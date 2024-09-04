Агентство оборонных закупок Минобороны с начала года законтрактовало более 350 тысяч БпЛА

В течение августа Минобороны осуществило закупку вооружения и тылового имущества украинского производства, а также ввело инновационные подходы к питанию наших военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

"Мы направили свою работу на усиление армии, обеспечение ее всем необходимым и современным. Только так мы сможем гарантировать усиление обороноспособности государства", - отметил Клименков.

По его словам, по состоянию на конец августа с начала 2024 года Агентство оборонных закупок Минобороны законтрактовало более 350 тысяч БПЛА различных типов. Кроме этого, идет активная работа с местными производителями вооружения. В приоритете - дроны, средства РЭБ и связи украинского производства.

"Кроме того, разрабатываются новые сухпайки для военных с учетом религиозных, медицинских и этических требований. Появятся растительные, кошерные и халяльные наборы. Это обеспечит военнослужащих качественным и разнообразным питанием в соответствии с их потребностями. Закупочное агентство Минобороны Государственный оператор тыла привлекло к обеспечению ВСУ тыловым имуществом уже 28 новых украинских производителей. Это способствует укреплению экономики Украины и поддержке национальных производителей, повышает качество поставок для ВСУ", - утверждают в министерстве.

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