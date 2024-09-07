Украинские дроны могут поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 км, - Буданов

В День военной разведки руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, как далеко способны поражать украинские дроны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на Facebook-странице главы ГУР МО.

"Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в частности представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км. Военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, содрогаются от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери. Ведь вместо защищать свое, Россия выбрала ложный путь неспровоцированной войны и нападения на земли суверенного государства", - говорится в заметке.

7 сентября отмечают День военной разведки в Украине. Буданов поздравил военнослужащих с Днем военной разведки. Он отметил, что своими действиями разведчики доказали, что Черное море не принадлежит России.

"Заставили врага перебрасывать свой флот на "безопасное" расстояние, покидать морские рубежи, которые они давно считали своими. Однако это - лишь иллюзия контроля. Ведь, развязав широкомасштабную агрессию против Украины, безопасного места для оккупационной армии РФ и производных от нее структур - теперь не существует. Наказание может быть отложено, но никогда не отменено", - отметил Буданов.

Он напомнил, что в течение года киберспециалисты ГУР провели многочисленные успешные операции, получив важную информацию для Украины и обнаружив слабые места в системе связи государства-агрессора. Это лишь часть источников информации о деятельности российского командования.

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"Построенная на страхе и жестокости российская государственность имеет срок годности. Поэтому расширение сети лояльных сторонников, как и диверсии в глубоком тылу - продолжаются", - добавил Буданов.

Подразделения ГУР постоянно выполняют сложные задачи на фронте и в тылу, отражая атаки, эвакуируя раненых, спасая пленных и возвращая украинцев из зон боевых действий, добавил глава украинской разведки.

Напомним, Литва выделит 10 млн евро на закупку украинских ракет-дронов "Паляница".