

Читайте также: Береза опроверг информацию Безуглой о построении в Институте связи в Полтаве: Это паразитирование на смерти своих граждан

Автор: 

Минобороны (9314) обстрел (27057) Тахтаулове (764) расследование (3040)


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Топ комментарии
+15
Такі трагедії будуть продовжуватись до того часу поки на всіх рівнях влади в країні будуть залишатись дуже тупі недоумки яких постійно відмазують та покривають такі самі дуже тупі недоумки...
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03.09.2024 17:54
+13
Бутусов

Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.

Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.

Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.

Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
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03.09.2024 17:59
+12
Дебилы, усвойте простую истину: более чем по трое не собираться.
Исключение составляют заседания ВР, особенно "на шашлыках"- вот туда пусть прилетает.
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03.09.2024 17:53
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Це просто ппц! Як і літак у Дніпрі. Всі знали про тих дронів-розвідників, але всі на-ли!
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03.09.2024 17:52 Ответить
Про втрачений F-16 вже другий тиждень розслідують.
Звичайно, совкові паркетні генерали себе ж не накажуть за злочинну халатність.
Тому винних не буде, або знайдуть якогось дрібного стрілочника та на нього повісять свої косяки.
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03.09.2024 17:56 Ответить
Річ не про 16,а про міг-29 у Дніпрі.
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03.09.2024 18:45 Ответить
Дебилы, усвойте простую истину: более чем по трое не собираться.
Исключение составляют заседания ВР, особенно "на шашлыках"- вот туда пусть прилетает.
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03.09.2024 17:53 Ответить
що таке дурне пишеш?
в так званої "української" влади чіткі договорняки з москальським ОПГ "Озеро" - єврей пукін не атакує безпосередньо зЄлЄнскАвА і відповідно зЄлЄнскій не атакує на пряму пукіна-шаломова!
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03.09.2024 19:07 Ответить
А хто ж тоді русскій?...
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03.09.2024 19:26 Ответить
А кто тебе, дебилу, сказал, что прилететь по ВР может только от Ху#ла?
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03.09.2024 21:29 Ответить
Одни маты на языке.
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03.09.2024 17:54 Ответить
Такі трагедії будуть продовжуватись до того часу поки на всіх рівнях влади в країні будуть залишатись дуже тупі недоумки яких постійно відмазують та покривають такі самі дуже тупі недоумки...
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03.09.2024 17:54 Ответить
Крім інспекції ще треба комісію, ТСК у раді, і т.д. і т.п. Бо *****, і так не ясно, що у країні війна і прилетіти може будь-куди будь-коли.
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03.09.2024 17:56 Ответить
Бутусов

Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.

Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.

Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.

Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
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03.09.2024 17:59 Ответить
Печерна тупість і тотальна безвідповідальність, так було, є, і буде. А як ви хотіли, якщо люди не навчаються?
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03.09.2024 18:04 Ответить
Чим більше в армії дубів , тим .........
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03.09.2024 18:10 Ответить
Взагалі ці совкові шикування треба заборонити! Так не просто відмінити а заборонити!
Наприклад щоб слідчі і експерти провели нараду і зробили добре свою справу - їм потрібно вміти марширувати чи махати руками ( біля головного убору) чи вишикуватись у струночку? Чи лікарям щоб провести операцію / поставити діагноз ? Та чому совкові "носії погонів" так нехтують елементарною логікою та безпекою наших людей???!!

п.с. а потім вони дивуються, чого це рагуль Васілій гине в болотах і Тисах, аби тільки не попасти під владу ******** "бюджетників в погонах і військових штанах"????? !!!!!
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03.09.2024 18:12 Ответить
Кажуть що не було ніякого шикування, ракети попали в навчальний корпус і їдальню. Но тримати навчальний заклад поблизу кордону, і виконувати навчальний процес в такому режимі якийне забезпечує виживання, оце питання...
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03.09.2024 19:52 Ответить
Винні у цій страшній трагедії повинні поступити як офіцери (генерали)...
Яка там, бл... комісія.
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03.09.2024 18:13 Ответить
Не смішіть, хто там буде стрілятися? Ще до цих пір відходять від обмивання зірочок, тому пістолет до скроні прикладають тільки, щоб охолодитися
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03.09.2024 18:55 Ответить
Де там вся країна переживає , завтра більшість країни ,особливо на заході буде ржати з дізєль шоу , з кварталівських помоїв , та дешевих шоу на нашому телебаченні для психічно хворих , тому що нормальна людина таку хєрню по кругу дивитись не буде
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03.09.2024 18:17 Ответить
Навіщо завтра чекати? Подивіться програми - все це зараз ллється бурхливим потоком
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03.09.2024 18:57 Ответить
Володимир Зеленський переміг у всіх регіонах України, крім Львівської області.
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03.09.2024 19:32 Ответить
Що ви будете там шукати в учбовому закладі? Нє сабіраться больше трьох, ва всьом вінавате камандування… ви при своєму розумі? Під цю мульку можна любу школу чи інститут підвести. Винний один в цій біді -зеленський та його шеф *****
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03.09.2024 18:28 Ответить
Умеров подай в отставку
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03.09.2024 18:34 Ответить
"З'ясовування" будуть в ресторані а потім в бані зі шльондрами. Треба кардинально все міняти. Інакше загинемо.
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03.09.2024 18:59 Ответить
якої НА ХЄР трагедії???
в Полтаві здійснено самий натуральний ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИН!!! кацапнею здійснено!
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03.09.2024 19:04 Ответить
Треба спокійно готувати помсту...
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03.09.2024 19:25 Ответить
Дєрмак готується до премєрства. Штати притиснули ішака всерйоз.
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03.09.2024 20:09 Ответить
Ось бачите,які в міноборони ще є інспекції,а ви і не знали.
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03.09.2024 22:49 Ответить
 
 