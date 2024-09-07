Россию ждут серьезные изменения в силовом блоке, - Буданов
В России вскоре произойдут серьезные изменения в силовом блоке.
Об этом глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал во время интервью "Радио Хартия", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Перелома (в войне. - Ред.) еще не произошло. Но все рядом. Не может всю жизнь так продолжаться - ресурсы не бесконечны, ни у нас, ни у них... Что касается российской стороны - в ближайшие два месяца там запланированы замены серьезные в силовом блоке. Как они состоятся - увидим скоро. Не так долго осталось ждать", - отметил он.
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Пожалуйста, подождите...
Як вже дістав цей Буданга...
І ще раз доречі - прізвище відомо з першої чеченської війни.
Полковника Буланова судили за згвалтування і вбивство чеченської дівчини. Но це людина з ідентичним прізвищем. Наш розвідник тоді в школу ходив.
А можна найти вангування Буданова два місяці взад і подивитись що співпало. А по суті чувак просто балака бо видно тиша його дратує...
-Будут изменения.
-Какие?
-Сами увидите.
Будь хто, навіть залишками совісті на самому дні черепної коробки, - не може...
Буданга не тільки тріпло, а ще і підла істота.
На кого працює цей дружбан каZапа Гогілашвілі?
"Шокуючі зізнання розвідника Олександра Жолобецького про Вагнергейт і репресії!".
ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=V-5yhj1f9d4
зе!шобло повний банкрут.
зе!дегенератні розмовляючі голови вичерпали себе.
серіал, про голоборотька та друзів, остогид, до блювотиння.
Про каву в Ялті, та смертельні хвороби ***** мабуть краще не згадувати.
Буданов, як той бабак, що раз на рік вилазить на сонечко подивитися з дупла весною.
Арестович???
ракет на два три раза
ну, ну
Катлєта і безумна, нервово гризуть нігті…., поряд із стефанчуком!!
Усі потікавші хєєсрали та пальковнікі, такі, кузмук, хорошковський, піскун, червоненки….,витріщили очі!
працює запобіжник?
- по-перше - прийде на зміну літньої погоди, холодна осіння, можливий мокрий сніг;
- по-друге - фінансово в світі і в рф буде нестабільність, інфляція буде змінюватися дефляція, аналогічно на паливному ринку;
- по-третє - на ринку мікрочипів буде піднесення: очищується підйом ціни акцій Іntel, мабуть Китай в порушення санкцій через компанії третіх країн проплатив велике замовлення з бюджету (спецфонду).
Трохи моїх прогнозів.
К. Буданов
Нашего главного украинского героя по версии президента?
Як він вже заї... своїми пророцтвами.
ВСЁ, что заявляет руководство во время войны (и не только), является не "донесением правды до народа", а элементом ИПСО!