Буданов: РФ хочет завершить войну своей победой до конца 2025 - начала 2026 года

РФ хотела бы завершить войну до конца 2025 - начала 2026 года своей победой, потому что с лета 2025 года у нее начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации.

Соответствующее заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов во время встречи "Ялтинская европейская стратегия" (YES), пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"2025-й год для них, рубеж 25-го - начало 26-го - он для них ключевой. Они и хотят все это закончить, потому что по их собственным подсчетам, если они не выходят из этой войны условными победителями, они на далекое, скажем так, будущее, которое можно просчитать, - это горизонт от 30-ти лет, - выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся", - сказал руководитель разведки.

По словам Буданова, Россия прогнозирует, что "все проблемы у них начнутся летом 25-го года", поскольку объединятся как финансово-экономический фактор, так и социально-политический.

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"Они прогнозируют, что примерно в период лета 25-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано множество процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально выйти в этот период так, как бы им хотелось. Им хотелось бы завершить своей победой, к сожалению", - заявил глава ГУР.

Также, по словам Буданова, летом 2025 года россияне столкнутся с недобором в армию. Тогда перед руководством страны-агрессора встанет дилемма, или объявлять мобилизацию, или же уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть критично.

Начальник ГУР также считает, что в усталость от войны в России существует, потому что война уже коснулась большой прослойки населения РФ.

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Ссылаясь на российские документы, Буданов отметил, что в случае отсутствия российской победы к концу 2025 года в мире остаются только две сверхдержавы - США и Китай, а места РФ там не будет.

"Они это ясно осознают. Для них это ключевой период. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы в их понимании победить. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов. Все, на что они могут рассчитывать, - это региональное лидерство, а это их не устраивает", - подытожил глава ГУР.

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