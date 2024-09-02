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У серпні Міноборони виявило понад 17 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів для ЗСУ загальною вартістю 1,6 млн. гривень

Міноборони виявило неякісне паливо для ЗСУ

Упродовж серпня Міністерство оборони України виявило понад 17 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів, які були поставлені для потреб Збройних сил України. Загальна вартість неякісних нафтопродуктів склала 1,6 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фахівці спеціалізованої установи Центрального управління контролю якості Міноборони лабораторно дослідили більше 400 проб пально-мастильних матеріалів. Серед них були автомобільний бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, а також мастильні матеріали та спеціальні рідини.

"Ми несемо відповідальність перед платниками податків за те, щоб ресурси для військових постачалися безперебійно і відповідали найвищим стандартам. Це є критично важливим для виконання бойових завдань", - сказав заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Замміністра додав, що подібні випадки постачання неякісних нафтопродуктів абсолютно неприйнятні. Їх буде оперативно усунено та посилено контроль.

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Автор: 

Міноборони (7345) паливо (892) поставки (269) ЗСУ (7531)


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Топ коментарі
+3
"Ми несемо відповідальність перед платниками податків за те, щоб ресурси для військових постачалися безперебійно і відповідали найвищим стандартам. Це є критично важливим для виконання бойових завдань", - сказав заступник міністра оборони України Юрій Джигир. саме тому нам поставляють всяку куйню на млн грн українського народу
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02.09.2024 20:31
+3
Де яйця по 17 грн/шт, там і пальне по 95 грн/кг.
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02.09.2024 21:00
+2
Що усього 17 тон, от локшинатори...
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02.09.2024 20:32
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"Ми несемо відповідальність перед платниками податків за те, щоб ресурси для військових постачалися безперебійно і відповідали найвищим стандартам. Це є критично важливим для виконання бойових завдань", - сказав заступник міністра оборони України Юрій Джигир. саме тому нам поставляють всяку куйню на млн грн українського народу
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02.09.2024 20:31 Відповісти
Що усього 17 тон, от локшинатори...
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02.09.2024 20:32 Відповісти
Три нулі десь посіяли..а авіаційний гас неякісний - то взагалі жах..
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02.09.2024 20:35 Відповісти
Судові позови?
Чи проти "своїх" існує інша схема - "не встановлені особи"?
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02.09.2024 20:33 Відповісти
Але жодного покараного, з конфіскацією майна на закупівлю дронів для ЗСУ, суддівські з прокурорськими, так і не ЗАВЕРШИЛИ справи??
Портновжина+татарівщина, в сьогоденні!!!
Не усьо так атназначна»??
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02.09.2024 20:33 Відповісти
поки зелене лайно при владі то отак і буде-корупція, крадіжки, зрадництво і отакі мастильні матеріали для ЗСУ.
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02.09.2024 20:35 Відповісти
А що за пальне по 94 грн/кг? 1млн 600 тис. грн. ділимо на 17000кг. ... ІтоГо 94,12 грн/кг.
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02.09.2024 20:40 Відповісти
Де яйця по 17 грн/шт, там і пальне по 95 грн/кг.
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02.09.2024 21:00 Відповісти
Пан Коцький, вы то чего детям подигруете? Эксперу подвластны задачи в одно действие. Но вы то старше. Следите за руками: Действия:
1.поделено.
2. Переводим солярку кг в литры
3. Смотрим стоимость солярки в Румынии/Польше.
4. Переводим евро в гривны.
5. Самое главное. Мы живем при капитализме. Добавляем акциз и 20% прибыли.
6. Смотрим результат
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02.09.2024 22:00 Відповісти
А Ви статтю читали? Солярка? Там бензин, авіаційний гас, присадки та мастила. А тепер, розкажіть, як рахувати, немаючи інфи - які присадки, мастила. Кількість. Клас.
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02.09.2024 23:06 Відповісти
«постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць..."

Так і тут. Вага невідомої кількості речовин, об'єднаних у категорію "паливно-мастильні матеріали" та їх вартість дає величину у грн/кг подібну грн/кг яєць.

Виникла алюзія, якою я і поділився з товариством.

Якщо вийшло "невдобно", то "сорян".
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03.09.2024 00:34 Відповісти
Поки справжні Герої гинуть на фронті, тилові "патріоти"-мільйонери підраховують свій "бойовий" куш, ще й час знаходять тихесенько релактуватися на райських берегах всесвітніх лазурних островів. Багаторічна ракова пухлина у тілі суспільства, на превеликий жаль... Владо, відкрий-но свої зашорені очі!!!
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02.09.2024 21:31 Відповісти
Це прибл 96 грн за 1 кг.
Цікаво, на якій заправці таки ціни?!
Звісно не "17 грн за яйце", але теж "не мало"...
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02.09.2024 21:34 Відповісти
17 тонн? Что? Смешно, лучше бы уже промолчали
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02.09.2024 22:39 Відповісти
 
 