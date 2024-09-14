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Новости Война
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Угрозы Путина в адрес НАТО и США – опасная риторика, но она не нова для России, - Белый дом

речниця Білого дому Карін Жан П’єр

Угрозы Владимира Путина, что разрешение Украине наносить удары западными ракетами по РФ якобы будет означать прямое участие стран НАТО в войне - очень опасная риторика, но в этом нет ничего нового.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Комментарии Путина это бесспорно очень опасная риторика. Но она не нова для России. На самом деле это было главным сообщением российской пропаганды в их войне. Это их агрессия. Это то, что они сделали", - сказала Карин Жан Пьер. Она в очередной раз подчеркнула, что война может завершиться в момент, когда Россия выведет свои войска из Украины.

В то же время в Белом доме заявили, что политика США в отношении ударов вглубь РФ американским оружием по состоянию на сейчас остается неизменной и сегодня не ожидается никаких больших объявлений по этой теме после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Политика не изменилась. Но я продолжу говорить, что президент предан тому, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы защищаться от агрессии России, чтобы защищать свою демократию", - подчеркнула Жан Пьер. Она также отметила, что Джо Байден всегда был лидером по оказанию Украине поддержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заявил, что разрешение для Украины на дальнобойные удары по РФ "втянет НАТО в войну"
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Топ комментарии
+6
Сцикливі залишились сцикунами.
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14.09.2024 00:49
+5
Погрози Володимира Путіна, що дозвіл Україні завдавати ударів західними ракетами по РФ начебто означатиме пряму участь країн НАТО у війні - дуже небезпечна риторика, але в цьому немає нічого нового, і варто закінчити думку "яка все ж таки нагнала нам страху і ми в США І НАТО ВЕСЬ ЧАС БЗДИМО ВІД ЦІЄЇ РИТОРИКИ ДО СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ.ЗАЛИШИВШТ УКРАЇНУ НА ЗНИЩЕННЯ РАШИСТСЬКИМ ТЕРОРИСТОМ І ВБИВЦЕЮ
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14.09.2024 00:56
+5
Відколи то будь-яка риторика стала небезпечною?
Це ж яким треба бути боягузом, щоб лякатися риторики?
Справді небезпечними були, є і будуть лише дії, а не промови.
Не лякайся, дідусь Джо! Ще не час лякатися.
Якщо путін таки вирішить напасти на НАТО, то перед цим заявить НАТО прямо протилежне. ʼ
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14.09.2024 00:57
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Сцикливі залишились сцикунами.
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14.09.2024 00:49 Ответить
Погрози Володимира Путіна, що дозвіл Україні завдавати ударів західними ракетами по РФ начебто означатиме пряму участь країн НАТО у війні - дуже небезпечна риторика, але в цьому немає нічого нового, і варто закінчити думку "яка все ж таки нагнала нам страху і ми в США І НАТО ВЕСЬ ЧАС БЗДИМО ВІД ЦІЄЇ РИТОРИКИ ДО СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ.ЗАЛИШИВШТ УКРАЇНУ НА ЗНИЩЕННЯ РАШИСТСЬКИМ ТЕРОРИСТОМ І ВБИВЦЕЮ
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14.09.2024 00:56 Ответить
Якщо всралися та всцялися, то про це скажіть прямо, а не всіляки причини видумуйте , щоб ракети не давать!
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14.09.2024 06:12 Ответить
Відколи то будь-яка риторика стала небезпечною?
Це ж яким треба бути боягузом, щоб лякатися риторики?
Справді небезпечними були, є і будуть лише дії, а не промови.
Не лякайся, дідусь Джо! Ще не час лякатися.
Якщо путін таки вирішить напасти на НАТО, то перед цим заявить НАТО прямо протилежне. ʼ
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14.09.2024 00:57 Ответить
>> Але я продовжу говорити, що президент відданий тому, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб захищатися від агресії росії....

Ага.
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14.09.2024 01:05 Ответить
пуцька - це дрібна шавка
злочинний клоп
воно може тільки корчити з себе вєлікаго і сильного
насправді - дати йому в морду добряче
заскавчить і відповзе
Це паттерн всіх низькорослих шавок
Читайте книги
Гофман "Малюк Цахес"
Це воно
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14.09.2024 02:29 Ответить
Небезпечна риторика?
І шо ж ******* буде за це, га?
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14.09.2024 05:27 Ответить
У відповідь на загрозу путіна риторикою, США нададуть Україні далекобійну риторику про ракети великої дальності з обмеженнями застосування по суверенній території РФ.
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14.09.2024 17:50 Ответить
Америка більше боіться розвалу Засрашки, ніж програшу Украіни! Тому й така політика, що зброю дають довго, малими порціями, або взагалі не дають!
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14.09.2024 06:16 Ответить
америка и росия занимаются СЛОВОБЛУДИЕМ ,а Украина каждый день истекает кровью и хоронит своих солдат , стариков и детей !!!! человечество НИКЧЕМНО ,напасть на страну которая ЛИЧНЫМ примером отказалась от ядерного арсенала ради БУДУЩЕГО человечества и так с ней поступить !!!!(((человечество ЗАСЛУЖИВАЕТ ядерный пепел !!!!((((
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14.09.2024 08:45 Ответить
 
 