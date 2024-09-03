Под завалами в Полтаве могут находиться около 15 человек. Спасательные работы продолжаются, - ОВА
Под завалами в Полтаве может находиться около 15 человек. Спасательные работы на месте попадания вражеских ракет продолжаются.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Под завалами в Полтаве может находиться около 15 человек", - рассказал чиновник.
Он отметил, что спасательные работы продолжаются, однако несколько раз их приходилось прерывать из-за того, что в области постоянно объявляется воздушная тревога.
"Благодаря слаженным действиям спасателей и медиков удалось спасти не одну жизнь. Ликвидация последствий вражеских ударов еще продолжается. Все необходимые службы на месте происшествия", - подчеркнул Пронин.
Также глава ОВА рассказал, что полтавчане активно сдают кровь, чтобы помочь раненым. За несколько часов почти 150 человек сдали кровь.
В свою очередь пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий рассказал, что спасатели проводят "минуты тишины" с периодичностью 15-20 минут, для того, чтобы услышать людей, которые могут находиться под завалами. На месте работают кинологические расчеты ГСЧС и Национальной полиции.
В целом, по его словам, на месте удара создано 5 участков по ликвидации этой чрезвычайной ситуации.
"Сейчас проводится демонтаж аварийных конструкций здания с третьего по шестой этаж, привлечена тяжелая инженерная техника: фронтальные погрузчики, самосвалы, краны. Дополнительно проводится вывоз строительного мусора. Уже обследовано и вывезено 440 тонн", - рассказал Хорунжий.
К ликвидации последствий ракетного попадания привлечено около 50 единиц техники и более 200 спасателей, добавил пресс-офицер.
Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг ударил в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 18:00 известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.
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Прикро, але правда за 11 років віни московської!
Чи в неї не кров людська?