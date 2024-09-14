РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12301 посетитель онлайн
Новости
1 825 20
Госдепартамент США (1790) НАТО (8634) путин (30482) россия (93003)

Заявление Путина о начале войны между РФ и НАТО не ново, он это повторяет в течение последних двух с половиной лет, - Госдепартамент США

міллер

Пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал высказывания Путина о том, что разрешение на применение Украиной западного дальнобойного оружия равнозначно войне с НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Миллер подчеркнул во время брифинга.

"На самом деле это не новость, и мы внимательно следим за словами президента. Я бы сказал так: президент Путин - это тот человек, который мог бы завершить эту войну сегодня, если бы действительно захотел. Единственная причина, по которой мы обсуждаем предоставление американских возможностей Украине и поддерживаем наши союзные страны в НАТО и коалиции из 50 стран, созданной по всему миру, заключается в том, что Путин упорно продолжает свою незаконную войну и пытается силой завладеть территорией Украины", - отметил Миллер.

По его словам, закончить разговор о предоставлении ВСУ дальнобойных возможностей очень легко - для этого нужно закончить войну. Он также добавил, что Штаты участие в боевых действиях принимать не будут, но вместе с союзниками продолжат помогать Украине.

На вопрос о том, готовы ли в Госдепартаменте опровергнуть заявление Путина о том, что такое применение оружия будет означать прямое участие США и НАТО в войне, Миллер ответил, что США не намерены участвовать в конфликте в Украине, но продолжат оказывать помощь стране в защите совместно с коалицией своих союзников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Угрозы Путина в адрес НАТО - опасная риторика, но она не нова для России, - Белый дом

Напомним, кремлевский диктатор Путин заявил, что решение разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Дивина дивна! Вже одинадцятий рік з кожної праски на болотах рабам розповідають, що вони потужно воюють з НАТОю. Бачили і "негрів на абрамсах", і "польских найманців", і "литовських снайперок", і ще армії натівських солдат. Дивно, що на київському чи канівському водосховищах вони не виявили 6-й флот США...
Втрати московитів у цій "війні з НАТО" вражають! А підступне НАТО так на цю війну і не прийшло...
показать весь комментарий
14.09.2024 12:37
+4
То чого ви тоді такі сцикуни?
показать весь комментарий
14.09.2024 12:35
+4
НАТО - за трі дня !!😂

показать весь комментарий
14.09.2024 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гопник, і в Африці гопник. Даже якщо він займає найвищий пост країни.
показать весь комментарий
14.09.2024 12:31 Ответить
В Україні кажуть " босота
показать весь комментарий
14.09.2024 12:45 Ответить
Повтоює - алеж НАТО кацапів не боіться? - то для чого зважати на путлєра
показать весь комментарий
14.09.2024 12:33 Ответить
То чого ви тоді такі сцикуни?
показать весь комментарий
14.09.2024 12:35 Ответить
Дивина дивна! Вже одинадцятий рік з кожної праски на болотах рабам розповідають, що вони потужно воюють з НАТОю. Бачили і "негрів на абрамсах", і "польских найманців", і "литовських снайперок", і ще армії натівських солдат. Дивно, що на київському чи канівському водосховищах вони не виявили 6-й флот США...
Втрати московитів у цій "війні з НАТО" вражають! А підступне НАТО так на цю війну і не прийшло...
показать весь комментарий
14.09.2024 12:37 Ответить
но-но! без провокацій НАТИ ! 😂👍

в то "ізнасілуєт своімі солдатами" 👍😂
показать весь комментарий
14.09.2024 12:47 Ответить
Якщо це справді початок війни між ордою і НАТО, то тоді пупкіну пипець.
показать весь комментарий
14.09.2024 12:41 Ответить
Нє впєчатліл коллєктівно собравшийся Запад пуйловський ядрьоний ?!
От курва!
Яким же ще причандалом йому перед НАТОкою трусити ? 😂👍
показать весь комментарий
14.09.2024 12:44 Ответить
НАТО - за трі дня !!😂

показать весь комментарий
14.09.2024 12:48 Ответить
Але ж це працює, після таких заяв *****(не "президента" до речі а терориста) в вас в очах одразу з'являються червоні лінії "ескалації"(вашими ж словами).
показать весь комментарий
14.09.2024 13:25 Ответить
Для чого брати до уваги заяви старого пердуна ?
показать весь комментарий
14.09.2024 13:26 Ответить
"Застосування ядерної зброї в Україні стане смертним вироком для президента Росії Володимира Путіна, заявив екс-радник президента США з нацбезпеки за часів президента Дональда Трампа Джон Болтон.

"За будь-якого ядерного шантажу або погрози, це має бути сказано особисто і публічно - якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, Володимир Путін підпише собі смертний вирок", - сказав він.
показать весь комментарий
14.09.2024 13:55 Ответить
от саме і через таку позицію Болтона Рудий і звільнив його тоді із посади радника (не закінчив він свою роботу на посаді радника у день, коли закінчились повноваження президента Трампа, а він був звільнений задовго до кінця повноважень Трампа) і зараз Болтон не в команді Рудого. Натомість Рудий бере собі в команду Венса, який на днях викотив намітки мирного плану на одному із шоу. чий це план? Самого Венса? чи Рудого, який був озвучений Венсом, щоб сам Рудий не палився з таким планом? швидше за все це план Рудого. про це свідчать і заяви Рудого про припинення війни за 24 години, про те, що Камала втягне США у війну і т.д... Венс щось від себе може говорити коли він сенатор. а от коли він вже в команді Рудого у якості майбутнього віце, то він вже зобов'язаний бути командним гравцем. і відмазка типу то не план Трампа, а план Венса уже не прокатить.
показать весь комментарий
14.09.2024 18:23 Ответить
Усе, що базікають перед виборами - Венс/Камалла = передвиборча балаканина.

Прямо зараз у Гаріс є 5,8 млрд $, які згорять 30 вересня. При цьому Україна вже 2 роки чекає долі партії вертольотів, від яких відмовилася Словаччина. І таких прикладів - десятки!
показать весь комментарий
15.09.2024 01:26 Ответить
не згорять. Білий дім уже звернувся в Конгрес, щоб ті проголосували зміни, щоб ті кошти не згоріли.
показать весь комментарий
15.09.2024 01:32 Ответить
Так, Білий дім уже звернувся в Конгрес, щоб ті проголосували, щоб ті кошти не згоріли = і Білий дім і далі зміг би маринувати ці гроші нічого не даючи.
показать весь комментарий
15.09.2024 01:39 Ответить
я вважаю, що там без твоїх і моїх порад розберуться що до чого.
показать весь комментарий
15.09.2024 02:07 Ответить
А скільки разів і де Гарріс сказала, що Україна повинна перемогти - а рашка повинна програти?
показать весь комментарий
15.09.2024 15:46 Ответить
Ви курва від одних заяв сците, а що було б як би напав. Сцикуни
показать весь комментарий
14.09.2024 14:27 Ответить
Всрались і підтерлись
показать весь комментарий
14.09.2024 20:15 Ответить
 
 