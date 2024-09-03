Умеров: Обстоятельства трагедии в Полтаве выяснят Главная инспекция Минобороны

Министерство обороны Украины совместно с правоохранителями будет расследовать обстоятельства гибели людей после удара баллистическими ракетами РФ по учебному заведению и больнице в Полтаве.

Об этом сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Полтава и вся Украина переживает страшную трагедию. Российский агрессор ударил баллистикой по одному из учебных заведений города и больнице. Десятки людей погибли, сотни ранены. Спасатели и экстренные службы работают на месте. Обстоятельства трагедии в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны. Сегодняшние события в Полтаве - это очередное доказательство жестокости российского террора", - написал министр.

Удар РФ по Полтаве 3 сентября 2024 года

Как сообщалось, утром 3 сентября в Полтавской громаде раздавались взрывы. Впоследствии нардеп Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве. В ОВА заявили, что сегодня на Полтавщине страшный день.

В Минобороны в свою очередь отметили, что российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города.

В результате российского обстрела известно о 47 погибших и 206 раненых.

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