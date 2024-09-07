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Буданов (433) россия (93003)

Россию ждут серьезные изменения в силовом блоке, - Буданов

Кирило Буданов

В России вскоре произойдут серьезные изменения в силовом блоке.

Об этом глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал во время интервью "Радио Хартия", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Перелома (в войне. - Ред.) еще не произошло. Но все рядом. Не может всю жизнь так продолжаться - ресурсы не бесконечны, ни у нас, ни у них... Что касается российской стороны - в ближайшие два месяца там запланированы замены серьезные в силовом блоке. Как они состоятся - увидим скоро. Не так долго осталось ждать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны могут поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 км, - Буданов
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Топ комментарии
+28
https://www.google.com/amp/s/suspilne.media/amp/674150-budanov-prognozue-ukrainskij-nastup-navesni/ За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, зараз відбувається наступальна операція РФ, яка вичерпається на початку весни і тоді у наступ перейдуть Сили оборони України.

Як вже дістав цей Буданга...
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07.09.2024 16:55
+21
Шапіто випустило членів Міністерства Відволікання Уваги.
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07.09.2024 17:03
+21
Ця Буданга давно прокисла. Несіть іншу.

Буданга не тільки тріпло, а ще і підла істота.

На кого працює цей дружбан каZапа Гогілашвілі?

"Шокуючі зізнання розвідника Олександра Жолобецького про Вагнергейт і репресії!".

ВІДЕО:

https://www.youtube.com/watch?v=V-5yhj1f9d4

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07.09.2024 17:05
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07.09.2024 16:53 Ответить
О! Пророк об"явився.. Ми вже весною каву в Криму пили. І не соромно язиком тріпати.
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07.09.2024 18:07 Ответить
Даремно, Ви, так! Таро- не брешуть...
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07.09.2024 18:55 Ответить
Кацапа, ти нахуа тут кацапів тулиш?
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07.09.2024 18:08 Ответить
Знову будуть ліжка пересувати ...
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07.09.2024 16:55 Ответить
Хорошо что у нас не так😁
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07.09.2024 17:40 Ответить
На жаль ви праві ...
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08.09.2024 00:10 Ответить
https://www.google.com/amp/s/suspilne.media/amp/674150-budanov-prognozue-ukrainskij-nastup-navesni/ За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, зараз відбувається наступальна операція РФ, яка вичерпається на початку весни і тоді у наступ перейдуть Сили оборони України.

Як вже дістав цей Буданга...
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07.09.2024 16:55 Ответить
Повагу треба заслужити своїми вчинками, а наведені Вами персонажі казкові герої, які відірвані від цієї реальності. Управлінець, який не знає меж своєї відповідальності не здатен управляти, бо неможливо підлеглим делегувати частину відповідальності, яку ти і сам не знаєш. А без цього управління перетворюється на балаган в якому країна животіє вже шостий рік і кінця цьому балагану навіть не видно. а це, в свою чергу, викликає негативні почуття у людей до осіб, що не відповідають займаним посадам за своїми розумовими здібностями, але всупереч здоровому глузду були винесені хвилею лайна з телевізора на владний олімп.
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07.09.2024 18:33 Ответить
Ну як можна казати, що тобі однаково, що Порошенко, що Зеленськиій? Я, як згадаю вигляд Зеленського в чорних шкіряних ********** штанцях, та ще й в жіночих черевиках на підборах і з висунутим язиком! Мама рідненька, куди там Порошенку з його вірою, мовою і армією. Ось кого вибрали бути Гетьманом України. Довго будемо кров"ю харкати.
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07.09.2024 18:19 Ответить
вафєл, йдинах.й
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07.09.2024 18:26 Ответить
Доречі не ім'я, а призвище.
І ще раз доречі - прізвище відомо з першої чеченської війни.
Полковника Буланова судили за згвалтування і вбивство чеченської дівчини. Но це людина з ідентичним прізвищем. Наш розвідник тоді в школу ходив.
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07.09.2024 17:20 Ответить
Буданов, мені чомусь дрюкануло Буланова.
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07.09.2024 17:21 Ответить
І Буланова є . Тільки вона співає чи співала , а цей казочки розказує
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07.09.2024 18:07 Ответить
"повага" і "не повага" одинаково Тебе видає
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07.09.2024 17:26 Ответить
Тобто поважати один одного це справа бота? Коли на кожній сторінці цьоо ресурсу лаєш президента України Порошенка і відомого світовій спільноті журналіста Бутусова це не писанина, а думка по твоєму?.Не керуй думками і розберись з повагою.
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07.09.2024 19:30 Ответить
Ляпнув, мов корова в калюжу!
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07.09.2024 16:55 Ответить
без смерті ***** або його отруєння думаю
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07.09.2024 16:56 Ответить
Знову ''будангує''. Іди вже каву в криму попий.
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07.09.2024 16:56 Ответить
у найближчі два місяці...

А можна найти вангування Буданова два місяці взад і подивитись що співпало. А по суті чувак просто балака бо видно тиша його дратує...
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07.09.2024 16:56 Ответить
Настало время оху***льных историй.
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07.09.2024 16:59 Ответить
+++
-Будут изменения.
-Какие?
-Сами увидите.
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07.09.2024 17:14 Ответить
пуйло поставить чесних та непідкупних. Хоча... на пострадянському просторі (окрім країн Балтії) не існує чесних та непідкупних держслужбовців за визначенням. Там, де не відбулася люстрація, жодних змін не буде. Жодних!
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07.09.2024 17:02 Ответить
Не може чесна та непідкупна людина служити в рос "армії". Просто за визначенням.
Будь хто, навіть залишками совісті на самому дні черепної коробки, - не може...
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07.09.2024 17:08 Ответить
Тож і я про те.
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07.09.2024 17:57 Ответить
"Какой артист погибает", думал Буданов, давая очередное интервью...
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07.09.2024 17:02 Ответить
Шапіто випустило членів Міністерства Відволікання Уваги.
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07.09.2024 17:03 Ответить
Обов'язково збережу в закладки.
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07.09.2024 17:04 Ответить
Ця Буданга давно прокисла. Несіть іншу.

Буданга не тільки тріпло, а ще і підла істота.

На кого працює цей дружбан каZапа Гогілашвілі?

"Шокуючі зізнання розвідника Олександра Жолобецького про Вагнергейт і репресії!".

ВІДЕО:

https://www.youtube.com/watch?v=V-5yhj1f9d4

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07.09.2024 17:05 Ответить
Коли вже буданов замовкне ?!
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07.09.2024 17:05 Ответить
всьо!
зе!шобло повний банкрут.
зе!дегенератні розмовляючі голови вичерпали себе.
серіал, про голоборотька та друзів, остогид, до блювотиння.
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07.09.2024 17:09 Ответить
Ця всезнаюча провидиця Буданга ну все знає! Рашку чекає серйозна зміна у силовому блоці,а браву Будангу чекає 6 за рахунком пиття кави у Ялті.....
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07.09.2024 17:10 Ответить
Буданов, как там рашисты должны были закончиться еще в середине апреля?
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07.09.2024 17:12 Ответить
А ракети за оцінками Буданги повинні були закінчитися ще 2 роки тому.

Про каву в Ялті, та смертельні хвороби ***** мабуть краще не згадувати.
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07.09.2024 17:19 Ответить
Йому пора вже в газетку рекламу давати, там де екстрасенс Арман, відьма Теодора і мольфар Хельдіс
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07.09.2024 17:13 Ответить
Один выстрел в затылок фюрера может еще спасти Рашку.
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07.09.2024 17:15 Ответить
От дивлюсь на фото буданги 22 року і оце, або нелоха тоді і зараз, і починаю переживати щоб не прикрили виробництво мівіни.
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07.09.2024 17:16 Ответить
Вещун прокинувся...

Буданов, як той бабак, що раз на рік вилазить на сонечко подивитися з дупла весною.
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07.09.2024 17:17 Ответить
балабол
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07.09.2024 17:17 Ответить
Потужний пісдун ні про що
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07.09.2024 17:20 Ответить
Він хоч деколи вгадує, чи завжди невпопад. Хоч зараз став обережніший: щось має відбутися, а що саме самі побачите
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07.09.2024 17:22 Ответить
А Україну не чекають серйозні зміни в силовому блоці - ти вже всіх задовбав "кавоювялті".
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07.09.2024 17:22 Ответить
Нагадайте мені, а де зараз великий "мольфар" з ОПи 2022 року лейтенант -полковнік підземно - десантних військ
Арестович???
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07.09.2024 17:25 Ответить
две три недели
ракет на два три раза

ну, ну
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07.09.2024 17:26 Ответить
У пуйла рак, він здохне через пару місяців
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07.09.2024 17:28 Ответить
Обождите, кацапы заблеют, что изобрели эликсир молодости и двойников пыни поставят на конвейер.
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07.09.2024 17:56 Ответить
Він вже здох і рулить з морозильника.
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07.09.2024 19:46 Ответить
Можливо Буданова нарешті виведуть з гри і він займе якесь місце в Москві.
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07.09.2024 17:26 Ответить
Невже, єрмак, як і бакай, прибуде за ксивою на родіну до батьків, з партнерами, від опозажопних ригоАНАЛІВ і служок, з ВРУ???
Катлєта і безумна, нервово гризуть нігті…., поряд із стефанчуком!!
Усі потікавші хєєсрали та пальковнікі, такі, кузмук, хорошковський, піскун, червоненки….,витріщили очі!
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07.09.2024 17:29 Ответить
вам би не було про що писати - якби не було буданова

працює запобіжник?
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07.09.2024 17:35 Ответить
А я навіть і не підозрював, що у Буданова в кацапії є потужня агентура.
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07.09.2024 17:37 Ответить
За два місяці однозначно будуть якісь зміни в силовому блоці рф:
- по-перше - прийде на зміну літньої погоди, холодна осіння, можливий мокрий сніг;
- по-друге - фінансово в світі і в рф буде нестабільність, інфляція буде змінюватися дефляція, аналогічно на паливному ринку;
- по-третє - на ринку мікрочипів буде піднесення: очищується підйом ціни акцій Іntel, мабуть Китай в порушення санкцій через компанії третіх країн проплатив велике замовлення з бюджету (спецфонду).
Трохи моїх прогнозів.
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07.09.2024 17:38 Ответить
Так писали що китайці багато вклалися в устаткування для виробництва ЧІПів
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07.09.2024 17:56 Ответить
правдовєщатєль, що тут скажеш. Згадую перед війною мовчав про наступ, хоча знав - тримався за крісло, як все інше болото з команди 3е.
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07.09.2024 17:40 Ответить
Сьогодні день бАданги?
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07.09.2024 17:48 Ответить
Можливо і так. Але що нам, пересічним з цього..
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07.09.2024 17:56 Ответить
Там на болотах чекають зміни , а в нас матраси перетягують з кутка в куток
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07.09.2024 18:10 Ответить
Будан, валі волкА!
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07.09.2024 18:14 Ответить
Він блогер чи генерал ???
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07.09.2024 18:22 Ответить
він зараз поєднує, бо тимчасово друган арєстовічъ самоусунувся з українського інформаційного поля.
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07.09.2024 18:41 Ответить
Арєстовічь частіше влучає з прогнозами, аніж Буданга... Не твоє - не берись.
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07.09.2024 19:35 Ответить
я якось за ними не слідкую. А що, знов щось сказав про два-три тижні?
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07.09.2024 20:01 Ответить
Хто з параші злиє йому таку інформацію?Ви ж його до вечора здасте,жоден притомний з зеленою поганню справ не має.Складай краще гороскопи.
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07.09.2024 18:36 Ответить
у треді сьогодні слабка підтримка речника ГУР. Тільки трохи алєксандр з "португалії" душу рвав.
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07.09.2024 18:37 Ответить
Це тобі доповів твій агент з найближчого оточення пуйла,клоун? Пам"ятаєш про такого?
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07.09.2024 18:43 Ответить
Главное у нас ничего не намечается!
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07.09.2024 18:53 Ответить
"Кримський міст буде знищено до кінця першого півріччя 2024 року "
К. Буданов
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07.09.2024 19:02 Ответить
Заберут у нас Татарова?
Нашего главного украинского героя по версии президента?
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07.09.2024 19:09 Ответить
Ин сто граммный утешатель-обнадеживатель.
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07.09.2024 19:57 Ответить
Ми їм Тарана нашого відправимо, що екс МО. Хай він їм там все зруйнує! В нього то виходить як в нікого.
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07.09.2024 20:53 Ответить
Ну раз сам буданов сказав...інфа 1000%
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07.09.2024 21:00 Ответить
шо воно несе від перестановок ліжок нічого не зміниться
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07.09.2024 21:03 Ответить
Не ну а что, ему из Ялты виднее.
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07.09.2024 21:13 Ответить
Це ще баба Ванга в флісці.
Як він вже заї... своїми пророцтвами.
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08.09.2024 08:48 Ответить
Ну дети, чесслово!
ВСЁ, что заявляет руководство во время войны (и не только), является не "донесением правды до народа", а элементом ИПСО!
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08.09.2024 10:03 Ответить
 
 