В августе Минобороны выявило более 17 тонн некачественных горюче-смазочных материалов для ВСУ общей стоимостью 1,6 млн гривен
В течение августа Министерство обороны Украины выявило более 17 тонн некачественных горюче-смазочных материалов, которые были поставлены для нужд Вооруженных сил Украины. Общая стоимость некачественных нефтепродуктов составила 1,6 миллиона гривен.
Об этом говорится на сайте оборонного ведомства Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что специалисты специализированного учреждения Центрального управления контроля качества Минобороны лабораторно исследовали более 400 проб горюче-смазочных материалов. Среди них были автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, а также смазочные материалы и специальные жидкости.
"Мы несем ответственность перед налогоплательщиками за то, чтобы ресурсы для военных поставлялись бесперебойно и соответствовали самым высоким стандартам. Это критически важно для выполнения боевых задач", - сказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.
Замминистра добавил, что подобные случаи поставки некачественных нефтепродуктов абсолютно неприемлемы. Они будут оперативно устранены и усилен контроль.
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Чи проти "своїх" існує інша схема - "не встановлені особи"?
Портновжина+татарівщина, в сьогоденні!!!
Не усьо так атназначна»??
1.поделено.
2. Переводим солярку кг в литры
3. Смотрим стоимость солярки в Румынии/Польше.
4. Переводим евро в гривны.
5. Самое главное. Мы живем при капитализме. Добавляем акциз и 20% прибыли.
6. Смотрим результат
Так і тут. Вага невідомої кількості речовин, об'єднаних у категорію "паливно-мастильні матеріали" та їх вартість дає величину у грн/кг подібну грн/кг яєць.
Виникла алюзія, якою я і поділився з товариством.
Якщо вийшло "невдобно", то "сорян".
Цікаво, на якій заправці таки ціни?!
Звісно не "17 грн за яйце", але теж "не мало"...