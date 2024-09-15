Буданов: РФ хочет завершить войну своей победой до конца 2025 - начала 2026 года
РФ хотела бы завершить войну до конца 2025 - начала 2026 года своей победой, потому что с лета 2025 года у нее начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации.
Соответствующее заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов во время встречи "Ялтинская европейская стратегия" (YES), пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"2025-й год для них, рубеж 25-го - начало 26-го - он для них ключевой. Они и хотят все это закончить, потому что по их собственным подсчетам, если они не выходят из этой войны условными победителями, они на далекое, скажем так, будущее, которое можно просчитать, - это горизонт от 30-ти лет, - выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся", - сказал руководитель разведки.
По словам Буданова, Россия прогнозирует, что "все проблемы у них начнутся летом 25-го года", поскольку объединятся как финансово-экономический фактор, так и социально-политический.
"Они прогнозируют, что примерно в период лета 25-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано множество процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально выйти в этот период так, как бы им хотелось. Им хотелось бы завершить своей победой, к сожалению", - заявил глава ГУР.
Также, по словам Буданова, летом 2025 года россияне столкнутся с недобором в армию. Тогда перед руководством страны-агрессора встанет дилемма, или объявлять мобилизацию, или же уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть критично.
Начальник ГУР также считает, что в усталость от войны в России существует, потому что война уже коснулась большой прослойки населения РФ.
Ссылаясь на российские документы, Буданов отметил, что в случае отсутствия российской победы к концу 2025 года в мире остаются только две сверхдержавы - США и Китай, а места РФ там не будет.
"Они это ясно осознают. Для них это ключевой период. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы в их понимании победить. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов. Все, на что они могут рассчитывать, - это региональное лидерство, а это их не устраивает", - подытожил глава ГУР.
Пожалуйста, подождите...
Згідно з режимом контролю за ракетними технологіями (РКРТ) ми отримали експортну версію Storm Shadow (Scalp), яка має урізану дальність майже вдвічі та становить 250-290 км. е другий мат.
Міняй свій діван.
По друге, більш дальнобійну версію ми не отримаємо, бо це зламає всю систему міжнародних договорів РКРТ, і ніхто з більш ніж тридцяти цивілізованих країн-учасників договорів РКРТ на це не піде, бо за цим послідують санкії, які стосуються військового експорту та передачі військових технологій.
Хєровий із тебе екперт.
Для приймання та обробки вантажів і автотранспорту порт має суховантажний і автопоромний причали. Суховантажний причал здатний приймати судна довжиною до 135 м, з осадкою до 6 м і оснащений двома портальними кранами вантажністю по 10 тонн кожен. Автопоромний причал призначений для обробки суден із кормовою апареллю.
І припиняй нести пургу, бо смішно виглядаєш.
З ракетами ти знов заблудився - ракети нам передали.
Щодо виготовлення ракет, то не треба мені приписувати своїх фантазій, залиш їх при собі.
Щодо "неформальної угоди", як ти стверджуєш, то всі країни-підписанти РКРТ дотримуються експортного контролю за міжнародними передачами таких товарів згідно керівним принципам «Вассенаарської домовленості», і Україна у тому числі, і у січні 2018 року Україна запровадила Єдиний список товарів подвійного використання, який відповідає Регламенту Ради ЄС про встановлення режиму Співтовариства щодо контролю експорту, передачі, посередництва та транзиту товарів подвійного використання.
І твої маніпуляції про паляницю тут ні до чого.
і да, емодзі не допомагають, коли аргументів нема.
вы знаете протяженность побудованой дороги? Это перемычка между существующими линиями и промышленными ветками в ж.д тупики. Им пришлось проложить не более 10 км.
АЛЕ....Ермак працює, а Венс і Трамп - ще ті виродки, тому все може бути
Ну ну... Прислухайтесь до Буданги.
до нападу на Україну в 2024 р. їй ще вдавалось всіх дурити
а після Курської операції всі очманіли - рузький мішка весь вилиняв.
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Чи може в такому випаду Польща та Прибалтика з ЕС обсеруться та ще більше санкцій заведуть проти Орди?
Яке "лідорство"? Московії кінець як "сверхдержаві" в любому випадку.
Для кого оцей бред ти несеш, потужний ти наш?
Кирило, а до якого року Україна планує закінчити цю війну перемогою? Чи в неї немає цього в планах взагалі?
Формально війна не починалась, тож нічого й закінчувати. А бойові дії в Україні скінчилися ще літом, як і планував Уряд. Шмигаль особисто відзвітував про 100% асваєніє військового бюджету.
Чи цей, пацючо-мародерський фактор, пан генерал взагалі не брав до уваги? Дарма!
1. Поки РФ є найбільшим у світі джерелом корисних копалин, її економіці глобально нічого не загрожує. Це підтвердять країни БРІКС.
2. Незначне зниження рівня доходу громадян РФ не може призвести до жодних соціальних зрушень усередині РФ. А успіхи армії РФ на фронті можуть нівелювати навіть значне падіння рівня життя лаптеногих.
3. «Наддержавою» РФ залишиться доти: див. п. 1, буде найбільшою країною у світі (територіально), має значну кількість населення, найбільшу ядерну державу у світі, потужний ВПК, лояльне до влади населення.
4. Уся ця т.зв. «аналітика» Буданова ґрунтується на дослідженнях OSINTєрів щодо баз зберігання техніки в РФ. Вони порахували, що бази повністю спорожніють у 2026 р. тобто у РФ, типу, «закінчиться техніка». Так порахував Буданов і видав подібну «аналітику», приплюсувавши свої фантазії.
Насправді все складніше, тому що є ще техніка в ангарах (яку порахувати неможливо), є ремонт/відновлення, є ВПК, є допомога «осі зла» і багато інших чинників.
Чи баба Буданга?
Чи є страх що Кім по бімбой жахне?