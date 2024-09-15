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Новости Война
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Буданов (433) россия (93011)

Буданов: РФ хочет завершить войну своей победой до конца 2025 - начала 2026 года

Буданов про бажання РФ завершити війну до 2026 року

РФ хотела бы завершить войну до конца 2025 - начала 2026 года своей победой, потому что с лета 2025 года у нее начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации.

Соответствующее заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов во время встречи "Ялтинская европейская стратегия" (YES), пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"2025-й год для них, рубеж 25-го - начало 26-го - он для них ключевой. Они и хотят все это закончить, потому что по их собственным подсчетам, если они не выходят из этой войны условными победителями, они на далекое, скажем так, будущее, которое можно просчитать, - это горизонт от 30-ти лет, - выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся", - сказал руководитель разведки.

По словам Буданова, Россия прогнозирует, что "все проблемы у них начнутся летом 25-го года", поскольку объединятся как финансово-экономический фактор, так и социально-политический.

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"Они прогнозируют, что примерно в период лета 25-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано множество процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально выйти в этот период так, как бы им хотелось. Им хотелось бы завершить своей победой, к сожалению", - заявил глава ГУР.

Также, по словам Буданова, летом 2025 года россияне столкнутся с недобором в армию. Тогда перед руководством страны-агрессора встанет дилемма, или объявлять мобилизацию, или же уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть критично.

Начальник ГУР также считает, что в усталость от войны в России существует, потому что война уже коснулась большой прослойки населения РФ.

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Ссылаясь на российские документы, Буданов отметил, что в случае отсутствия российской победы к концу 2025 года в мире остаются только две сверхдержавы - США и Китай, а места РФ там не будет.

"Они это ясно осознают. Для них это ключевой период. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы в их понимании победить. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов. Все, на что они могут рассчитывать, - это региональное лидерство, а это их не устраивает", - подытожил глава ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны могут поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 км, - Буданов
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Топ комментарии
+33
Про каву в Криму Буданга вже не розказує?
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15.09.2024 00:04
+25
Він на разі виписує перепустки за кордон дмитрукам, арестовичам, коля-каклєтам та іншим мажорам. Кажуть, це прибутково
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15.09.2024 00:08
+21
Буданов - це зливний бачок ФСБ і утилізатор ГУР. Скільки він поклав українських розвідників у нападі у відкритому морі на вишку? Замість того, щоби підірвати в тайзі БАМ, щоби нічого з Кореї і Китаю не постачалось.
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15.09.2024 00:13
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Правила форума Совет форумчан
Кацапи переганяють свої недобиті ******** з новососійська в сочі-хуйочі.бояться сторм шедоу
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15.09.2024 00:01 Ответить
... Ось так..., карти не брешуть!...
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15.09.2024 00:35 Ответить
Карти Таро?
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15.09.2024 00:55 Ответить
а чого бояться? До Новоросійська від ЛБЗ все одно 400+ кілометрів, так у Новоросійську хоч бонові загородження на вході стоять, а в Сочі корита тримати ніде. Хіба що на якорях напроти пляжів під усіма штормами та БЕКами. Не думаю, що туди хоть щось можно перегнати.
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15.09.2024 01:06 Ответить
У вас дитячі і уявлення про кацапів.Бутусов показав їхні укріплення у Курській області якби у нас такі були у Харківській кацапи і метра б не пройшли,будують вони і ангари для літаків і запасний порт в окупованій Абхазії і залізницю з ростова на Маріуполь.що їм заважає щось побудувати і в Сочі
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15.09.2024 08:27 Ответить
у вас дитячі уявлення про військові морські бази. Море - це не курська область, де можно накопати бліндажів та ангари для кораблів. Звісно, якщо ви уявляєте, що вони викопають в Сочі бухту, то це ситуація важка, і вам ніхто не допоможе.
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15.09.2024 08:35 Ответить
Бухта в Сочі є і їі вистачить для тимчасового перебування 16 іржавих ********,шах та мат диванний іксперд.
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15.09.2024 08:43 Ответить
у вас гуг-мап зламася?
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15.09.2024 08:44 Ответить
Ні, і ще одне дальність ракети сторм шедоу 560 км,матчастину вчи,двієчник.
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15.09.2024 08:48 Ответить
якщо у вас не зламався гугл-мап, то всеж таки пошукайте в Сочі бухту на 16 іржавих ********. Це перший мат.
Згідно з режимом контролю за ракетними технологіями (РКРТ) ми отримали експортну версію Storm Shadow (Scalp), яка має урізану дальність майже вдвічі та становить 250-290 км. е другий мат.
Міняй свій діван.
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15.09.2024 09:08 Ответить
По-перше гугли сочінський морський торговий порт.По друге вчора ми отримали менш дальнобійну версію а сьогодні отримаємо більш дальнобійну разом з дозволом бити углиб сосії,звичайно кацапи діють на випередження новоросійськ від Сочі на відстані 283 км.твій диван прогорів,купляй новий.
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15.09.2024 09:27 Ответить
по перше, у ту жопку яку ти називаєш торговим портом, ледь можно запхати пару шестидесятиметрових моторних яхт, а вся інша площа цієї бухточки заставлена маломірними судами, тому на тій площі 200х500 метрів не поміститься навіть сраний корвет.
По друге, більш дальнобійну версію ми не отримаємо, бо це зламає всю систему міжнародних договорів РКРТ, і ніхто з більш ніж тридцяти цивілізованих країн-учасників договорів РКРТ на це не піде, бо за цим послідують санкії, які стосуються військового експорту та передачі військових технологій.
Хєровий із тебе екперт.
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15.09.2024 09:50 Ответить
ну, це як раз аргумент твого рівня. Хоч би не ганьбився перед форумчанами.
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15.09.2024 10:35 Ответить
Довжина корвєта 90 м порт може приймати суда довжиною 220 м гугли,тому жопа у тебе замість голови ,шановний.
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15.09.2024 10:34 Ответить
бачу на гугл-мап тебе таки забанили.
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15.09.2024 10:36 Ответить
Два пасажирські причали порту загальною довжиною 330 м здатні приймати судна довжиною до 220 м з осадкою до 8,5 м. Порт не замерзає, навігація триває цілий рік. Через нього здійснюється пасажирське сполучення з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%96 Поті та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%96 Батумі , вантажно-пасажирське сполучення з турецькими портами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD Трабзон і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB Стамбул .

Для приймання та обробки вантажів і автотранспорту порт має суховантажний і автопоромний причали. Суховантажний причал здатний приймати судна довжиною до 135 м, з осадкою до 6 м і оснащений двома портальними кранами вантажністю по 10 тонн кожен. Автопоромний причал призначений для обробки суден із кормовою апареллю.
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15.09.2024 10:41 Ответить
там на гуглмап є кнопочка "+" і лінієчка. Поміряй ту акваторію. На всяк випадок - вона знаходиться ось https://www.google.com/maps/place/43%C2%B034 тут .
І припиняй нести пургу, бо смішно виглядаєш.
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15.09.2024 10:50 Ответить
Обісрався і включив режим дурника.я тобі офіційні дані навів.які можна перевірити так що засунь свою лінійочку....теж саме по ракетним договорам єдина причина в тому що нам ще не передали ракети страхи ескаляції старих пердунів на Заході і аж ніяк не страх перед резолюціями ООН які тільки лінивий не порушив.ти ще скажи що коли в нас будуть виготовляти далекобійні ракети проти нас введуть санкції.
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15.09.2024 11:06 Ответить
виглядаєш смішно з цими "офіційними даними" в які не запхати ніякі більш-менш серйозні військові кораблі. Як тільки там буде базуватись хоч один БДК, то розкажеш мені тут у коментах.
З ракетами ти знов заблудився - ракети нам передали.
Щодо виготовлення ракет, то не треба мені приписувати своїх фантазій, залиш їх при собі.
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15.09.2024 11:19 Ответить
Це ти виглядаєш смішно зі своїми потугами видати великий порт розбудований до олімпіади за стоянку для яхт та неформальну угоду за повноцінний договір.паляниця мабуть теж фейк
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15.09.2024 11:23 Ответить
якщо ти віриш, що там кацапи викопали півкілометрову бухту і побудований великий порт до їхньої алєньпіади, то це твої проблеми з критичним мисленням.
Щодо "неформальної угоди", як ти стверджуєш, то всі країни-підписанти РКРТ дотримуються експортного контролю за міжнародними передачами таких товарів згідно керівним принципам «Вассенаарської домовленості», і Україна у тому числі, і у січні 2018 року Україна запровадила Єдиний список товарів подвійного використання, який відповідає Регламенту Ради ЄС про встановлення режиму Співтовариства щодо контролю експорту, передачі, посередництва та транзиту товарів подвійного використання.
І твої маніпуляції про паляницю тут ні до чого.

і да, емодзі не допомагають, коли аргументів нема.
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15.09.2024 11:44 Ответить
Життя занадто коротке для того щоб витрачати його на спілкування з ідіотом.тому моє спілкування з тобою закінчене.
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15.09.2024 11:48 Ответить
приходь на форум через пару тижнів, коли всі хто читав твою маячню, хоч трохи забудуть твої "експертні" екзерсиси.
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15.09.2024 11:52 Ответить
Зайшов на сайт порту і прочитав причал номер один може приймати суда довжиною 355 метрів,причал номер два може приймати суда довжиною 375 м
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15.09.2024 11:14 Ответить
удачі у вивченні кацапських фантазій.
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15.09.2024 11:20 Ответить
,будують ........ залізницю з ростова на Маріуполь.
вы знаете протяженность побудованой дороги? Это перемычка между существующими линиями и промышленными ветками в ж.д тупики. Им пришлось проложить не более 10 км.
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15.09.2024 09:51 Ответить
даремно намагаєтесь дискутувати. Бачите, людина зранку у неадекваті. Воно вам треба...
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15.09.2024 10:39 Ответить
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15.09.2024 00:02 Ответить
Якщо нас не задуть США, ЕС, Ермак, Зе і тд - то цьому не бувати. Вони майже 3 роки "беруть" донбас. Яка перемога? Без зради нас кимось - їм цього не видати.

АЛЕ....Ермак працює, а Венс і Трамп - ще ті виродки, тому все може бути
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15.09.2024 00:03 Ответить
Але Донбас захищають мобілізовані з всієї України, і якщо їх всіх там положити, то захищати інші 20+ областей буде нікому - така думка у вашу голову не приходить? Німеччина програма 1 Світову на території Франції, попросту втративши подальшу можливість ведення війни
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15.09.2024 01:14 Ответить
Кого ти там зібрався ложити?
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15.09.2024 03:07 Ответить
Не він - зеленский - без зброї, без фортіфікацій, без аптечок, без дронів....
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15.09.2024 05:36 Ответить
Про каву в Криму Буданга вже не розказує?
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15.09.2024 00:04 Ответить
Він на разі виписує перепустки за кордон дмитрукам, арестовичам, коля-каклєтам та іншим мажорам. Кажуть, це прибутково
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15.09.2024 00:08 Ответить
Тобто ти так в Польщу і втік?
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15.09.2024 03:08 Ответить
38-летний "дед Панас".
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15.09.2024 00:05 Ответить
От нетреба ображати діда Панаса.
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15.09.2024 00:52 Ответить
БудВангаоФФ
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15.09.2024 00:09 Ответить
https://24tv.ua/navesni-********-pochne-noviy-kontrnastup-budanov_n2485175 Навесні Україна почне новий контрнаступ - Буданов.

Ну ну... Прислухайтесь до Буданги.
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15.09.2024 00:10 Ответить
рашка не супердержава з 1991 р.
до нападу на Україну в 2024 р. їй ще вдавалось всіх дурити
а після Курської операції всі очманіли - рузький мішка весь вилиняв.
.
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15.09.2024 00:12 Ответить
Моль поїла мішку)))
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15.09.2024 00:53 Ответить
Але чомусь коаліція з 50+ найрозвиненіших держав бояться цього облізлого ведмедя? Можливо їм відомо більше за ваші хотячки?
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15.09.2024 01:16 Ответить
яз
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15.09.2024 06:01 Ответить
Договорняк між Б... та Х... 4 місяці з початку цього року адміністрація США не поставляла зброю в Україну під час наступу кацапів на Донбасі, хоча невикористаними залишилося 8 млрд доларів. З пакету у 61 млрд військової допомоги відправлено тільки 2 млрд. 5.8 млрд можуть згоріти через 2 тижні. Тобто Конгресс не боїться, тут інше.
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15.09.2024 09:12 Ответить
гугліть - бритва окама
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15.09.2024 10:34 Ответить
Буданов - це зливний бачок ФСБ і утилізатор ГУР. Скільки він поклав українських розвідників у нападі у відкритому морі на вишку? Замість того, щоби підірвати в тайзі БАМ, щоби нічого з Кореї і Китаю не постачалось.
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15.09.2024 00:13 Ответить
Що там вишки. Прапор у Ялті поставив і сфоткав? От і молодець. Пофіг, що були втрати і командира взводу взяли в полон. Зате з прапором сфоткались. Потужно.
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15.09.2024 00:15 Ответить
Покажи як треба
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15.09.2024 03:04 Ответить
зебіле, а могло б ти зализати на смерть головного зебіла взесвіту та ОПу?
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15.09.2024 10:57 Ответить
Было же Киев за 3 дня
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15.09.2024 00:14 Ответить
Ну завершить орда війну, з них знімусь санкції, відкриють для московитів кордони?
Чи може в такому випаду Польща та Прибалтика з ЕС обсеруться та ще більше санкцій заведуть проти Орди?
Яке "лідорство"? Московії кінець як "сверхдержаві" в любому випадку.
Для кого оцей бред ти несеш, потужний ти наш?
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15.09.2024 00:18 Ответить
Привіт, Кирило. Кави хочеш?
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15.09.2024 00:28 Ответить
Кава залишилась , а от пропозицію вже географічно зменшили ...коломойша вже не кіпріот ...залишилося 🤡 запропонувати між засіданнями у суді ...і за" гратами " є гумор
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15.09.2024 00:42 Ответить
РФ хоче завершити війну своєю перемогою до кінця 2025 - початку 2026 року Джерело:

Кирило, а до якого року Україна планує закінчити цю війну перемогою? Чи в неї немає цього в планах взагалі?
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15.09.2024 01:18 Ответить
Ібать, який стратег...
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15.09.2024 01:47 Ответить
ванга-буданга
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15.09.2024 01:56 Ответить
А якже кава у Ялті?
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15.09.2024 03:53 Ответить
Про що він?
Формально війна не починалась, тож нічого й закінчувати. А бойові дії в Україні скінчилися ще літом, як і планував Уряд. Шмигаль особисто відзвітував про 100% асваєніє військового бюджету.
Чи цей, пацючо-мародерський фактор, пан генерал взагалі не брав до уваги? Дарма!
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15.09.2024 05:37 Ответить
Просто воно нарешті прочитало шо якийсь американський генерал казав ще на початку 24 року - Україна, при такому підході військово-політичного керівництва, може проіснувати до 25 року.
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15.09.2024 05:39 Ответить
Це ні про що. Той же Буданов буде в 25 році сидіти розповідати, як кацапи збідніли і прагнуть закінчити війну наприклад року до 2028.. Інфа для бідних. Нічого нового
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15.09.2024 07:08 Ответить
Кожен рiк одна й та сама пластiнка. Ще трошки i проблеми в економіці, угрози бунтiв, чечени взбунтуются,санкцiйна полiтика вщент унеможливiть фiнансування армiйской машини,i таке iнше. Ну харе вже про цi чорнi лебедi заливати.
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15.09.2024 07:43 Ответить
А ви,********,чого хочете?
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15.09.2024 07:52 Ответить
Чтобы войнушка длилась до конца. Побольше наворовать и обеспечить себе безбедную старость
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15.09.2024 08:37 Ответить
Серйозно сприймати Буданова себе не поважати ,скільки через його необдумані операції загинуло наших спецназівців ?а чому не було жодної інформації перед вторгненням що буде наступ з Криму і білорусі це його робота ,ще одна маячня про росію наддержаву країна яка має ВВП менше чим в Італії і займає 12 місце та і то за рахунок сировини,про каву в Ялті всі чули,тому краще він займався своєю справою а не роздавав інтерв'ю.
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15.09.2024 08:29 Ответить
Ванга из разряда ракет нет, в следующем году будем в Крыму. В крыму побывали поставили флаг и уплыли, ракет нет зато теперь выпускают новые. Бабка буданга льёт воду похлеще зели
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15.09.2024 08:36 Ответить
мрийнык ,...ть ((((
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15.09.2024 08:49 Ответить
прочитай коменты и исчезни со своими сранными прогнозами (((
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15.09.2024 08:51 Ответить
Повір буданову і відміркуй навпаки.
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15.09.2024 09:06 Ответить
Якби буданова в газпром влаштувати аналітиком то газпрому б швидко наступив кирдик.
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15.09.2024 09:11 Ответить
Нам бы ночь простоять да день продержаться, а там и Красная Армия подоспеет!
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15.09.2024 09:34 Ответить
У Буданова аналітика рівня бабусь біля під'їзду. Насправді:
1. Поки РФ є найбільшим у світі джерелом корисних копалин, її економіці глобально нічого не загрожує. Це підтвердять країни БРІКС.
2. Незначне зниження рівня доходу громадян РФ не може призвести до жодних соціальних зрушень усередині РФ. А успіхи армії РФ на фронті можуть нівелювати навіть значне падіння рівня життя лаптеногих.
3. «Наддержавою» РФ залишиться доти: див. п. 1, буде найбільшою країною у світі (територіально), має значну кількість населення, найбільшу ядерну державу у світі, потужний ВПК, лояльне до влади населення.
4. Уся ця т.зв. «аналітика» Буданова ґрунтується на дослідженнях OSINTєрів щодо баз зберігання техніки в РФ. Вони порахували, що бази повністю спорожніють у 2026 р. тобто у РФ, типу, «закінчиться техніка». Так порахував Буданов і видав подібну «аналітику», приплюсувавши свої фантазії.
Насправді все складніше, тому що є ще техніка в ангарах (яку порахувати неможливо), є ремонт/відновлення, є ВПК, є допомога «осі зла» і багато інших чинників.
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15.09.2024 09:44 Ответить
Оо, випив кави в ялті і знову поніс ''галіматью''
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15.09.2024 10:02 Ответить
Буданов з відпустки повернувся і почав свою демагогію.
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15.09.2024 10:57 Ответить
Секта арестовечей
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15.09.2024 10:58 Ответить
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15.09.2024 11:32 Ответить
Цілий генерал а такий ідіот 😳
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15.09.2024 11:39 Ответить
генерал-лейтенант.
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15.09.2024 12:12 Ответить
А шо путло сдохне до того часу від раку він не казав???
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15.09.2024 12:27 Ответить
Це пресаташе,речник ???
Чи баба Буданга?
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15.09.2024 12:32 Ответить
А, чергова порція фантазій Мюнхгаузена... пардон, Буданова.
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15.09.2024 12:43 Ответить
А шо ми там прогнозуємо? Мож топити Корейські кораблі?

Чи є страх що Кім по бімбой жахне?
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15.09.2024 13:01 Ответить
 
 