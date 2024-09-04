Агенція оборонних закупівель Міноборони з початку року законтрактувала понад 350 тисяч БпЛА

Протягом серпня Міноборони здійснило закупівлю озброєння та тилового майна українського виробництва, а також запровадило інноваційні підходи до харчування наших військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

"Ми спрямували свою роботу на посилення армії, забезпечення її всім необхідним та сучасним. Лише так ми зможемо гарантувати посилення обороноздатності держави", – зазначив Кліменков.

За його словами, станом на кінець серпня з початку 2024 року Агенція оборонних закупівель Міноборони законтрактувала понад 350 тисяч БПЛА різних типів. Крім цього, йде активна робота з місцевими виробниками озброєння. У пріоритеті – дрони, засоби РЕБ та зв'язку українського виробництва.

"Крім того, розробляються нові сухпайки для військових з урахуванням релігійних, медичних та етичних вимог. Зʼявляться рослинні, кошерні та халяльні набори. Це забезпечить військовослужбовців якісним і різноманітним харчуванням відповідно до їхніх потреб. Закупівельна агенція Міноборони Державний оператор тилу залучила до забезпечення ЗСУ тиловим майном уже 28 нових українських виробників. Це сприяє зміцненню економіки України та підтримці національних виробників, підвищує якість постачання для ЗСУ", - стверджують в міністерстві.

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