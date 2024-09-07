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Буданов (433) разведка (4119) дроны (3558) ГУР (346)

Украинские дроны могут поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 км, - Буданов

буданов

В День военной разведки руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, как далеко способны поражать украинские дроны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на Facebook-странице главы ГУР МО.

"Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в частности представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км. Военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, содрогаются от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери. Ведь вместо защищать свое, Россия выбрала ложный путь неспровоцированной войны и нападения на земли суверенного государства", - говорится в заметке.

7 сентября отмечают День военной разведки в Украине. Буданов поздравил военнослужащих с Днем военной разведки. Он отметил, что своими действиями разведчики доказали, что Черное море не принадлежит России.

"Заставили врага перебрасывать свой флот на "безопасное" расстояние, покидать морские рубежи, которые они давно считали своими. Однако это - лишь иллюзия контроля. Ведь, развязав широкомасштабную агрессию против Украины, безопасного места для оккупационной армии РФ и производных от нее структур - теперь не существует. Наказание может быть отложено, но никогда не отменено", - отметил Буданов.

Он напомнил, что в течение года киберспециалисты ГУР провели многочисленные успешные операции, получив важную информацию для Украины и обнаружив слабые места в системе связи государства-агрессора. Это лишь часть источников информации о деятельности российского командования.

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"Построенная на страхе и жестокости российская государственность имеет срок годности. Поэтому расширение сети лояльных сторонников, как и диверсии в глубоком тылу - продолжаются", - добавил Буданов.

Подразделения ГУР постоянно выполняют сложные задачи на фронте и в тылу, отражая атаки, эвакуируя раненых, спасая пленных и возвращая украинцев из зон боевых действий, добавил глава украинской разведки.

Напомним, Литва выделит 10 млн евро на закупку украинских ракет-дронов "Паляница".
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Топ комментарии
+22
Керівник розвідки розповідає про технічні характеристики нащих безпілотників. На кого він працює? Уж замуж невтерпеж.
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07.09.2024 10:29
+16
Можуть,якщо ці дрони оплатять інші країни, бо кошти тільки на слуг є, а на ту ж Паляницю не має.
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07.09.2024 10:26
+14
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07.09.2024 10:32
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Можуть, але один раз на рік
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07.09.2024 10:23 Ответить
Можуть,якщо ці дрони оплатять інші країни, бо кошти тільки на слуг є, а на ту ж Паляницю не має.
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07.09.2024 10:26 Ответить
Ну все, теперь и не просите разрешение у союзников бить ихними ракетами по рашке )) Бо уже будет звучать туповато ((
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07.09.2024 10:24 Ответить
А буданову звучати тупувато хіба вперше?
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07.09.2024 14:28 Ответить
Кацапів жалко?
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07.09.2024 10:41 Ответить
Керівник розвідки розповідає про технічні характеристики нащих безпілотників. На кого він працює? Уж замуж невтерпеж.
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07.09.2024 10:29 Ответить
Він керівник Головного Управління Розповідей, йому дозволено.
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07.09.2024 10:38 Ответить
То нехай своєму другу Гогілашвілі розповідає, а ми про це й самі вже давно знаємо.
Теж мені «Le secret de Polichinelle».
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07.09.2024 12:50 Ответить
Так він же їх у себе на кухні збирає!
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07.09.2024 14:30 Ответить
О, вже кави в ялті попив, можна і язиком потеліпати.
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07.09.2024 10:29 Ответить
Можуть , але з дозволу завгоспа .
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07.09.2024 10:31 Ответить
Чомусь стає соромно коли цей чувак відкриває рота і починає верзти якусь маячню на весь світ.
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07.09.2024 10:36 Ответить
Це має назву - іспанський сором. Коли один щось чудить, а соромно іншим..

Ви не один, половині країни точно соромно за нашу владу..
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07.09.2024 11:03 Ответить
Точно, щось давно Буданова й Арестовича не було в ефірі
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07.09.2024 10:32 Ответить
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07.09.2024 10:32 Ответить
А чого тоді у кацапів досі жива стратавіа? Чи зеленим утиркам вигідні обстріли України, щоб під них бабла від союзників вибивати?
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07.09.2024 10:33 Ответить
Дальність польоту ТУ-95 всього 18 тисяч км (а ще є дозаправка в повітрі) і вони можуть прилітати для пусків ракет базуючись на аеродромі дальньої авіації Українка в Амурській області.
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07.09.2024 10:46 Ответить
Але на аеродромах їх можна було атакувати, як у свій час атакував останній совковий Стриж. І тоді б вони взагалі не літали. Але цього не роблять, навіть маючи безпілотники на 1800 км.
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07.09.2024 10:54 Ответить
Ви ж про дальню авіацію, то я написав про базу на Дальньому Сході. Туди нічим дістати. При загрозі вони туди переведуть літаки ДА яких уже залишилось кілька десятків, як перевели тактичну авіацію подалі від лінії фронту.
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07.09.2024 11:04 Ответить
Ну то нехай переводять, і швидше знищують моторесурс тих динозаврів. Нових у них немає.
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07.09.2024 12:52 Ответить
Є Ту-160 але і 95 -ті модернізуються.
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07.09.2024 13:19 Ответить
В горнилі війни гартуються ідіоти.
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07.09.2024 10:33 Ответить
Кримський міст і переправу на Чонгарі коли "уразите" покидьки ЗЕлені???
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07.09.2024 10:33 Ответить
Не на часі.😭
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07.09.2024 10:36 Ответить
Бла, бла . Спершу вражаємо, а потім можемо і бла, бла. У нас нажаль навпаки. Особливо якщо ще зелепадлюка сіпатого рота розкриє,- то біда, то вже і,,контрнаступ''
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07.09.2024 10:40 Ответить
Але у Зельоних чомусь удари по Кримському табу.
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07.09.2024 10:41 Ответить
Дивно, був же нормальною людиною, поки з Оманськими не злигався..
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07.09.2024 10:44 Ответить
ну вот,дождался!!будаванга нарисовался!!жить станет легче жить станет веселей. .
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07.09.2024 10:46 Ответить
Блогер-розвідник, готовий анекдот. Ходячий.
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07.09.2024 10:49 Ответить
Это все хорошо, вот только боевая часть у них небольшая да скорость маленькая, годятся в основном для поражения взрывоопасных целей типа НПЗ, склады БК, нужны дальнобойные ракеты, что бы мы могли как нас в Полтаве. Я конечно не ракетостроитель, но отсталый Иран смог в баллистику а Украина что, не может? И не нужно писать про "разбомбят", все уже давно придумано, это делали немцы, Иран, С. Корея, хамас - закапываться в землю да поглубже.
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07.09.2024 10:51 Ответить
Україна не може. В неї лапки.
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07.09.2024 10:55 Ответить
3,14дун знахідка для шпіонів.
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07.09.2024 10:55 Ответить
«Можуть» не означає «вражають»…
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07.09.2024 10:58 Ответить
відкритим текстом маляву-підтвердження ***** послав, шо дерьмак йому був не збрехав в своїх доповідях.
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07.09.2024 10:59 Ответить
Шеб 500 км і долетіли до хуіли з Нижнього Тагіла
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07.09.2024 11:00 Ответить
До Воронежа сьогодні нехіло так долетіло. А Тагіл одним не проб"єш. Треба ретельно підготуватись.
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07.09.2024 11:04 Ответить
Обычно умные люди такое говорят когда уже вразили. А не только языком ляпать. А то мы уже сколько раз кофе в Ялте пили языком
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07.09.2024 11:03 Ответить
Пора уже присваивать очередное звание (Генерал), как-то тянут долго.
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07.09.2024 11:04 Ответить
Усе у майбутньому часі... Можуть, то чомусь не долітають... І взагалі пиз..ь не мішки тягати...
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07.09.2024 11:05 Ответить
у вас,гниди,під носом рашисти побудували залізницю маріуполь-крим,по якій успішно почали перевозити озброєння та техніку-ні одного прильоту! Будували абсолютно спокійно,бо знали,що не прилетить! Чому,зрадники? Партньори не дозволяють? От ваших дронів в глибині росії нашим бійцям ні холодно,ні жарко! Вони гинуть від того озброєння,які ви,тварюки,даєте спокійно возити залізницею.
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07.09.2024 11:16 Ответить
А на Рашці знають про інформацію озвучену Будангою? Тобто, русня вдарить ракетою по будинку,загине наших 55 курсантів,280 покалічено.....а Буданга нанесе удар у відповідь,дроном по трансформатору на відстані 1800 км? Зате на Раші знають,що ЗЕ відпускає затриманих диверсантів та корегувальників,їх навіть не судять,а відпускають!! А Буданга знає про це?
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07.09.2024 11:35 Ответить
..благодарочка от кацапов, что конкрЕтно предупредил.. секретный ты наш.. по секрету - всему свету...
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07.09.2024 11:49 Ответить
То чому не бють хоча б по тій же єлабузі в татарстані ,де сопливі русняві птушники складають по декілька десятків шахедів в день і які потім щоночі кошмарять Україну і вже падають навіть на порог Верховної Ради. Знову похвальба від Буданова. Не хвали сам себе,хай люди похваляить.(Народна приказка).
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07.09.2024 12:40 Ответить
Все ж таки , вразити лiтаки кацiв якi базуються , це бiльш приорiтетна цiль якщо в розхiд пiде 1 -2 крил.ракетi"паляниця , анiж цiлитись по заводах де татари збирають газели ..
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07.09.2024 15:00 Ответить
Газелi - Шахеди
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07.09.2024 15:02 Ответить
Чому не палимо військову інфраструктуру Донецька - який на сьогодні є кацаподонецьк - українськими «Нептунами» (крылатая ракета малого радиуса действия - 280 км/400 км), «Паляницями» (расстояние 150-300 км с боевой частью 30-50 кг.), балістичними ракетами(радиус действия 600-700 км) та дронами.

Покровськ - Донецьк - 80 км.
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07.09.2024 12:54 Ответить
Чому не палимо Москву(Київ-Москва-900км) - головний пункт прийняття рішень кацапами - українською зброєю, обіцяною Зеленським?

Якщо виробляти міліон дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 2.739 дронів.
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07.09.2024 12:56 Ответить
Україна повинна перетворювати у пил та попіл на кацапській території усе, що орда використовує у війні : літовища, залізничні колії, автомобільні шляхи, нафтобази, військові частини, збройні підприємства, склади зі зброєю, мережі газо-, електро-, водопостачання, мерії, військкомати. Для цього Україна повинна мати ВЛАСНУ зброю на 5000 км : Київ-Москва-900км,

Київ-С.Пітер-1500км, Київ-Курськ- (авіабаза "Халіно")-500км, Київ-Мінськ-600км,

Київ-Брянськ, (завод «Кремній ЕЛ»)-600км,

Київ-Калуга, (літовище - «Шайковка»)-700км,

Київ-Тула, (оборонне підприємство "Щегловский вал")-750км,

Київ-Смоленськ, (авіаційний завод)-800км,

Київ-Вороніж, (аеродроми «Балтімор», «Борисоглєбськ»)-800км,

Київ-Євпаторія-900км, Київ-Тамбов, (пороховий завод)-950км,

Київ-Ростов-на-Дону-1000км, Київ-Рязань, (авіабаза - «Дягілево»)-1000км,

Київ-Псков, (аеродром «Хрести», Черехінська військова база)-1000км,

Київ-Севастополь, (військовий аеродром Бельбек)-1000км,

Київ-Чауда/Крим, (полигон)-1000км, Київ-Новоросійськ-1200км,

Київ-Пєнза-1200км,

Київ- Приморсько-Ахтарськ/Кубань, (військовий аеродром)-1200км,

Київ-Саратов, (авіабаза - «Енгельс»)-1200км,

Київ-Морозовськ, Ростовская обл. (авіабаза)-1200км,

Київ-Краснодар-1250км,

Київ-Волгоград, (військовa база, аэродром «Маринівка») -1300км,

Київ-Нижній Новгород, (авіабаза - «Саваслейка», літовище - «Сільци»)-1400км,

Київ-Черкеськ-1400км, Київ-Сочі-1500км, Київ-Нальчік-1500км,

Київ-Ахтубинськ, (військове літовище) -1500км,

Київ-Моздок, (аеродром)-1600км, Київ-Астрахань-1700км, Київ-Сухумі-1700км, Київ-Самара - 1700км, Київ-Владікавказ - 1700км,

Київ-Казань, (авиазавод им. Горбунова - самолеты Ту-22М и Ту-160М ) - 1800км,

Київ-Грозний-1800км, Київ-Махачкала - 1900км,

Київ-Моздок, (військове літовище) - 1900км,

Київ-Єлабуга, (завод зі збірки шахедів) - 1900км,

Київ- Нижньокамськ, (нафтобазa)-2000км, Київ-Уфа-2100км,

Київ-Архангельск-2200км, Київ-Мурманськ, (авіабаза - «Оленья»)-2500км,

Київ-Челябинськ, (аеродром)-2500км,

Київ-Єкатєрінбург, ("Уралмашзавод")-2700км,

Київ-Омськ, (військовий завод)-3600км
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07.09.2024 12:57 Ответить
Важливіша не кількість кілометрів, а просто кількість. Де сотні наших шахедів щоденно і без варварського дизайну.
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07.09.2024 13:19 Ответить
Пам'ятаю Бутусов в 19-му році дуже схвально відгукувався про цього "развєдчика'
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07.09.2024 13:49 Ответить
і тут на арену вискочила Ванга...
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07.09.2024 13:58 Ответить
ой, ні, цеж пророк Кирило)))
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07.09.2024 13:59 Ответить
 
 