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Буданов (469) розвідка (3804) дрони (4303) ГУР (415)

Українські дрони можуть вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км, - Буданов

буданов

У День воєнної розвідки керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, як далеко здатні вражати українські дрони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на Facebook-сторінці очільника ГУР МО.

"Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат. Адже замість захищати своє, Росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави", - йдеться в дописі.

7 вересня відзначають День військової розвідки в Україні. Буданов привітав військовослужбовців з Днем воєнної розвідки. Він зазначив, що своїми діями розвідники довели, що Чорне море не належить Росії.

"Змусили ворога перекидати свій флот на "безпечну" відстань, покидати морські рубежі, які вони давно вважали своїми. Однак це – лише ілюзія контролю. Адже, розв’язавши широкомасштабну агресію проти України, безпечного місця для окупаційної армії РФ та похідних від неї структур - тепер не існує. Покарання може бути відкладене, але ніколи не скасоване", - зазначив Буданов .

Він нагадав, що протягом року кіберфахівці ГУР провели численні успішні операції, отримавши важливу інформацію для України та виявивши слабкі місця в системі зв'язку держави-агресора. Це лише частина джерел інформації про діяльність російського командування.

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"Побудована на страху та жорстокості російська державність має термін придатності. Тому розширення мережі лояльних прибічників, як і диверсії в глибокому тилу - тривають", - додав Буданов.

Підрозділи ГУР постійно виконують складні завдання на фронті і в тилу, відбиваючи атаки, евакуюючи поранених, рятуючи полонених та повертаючи українців з зон бойових дій, додав глава української розвідки.

Нагадаємо, Литва виділить 10 млн євро на закупівлю українських ракет-дронів "Паляниця".

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Топ коментарі
+22
Керівник розвідки розповідає про технічні характеристики нащих безпілотників. На кого він працює? Уж замуж невтерпеж.
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07.09.2024 10:29
+16
Можуть,якщо ці дрони оплатять інші країни, бо кошти тільки на слуг є, а на ту ж Паляницю не має.
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07.09.2024 10:26
+14
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07.09.2024 10:32
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Можуть, але один раз на рік
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07.09.2024 10:23 Відповісти
Можуть,якщо ці дрони оплатять інші країни, бо кошти тільки на слуг є, а на ту ж Паляницю не має.
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07.09.2024 10:26 Відповісти
Ну все, теперь и не просите разрешение у союзников бить ихними ракетами по рашке )) Бо уже будет звучать туповато ((
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07.09.2024 10:24 Відповісти
А буданову звучати тупувато хіба вперше?
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07.09.2024 14:28 Відповісти
Кацапів жалко?
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07.09.2024 10:41 Відповісти
Керівник розвідки розповідає про технічні характеристики нащих безпілотників. На кого він працює? Уж замуж невтерпеж.
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07.09.2024 10:29 Відповісти
Він керівник Головного Управління Розповідей, йому дозволено.
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07.09.2024 10:38 Відповісти
То нехай своєму другу Гогілашвілі розповідає, а ми про це й самі вже давно знаємо.
Теж мені «Le secret de Polichinelle».
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07.09.2024 12:50 Відповісти
Так він же їх у себе на кухні збирає!
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07.09.2024 14:30 Відповісти
О, вже кави в ялті попив, можна і язиком потеліпати.
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07.09.2024 10:29 Відповісти
Можуть , але з дозволу завгоспа .
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07.09.2024 10:31 Відповісти
Чомусь стає соромно коли цей чувак відкриває рота і починає верзти якусь маячню на весь світ.
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07.09.2024 10:36 Відповісти
Це має назву - іспанський сором. Коли один щось чудить, а соромно іншим..

Ви не один, половині країни точно соромно за нашу владу..
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07.09.2024 11:03 Відповісти
Точно, щось давно Буданова й Арестовича не було в ефірі
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07.09.2024 10:32 Відповісти
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07.09.2024 10:32 Відповісти
А чого тоді у кацапів досі жива стратавіа? Чи зеленим утиркам вигідні обстріли України, щоб під них бабла від союзників вибивати?
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07.09.2024 10:33 Відповісти
Дальність польоту ТУ-95 всього 18 тисяч км (а ще є дозаправка в повітрі) і вони можуть прилітати для пусків ракет базуючись на аеродромі дальньої авіації Українка в Амурській області.
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07.09.2024 10:46 Відповісти
Але на аеродромах їх можна було атакувати, як у свій час атакував останній совковий Стриж. І тоді б вони взагалі не літали. Але цього не роблять, навіть маючи безпілотники на 1800 км.
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07.09.2024 10:54 Відповісти
Ви ж про дальню авіацію, то я написав про базу на Дальньому Сході. Туди нічим дістати. При загрозі вони туди переведуть літаки ДА яких уже залишилось кілька десятків, як перевели тактичну авіацію подалі від лінії фронту.
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07.09.2024 11:04 Відповісти
Ну то нехай переводять, і швидше знищують моторесурс тих динозаврів. Нових у них немає.
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07.09.2024 12:52 Відповісти
Є Ту-160 але і 95 -ті модернізуються.
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07.09.2024 13:19 Відповісти
В горнилі війни гартуються ідіоти.
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07.09.2024 10:33 Відповісти
Кримський міст і переправу на Чонгарі коли "уразите" покидьки ЗЕлені???
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07.09.2024 10:33 Відповісти
Не на часі.😭
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07.09.2024 10:36 Відповісти
Бла, бла . Спершу вражаємо, а потім можемо і бла, бла. У нас нажаль навпаки. Особливо якщо ще зелепадлюка сіпатого рота розкриє,- то біда, то вже і,,контрнаступ''
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07.09.2024 10:40 Відповісти
Але у Зельоних чомусь удари по Кримському табу.
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07.09.2024 10:41 Відповісти
Дивно, був же нормальною людиною, поки з Оманськими не злигався..
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07.09.2024 10:44 Відповісти
ну вот,дождался!!будаванга нарисовался!!жить станет легче жить станет веселей. .
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07.09.2024 10:46 Відповісти
Блогер-розвідник, готовий анекдот. Ходячий.
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07.09.2024 10:49 Відповісти
Это все хорошо, вот только боевая часть у них небольшая да скорость маленькая, годятся в основном для поражения взрывоопасных целей типа НПЗ, склады БК, нужны дальнобойные ракеты, что бы мы могли как нас в Полтаве. Я конечно не ракетостроитель, но отсталый Иран смог в баллистику а Украина что, не может? И не нужно писать про "разбомбят", все уже давно придумано, это делали немцы, Иран, С. Корея, хамас - закапываться в землю да поглубже.
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07.09.2024 10:51 Відповісти
Україна не може. В неї лапки.
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07.09.2024 10:55 Відповісти
3,14дун знахідка для шпіонів.
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07.09.2024 10:55 Відповісти
«Можуть» не означає «вражають»…
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07.09.2024 10:58 Відповісти
відкритим текстом маляву-підтвердження ***** послав, шо дерьмак йому був не збрехав в своїх доповідях.
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07.09.2024 10:59 Відповісти
Шеб 500 км і долетіли до хуіли з Нижнього Тагіла
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07.09.2024 11:00 Відповісти
До Воронежа сьогодні нехіло так долетіло. А Тагіл одним не проб"єш. Треба ретельно підготуватись.
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07.09.2024 11:04 Відповісти
Обычно умные люди такое говорят когда уже вразили. А не только языком ляпать. А то мы уже сколько раз кофе в Ялте пили языком
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07.09.2024 11:03 Відповісти
Пора уже присваивать очередное звание (Генерал), как-то тянут долго.
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07.09.2024 11:04 Відповісти
Усе у майбутньому часі... Можуть, то чомусь не долітають... І взагалі пиз..ь не мішки тягати...
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07.09.2024 11:05 Відповісти
у вас,гниди,під носом рашисти побудували залізницю маріуполь-крим,по якій успішно почали перевозити озброєння та техніку-ні одного прильоту! Будували абсолютно спокійно,бо знали,що не прилетить! Чому,зрадники? Партньори не дозволяють? От ваших дронів в глибині росії нашим бійцям ні холодно,ні жарко! Вони гинуть від того озброєння,які ви,тварюки,даєте спокійно возити залізницею.
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07.09.2024 11:16 Відповісти
А на Рашці знають про інформацію озвучену Будангою? Тобто, русня вдарить ракетою по будинку,загине наших 55 курсантів,280 покалічено.....а Буданга нанесе удар у відповідь,дроном по трансформатору на відстані 1800 км? Зате на Раші знають,що ЗЕ відпускає затриманих диверсантів та корегувальників,їх навіть не судять,а відпускають!! А Буданга знає про це?
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07.09.2024 11:35 Відповісти
..благодарочка от кацапов, что конкрЕтно предупредил.. секретный ты наш.. по секрету - всему свету...
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07.09.2024 11:49 Відповісти
То чому не бють хоча б по тій же єлабузі в татарстані ,де сопливі русняві птушники складають по декілька десятків шахедів в день і які потім щоночі кошмарять Україну і вже падають навіть на порог Верховної Ради. Знову похвальба від Буданова. Не хвали сам себе,хай люди похваляить.(Народна приказка).
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07.09.2024 12:40 Відповісти
Все ж таки , вразити лiтаки кацiв якi базуються , це бiльш приорiтетна цiль якщо в розхiд пiде 1 -2 крил.ракетi"паляниця , анiж цiлитись по заводах де татари збирають газели ..
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07.09.2024 15:00 Відповісти
Газелi - Шахеди
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07.09.2024 15:02 Відповісти
Чому не палимо військову інфраструктуру Донецька - який на сьогодні є кацаподонецьк - українськими «Нептунами» (крылатая ракета малого радиуса действия - 280 км/400 км), «Паляницями» (расстояние 150-300 км с боевой частью 30-50 кг.), балістичними ракетами(радиус действия 600-700 км) та дронами.

Покровськ - Донецьк - 80 км.
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07.09.2024 12:54 Відповісти
Чому не палимо Москву(Київ-Москва-900км) - головний пункт прийняття рішень кацапами - українською зброєю, обіцяною Зеленським?

Якщо виробляти міліон дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 2.739 дронів.
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07.09.2024 12:56 Відповісти
Україна повинна перетворювати у пил та попіл на кацапській території усе, що орда використовує у війні : літовища, залізничні колії, автомобільні шляхи, нафтобази, військові частини, збройні підприємства, склади зі зброєю, мережі газо-, електро-, водопостачання, мерії, військкомати. Для цього Україна повинна мати ВЛАСНУ зброю на 5000 км : Київ-Москва-900км,

Київ-С.Пітер-1500км, Київ-Курськ- (авіабаза "Халіно")-500км, Київ-Мінськ-600км,

Київ-Брянськ, (завод «Кремній ЕЛ»)-600км,

Київ-Калуга, (літовище - «Шайковка»)-700км,

Київ-Тула, (оборонне підприємство "Щегловский вал")-750км,

Київ-Смоленськ, (авіаційний завод)-800км,

Київ-Вороніж, (аеродроми «Балтімор», «Борисоглєбськ»)-800км,

Київ-Євпаторія-900км, Київ-Тамбов, (пороховий завод)-950км,

Київ-Ростов-на-Дону-1000км, Київ-Рязань, (авіабаза - «Дягілево»)-1000км,

Київ-Псков, (аеродром «Хрести», Черехінська військова база)-1000км,

Київ-Севастополь, (військовий аеродром Бельбек)-1000км,

Київ-Чауда/Крим, (полигон)-1000км, Київ-Новоросійськ-1200км,

Київ-Пєнза-1200км,

Київ- Приморсько-Ахтарськ/Кубань, (військовий аеродром)-1200км,

Київ-Саратов, (авіабаза - «Енгельс»)-1200км,

Київ-Морозовськ, Ростовская обл. (авіабаза)-1200км,

Київ-Краснодар-1250км,

Київ-Волгоград, (військовa база, аэродром «Маринівка») -1300км,

Київ-Нижній Новгород, (авіабаза - «Саваслейка», літовище - «Сільци»)-1400км,

Київ-Черкеськ-1400км, Київ-Сочі-1500км, Київ-Нальчік-1500км,

Київ-Ахтубинськ, (військове літовище) -1500км,

Київ-Моздок, (аеродром)-1600км, Київ-Астрахань-1700км, Київ-Сухумі-1700км, Київ-Самара - 1700км, Київ-Владікавказ - 1700км,

Київ-Казань, (авиазавод им. Горбунова - самолеты Ту-22М и Ту-160М ) - 1800км,

Київ-Грозний-1800км, Київ-Махачкала - 1900км,

Київ-Моздок, (військове літовище) - 1900км,

Київ-Єлабуга, (завод зі збірки шахедів) - 1900км,

Київ- Нижньокамськ, (нафтобазa)-2000км, Київ-Уфа-2100км,

Київ-Архангельск-2200км, Київ-Мурманськ, (авіабаза - «Оленья»)-2500км,

Київ-Челябинськ, (аеродром)-2500км,

Київ-Єкатєрінбург, ("Уралмашзавод")-2700км,

Київ-Омськ, (військовий завод)-3600км
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07.09.2024 12:57 Відповісти
Важливіша не кількість кілометрів, а просто кількість. Де сотні наших шахедів щоденно і без варварського дизайну.
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07.09.2024 13:19 Відповісти
Пам'ятаю Бутусов в 19-му році дуже схвально відгукувався про цього "развєдчика'
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07.09.2024 13:49 Відповісти
і тут на арену вискочила Ванга...
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07.09.2024 13:58 Відповісти
ой, ні, цеж пророк Кирило)))
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07.09.2024 13:59 Відповісти
 
 