Заявление Путина о начале войны между РФ и НАТО не ново, он это повторяет в течение последних двух с половиной лет, - Госдепартамент США
Пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал высказывания Путина о том, что разрешение на применение Украиной западного дальнобойного оружия равнозначно войне с НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Миллер подчеркнул во время брифинга.
"На самом деле это не новость, и мы внимательно следим за словами президента. Я бы сказал так: президент Путин - это тот человек, который мог бы завершить эту войну сегодня, если бы действительно захотел. Единственная причина, по которой мы обсуждаем предоставление американских возможностей Украине и поддерживаем наши союзные страны в НАТО и коалиции из 50 стран, созданной по всему миру, заключается в том, что Путин упорно продолжает свою незаконную войну и пытается силой завладеть территорией Украины", - отметил Миллер.
По его словам, закончить разговор о предоставлении ВСУ дальнобойных возможностей очень легко - для этого нужно закончить войну. Он также добавил, что Штаты участие в боевых действиях принимать не будут, но вместе с союзниками продолжат помогать Украине.
На вопрос о том, готовы ли в Госдепартаменте опровергнуть заявление Путина о том, что такое применение оружия будет означать прямое участие США и НАТО в войне, Миллер ответил, что США не намерены участвовать в конфликте в Украине, но продолжат оказывать помощь стране в защите совместно с коалицией своих союзников.
Напомним, кремлевский диктатор Путин заявил, что решение разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.
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Втрати московитів у цій "війні з НАТО" вражають! А підступне НАТО так на цю війну і не прийшло...
в то "ізнасілуєт своімі солдатами" 👍😂
От курва!
Яким же ще причандалом йому перед НАТОкою трусити ? 😂👍
"За будь-якого ядерного шантажу або погрози, це має бути сказано особисто і публічно - якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, Володимир Путін підпише собі смертний вирок", - сказав він.
Прямо зараз у Гаріс є 5,8 млрд $, які згорять 30 вересня. При цьому Україна вже 2 роки чекає долі партії вертольотів, від яких відмовилася Словаччина. І таких прикладів - десятки!