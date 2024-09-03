Умеров: Обстоятельства трагедии в Полтаве выяснят Главная инспекция Минобороны
Министерство обороны Украины совместно с правоохранителями будет расследовать обстоятельства гибели людей после удара баллистическими ракетами РФ по учебному заведению и больнице в Полтаве.
Об этом сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Полтава и вся Украина переживает страшную трагедию. Российский агрессор ударил баллистикой по одному из учебных заведений города и больнице. Десятки людей погибли, сотни ранены. Спасатели и экстренные службы работают на месте. Обстоятельства трагедии в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны. Сегодняшние события в Полтаве - это очередное доказательство жестокости российского террора", - написал министр.
Удар РФ по Полтаве 3 сентября 2024 года
Как сообщалось, утром 3 сентября в Полтавской громаде раздавались взрывы. Впоследствии нардеп Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве. В ОВА заявили, что сегодня на Полтавщине страшный день.
В Минобороны в свою очередь отметили, что российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города.
В результате российского обстрела известно о 47 погибших и 206 раненых.
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Звичайно, совкові паркетні генерали себе ж не накажуть за злочинну халатність.
Тому винних не буде, або знайдуть якогось дрібного стрілочника та на нього повісять свої косяки.
Исключение составляют заседания ВР, особенно "на шашлыках"- вот туда пусть прилетает.
в так званої "української" влади чіткі договорняки з москальським ОПГ "Озеро" - єврей пукін не атакує безпосередньо зЄлЄнскАвА і відповідно зЄлЄнскій не атакує на пряму пукіна-шаломова!
Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.
Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.
Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.
Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
Наприклад щоб слідчі і експерти провели нараду і зробили добре свою справу - їм потрібно вміти марширувати чи махати руками ( біля головного убору) чи вишикуватись у струночку? Чи лікарям щоб провести операцію / поставити діагноз ? Та чому совкові "носії погонів" так нехтують елементарною логікою та безпекою наших людей???!!
п.с. а потім вони дивуються, чого це рагуль Васілій гине в болотах і Тисах, аби тільки не попасти під владу ******** "бюджетників в погонах і військових штанах"????? !!!!!
Яка там, бл... комісія.
в Полтаві здійснено самий натуральний ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИН!!! кацапнею здійснено!