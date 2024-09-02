У серпні Міноборони виявило понад 17 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів для ЗСУ загальною вартістю 1,6 млн. гривень

Упродовж серпня Міністерство оборони України виявило понад 17 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів, які були поставлені для потреб Збройних сил України. Загальна вартість неякісних нафтопродуктів склала 1,6 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фахівці спеціалізованої установи Центрального управління контролю якості Міноборони лабораторно дослідили більше 400 проб пально-мастильних матеріалів. Серед них були автомобільний бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, а також мастильні матеріали та спеціальні рідини.

"Ми несемо відповідальність перед платниками податків за те, щоб ресурси для військових постачалися безперебійно і відповідали найвищим стандартам. Це є критично важливим для виконання бойових завдань", - сказав заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Замміністра додав, що подібні випадки постачання неякісних нафтопродуктів абсолютно неприйнятні. Їх буде оперативно усунено та посилено контроль.

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