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В августе Минобороны выявило более 17 тонн некачественных горюче-смазочных материалов для ВСУ общей стоимостью 1,6 млн гривен

Міноборони виявило неякісне паливо для ЗСУ

В течение августа Министерство обороны Украины выявило более 17 тонн некачественных горюче-смазочных материалов, которые были поставлены для нужд Вооруженных сил Украины. Общая стоимость некачественных нефтепродуктов составила 1,6 миллиона гривен.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что специалисты специализированного учреждения Центрального управления контроля качества Минобороны лабораторно исследовали более 400 проб горюче-смазочных материалов. Среди них были автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, а также смазочные материалы и специальные жидкости.

"Мы несем ответственность перед налогоплательщиками за то, чтобы ресурсы для военных поставлялись бесперебойно и соответствовали самым высоким стандартам. Это критически важно для выполнения боевых задач", - сказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

Замминистра добавил, что подобные случаи поставки некачественных нефтепродуктов абсолютно неприемлемы. Они будут оперативно устранены и усилен контроль.

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Автор: 

Минобороны (9312) топливо (627) поставки (220) ВСУ (6574)


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Топ комментарии
+3
"Ми несемо відповідальність перед платниками податків за те, щоб ресурси для військових постачалися безперебійно і відповідали найвищим стандартам. Це є критично важливим для виконання бойових завдань", - сказав заступник міністра оборони України Юрій Джигир. саме тому нам поставляють всяку куйню на млн грн українського народу
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02.09.2024 20:31
+3
Де яйця по 17 грн/шт, там і пальне по 95 грн/кг.
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02.09.2024 21:00
+2
Що усього 17 тон, от локшинатори...
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02.09.2024 20:32
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"Ми несемо відповідальність перед платниками податків за те, щоб ресурси для військових постачалися безперебійно і відповідали найвищим стандартам. Це є критично важливим для виконання бойових завдань", - сказав заступник міністра оборони України Юрій Джигир. саме тому нам поставляють всяку куйню на млн грн українського народу
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02.09.2024 20:31 Ответить
Що усього 17 тон, от локшинатори...
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02.09.2024 20:32 Ответить
Три нулі десь посіяли..а авіаційний гас неякісний - то взагалі жах..
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02.09.2024 20:35 Ответить
Судові позови?
Чи проти "своїх" існує інша схема - "не встановлені особи"?
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02.09.2024 20:33 Ответить
Але жодного покараного, з конфіскацією майна на закупівлю дронів для ЗСУ, суддівські з прокурорськими, так і не ЗАВЕРШИЛИ справи??
Портновжина+татарівщина, в сьогоденні!!!
Не усьо так атназначна»??
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02.09.2024 20:33 Ответить
поки зелене лайно при владі то отак і буде-корупція, крадіжки, зрадництво і отакі мастильні матеріали для ЗСУ.
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02.09.2024 20:35 Ответить
А що за пальне по 94 грн/кг? 1млн 600 тис. грн. ділимо на 17000кг. ... ІтоГо 94,12 грн/кг.
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02.09.2024 20:40 Ответить
Де яйця по 17 грн/шт, там і пальне по 95 грн/кг.
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02.09.2024 21:00 Ответить
Пан Коцький, вы то чего детям подигруете? Эксперу подвластны задачи в одно действие. Но вы то старше. Следите за руками: Действия:
1.поделено.
2. Переводим солярку кг в литры
3. Смотрим стоимость солярки в Румынии/Польше.
4. Переводим евро в гривны.
5. Самое главное. Мы живем при капитализме. Добавляем акциз и 20% прибыли.
6. Смотрим результат
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02.09.2024 22:00 Ответить
А Ви статтю читали? Солярка? Там бензин, авіаційний гас, присадки та мастила. А тепер, розкажіть, як рахувати, немаючи інфи - які присадки, мастила. Кількість. Клас.
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02.09.2024 23:06 Ответить
«постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць..."

Так і тут. Вага невідомої кількості речовин, об'єднаних у категорію "паливно-мастильні матеріали" та їх вартість дає величину у грн/кг подібну грн/кг яєць.

Виникла алюзія, якою я і поділився з товариством.

Якщо вийшло "невдобно", то "сорян".
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03.09.2024 00:34 Ответить
Поки справжні Герої гинуть на фронті, тилові "патріоти"-мільйонери підраховують свій "бойовий" куш, ще й час знаходять тихесенько релактуватися на райських берегах всесвітніх лазурних островів. Багаторічна ракова пухлина у тілі суспільства, на превеликий жаль... Владо, відкрий-но свої зашорені очі!!!
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02.09.2024 21:31 Ответить
Це прибл 96 грн за 1 кг.
Цікаво, на якій заправці таки ціни?!
Звісно не "17 грн за яйце", але теж "не мало"...
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02.09.2024 21:34 Ответить
17 тонн? Что? Смешно, лучше бы уже промолчали
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02.09.2024 22:39 Ответить
 
 