Українські дрони можуть вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км, - Буданов

У День воєнної розвідки керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, як далеко здатні вражати українські дрони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на Facebook-сторінці очільника ГУР МО.

"Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат. Адже замість захищати своє, Росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави", - йдеться в дописі.

7 вересня відзначають День військової розвідки в Україні. Буданов привітав військовослужбовців з Днем воєнної розвідки. Він зазначив, що своїми діями розвідники довели, що Чорне море не належить Росії.

"Змусили ворога перекидати свій флот на "безпечну" відстань, покидати морські рубежі, які вони давно вважали своїми. Однак це – лише ілюзія контролю. Адже, розв’язавши широкомасштабну агресію проти України, безпечного місця для окупаційної армії РФ та похідних від неї структур - тепер не існує. Покарання може бути відкладене, але ніколи не скасоване", - зазначив Буданов .

Він нагадав, що протягом року кіберфахівці ГУР провели численні успішні операції, отримавши важливу інформацію для України та виявивши слабкі місця в системі зв'язку держави-агресора. Це лише частина джерел інформації про діяльність російського командування.

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"Побудована на страху та жорстокості російська державність має термін придатності. Тому розширення мережі лояльних прибічників, як і диверсії в глибокому тилу - тривають", - додав Буданов.

Підрозділи ГУР постійно виконують складні завдання на фронті і в тилу, відбиваючи атаки, евакуюючи поранених, рятуючи полонених та повертаючи українців з зон бойових дій, додав глава української розвідки.

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