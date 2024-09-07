Українські дрони можуть вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км, - Буданов
У День воєнної розвідки керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, як далеко здатні вражати українські дрони
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на Facebook-сторінці очільника ГУР МО.
"Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат. Адже замість захищати своє, Росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави", - йдеться в дописі.
7 вересня відзначають День військової розвідки в Україні. Буданов привітав військовослужбовців з Днем воєнної розвідки. Він зазначив, що своїми діями розвідники довели, що Чорне море не належить Росії.
"Змусили ворога перекидати свій флот на "безпечну" відстань, покидати морські рубежі, які вони давно вважали своїми. Однак це – лише ілюзія контролю. Адже, розв’язавши широкомасштабну агресію проти України, безпечного місця для окупаційної армії РФ та похідних від неї структур - тепер не існує. Покарання може бути відкладене, але ніколи не скасоване", - зазначив Буданов .
Він нагадав, що протягом року кіберфахівці ГУР провели численні успішні операції, отримавши важливу інформацію для України та виявивши слабкі місця в системі зв'язку держави-агресора. Це лише частина джерел інформації про діяльність російського командування.
"Побудована на страху та жорстокості російська державність має термін придатності. Тому розширення мережі лояльних прибічників, як і диверсії в глибокому тилу - тривають", - додав Буданов.
Підрозділи ГУР постійно виконують складні завдання на фронті і в тилу, відбиваючи атаки, евакуюючи поранених, рятуючи полонених та повертаючи українців з зон бойових дій, додав глава української розвідки.
Нагадаємо, Литва виділить 10 млн євро на закупівлю українських ракет-дронів "Паляниця".
Будь ласка, зачекайте...
Теж мені «Le secret de Polichinelle».
Ви не один, половині країни точно соромно за нашу владу..
Покровськ - Донецьк - 80 км.
Якщо виробляти міліон дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 2.739 дронів.
Київ-С.Пітер-1500км, Київ-Курськ- (авіабаза "Халіно")-500км, Київ-Мінськ-600км,
Київ-Брянськ, (завод «Кремній ЕЛ»)-600км,
Київ-Калуга, (літовище - «Шайковка»)-700км,
Київ-Тула, (оборонне підприємство "Щегловский вал")-750км,
Київ-Смоленськ, (авіаційний завод)-800км,
Київ-Вороніж, (аеродроми «Балтімор», «Борисоглєбськ»)-800км,
Київ-Євпаторія-900км, Київ-Тамбов, (пороховий завод)-950км,
Київ-Ростов-на-Дону-1000км, Київ-Рязань, (авіабаза - «Дягілево»)-1000км,
Київ-Псков, (аеродром «Хрести», Черехінська військова база)-1000км,
Київ-Севастополь, (військовий аеродром Бельбек)-1000км,
Київ-Чауда/Крим, (полигон)-1000км, Київ-Новоросійськ-1200км,
Київ-Пєнза-1200км,
Київ- Приморсько-Ахтарськ/Кубань, (військовий аеродром)-1200км,
Київ-Саратов, (авіабаза - «Енгельс»)-1200км,
Київ-Морозовськ, Ростовская обл. (авіабаза)-1200км,
Київ-Краснодар-1250км,
Київ-Волгоград, (військовa база, аэродром «Маринівка») -1300км,
Київ-Нижній Новгород, (авіабаза - «Саваслейка», літовище - «Сільци»)-1400км,
Київ-Черкеськ-1400км, Київ-Сочі-1500км, Київ-Нальчік-1500км,
Київ-Ахтубинськ, (військове літовище) -1500км,
Київ-Моздок, (аеродром)-1600км, Київ-Астрахань-1700км, Київ-Сухумі-1700км, Київ-Самара - 1700км, Київ-Владікавказ - 1700км,
Київ-Казань, (авиазавод им. Горбунова - самолеты Ту-22М и Ту-160М ) - 1800км,
Київ-Грозний-1800км, Київ-Махачкала - 1900км,
Київ-Моздок, (військове літовище) - 1900км,
Київ-Єлабуга, (завод зі збірки шахедів) - 1900км,
Київ- Нижньокамськ, (нафтобазa)-2000км, Київ-Уфа-2100км,
Київ-Архангельск-2200км, Київ-Мурманськ, (авіабаза - «Оленья»)-2500км,
Київ-Челябинськ, (аеродром)-2500км,
Київ-Єкатєрінбург, ("Уралмашзавод")-2700км,
Київ-Омськ, (військовий завод)-3600км