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Погрози Путіна на адресу НАТО – небезпечна риторика, але вона не нова для Росії, - Білий дім

речниця Білого дому Карін Жан П’єр

Погрози Володимира Путіна, що дозвіл Україні завдавати ударів західними ракетами по РФ начебто означатиме пряму участь країн НАТО у війні – дуже небезпечна риторика, але в цьому немає нічого нового.

На цьому наголосила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Коментарі Путіна це безперечно дуже небезпечна риторика. Але вона не нова для Росії. Насправді це було головним повідомленням російської пропаганди в їхній війні. Це їхня агресія. Це те, що вони зробили", – сказала Карін Жан Пʼєр. Вона вкотре наголосила, що війна може завершитись в момент, коли Росія виведе свої війська з України.

Водночас у Білому домі заявили, що політика США стосовно ударів вглиб РФ американською зброєю станом на зараз залишається незмінною і сьогодні не очікується жодних великих оголошень стосовно цієї теми після зустрічі президента США Джо Байдена із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

"Політика не змінилася. Але я продовжу говорити, що президент відданий тому, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб захищатися від агресії Росії, щоб захищати свою демократію", – наголосила Жан Пʼєр. Вона також відзначила, що Джо Байден завжди був лідером з надання Україні підтримки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін заявив, що дозвіл для України на далекобійні удари по РФ "втягне НАТО у війну"

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.

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Топ коментарі
+6
Сцикливі залишились сцикунами.
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14.09.2024 00:49
+5
Погрози Володимира Путіна, що дозвіл Україні завдавати ударів західними ракетами по РФ начебто означатиме пряму участь країн НАТО у війні - дуже небезпечна риторика, але в цьому немає нічого нового, і варто закінчити думку "яка все ж таки нагнала нам страху і ми в США І НАТО ВЕСЬ ЧАС БЗДИМО ВІД ЦІЄЇ РИТОРИКИ ДО СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ.ЗАЛИШИВШТ УКРАЇНУ НА ЗНИЩЕННЯ РАШИСТСЬКИМ ТЕРОРИСТОМ І ВБИВЦЕЮ
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14.09.2024 00:56
+5
Відколи то будь-яка риторика стала небезпечною?
Це ж яким треба бути боягузом, щоб лякатися риторики?
Справді небезпечними були, є і будуть лише дії, а не промови.
Не лякайся, дідусь Джо! Ще не час лякатися.
Якщо путін таки вирішить напасти на НАТО, то перед цим заявить НАТО прямо протилежне. ʼ
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14.09.2024 00:57
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Сцикливі залишились сцикунами.
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14.09.2024 00:49 Відповісти
Погрози Володимира Путіна, що дозвіл Україні завдавати ударів західними ракетами по РФ начебто означатиме пряму участь країн НАТО у війні - дуже небезпечна риторика, але в цьому немає нічого нового, і варто закінчити думку "яка все ж таки нагнала нам страху і ми в США І НАТО ВЕСЬ ЧАС БЗДИМО ВІД ЦІЄЇ РИТОРИКИ ДО СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ.ЗАЛИШИВШТ УКРАЇНУ НА ЗНИЩЕННЯ РАШИСТСЬКИМ ТЕРОРИСТОМ І ВБИВЦЕЮ
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14.09.2024 00:56 Відповісти
Якщо всралися та всцялися, то про це скажіть прямо, а не всіляки причини видумуйте , щоб ракети не давать!
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14.09.2024 06:12 Відповісти
Відколи то будь-яка риторика стала небезпечною?
Це ж яким треба бути боягузом, щоб лякатися риторики?
Справді небезпечними були, є і будуть лише дії, а не промови.
Не лякайся, дідусь Джо! Ще не час лякатися.
Якщо путін таки вирішить напасти на НАТО, то перед цим заявить НАТО прямо протилежне. ʼ
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14.09.2024 00:57 Відповісти
>> Але я продовжу говорити, що президент відданий тому, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб захищатися від агресії росії....

Ага.
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14.09.2024 01:05 Відповісти
пуцька - це дрібна шавка
злочинний клоп
воно може тільки корчити з себе вєлікаго і сильного
насправді - дати йому в морду добряче
заскавчить і відповзе
Це паттерн всіх низькорослих шавок
Читайте книги
Гофман "Малюк Цахес"
Це воно
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14.09.2024 02:29 Відповісти
Небезпечна риторика?
І шо ж ******* буде за це, га?
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14.09.2024 05:27 Відповісти
У відповідь на загрозу путіна риторикою, США нададуть Україні далекобійну риторику про ракети великої дальності з обмеженнями застосування по суверенній території РФ.
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14.09.2024 17:50 Відповісти
Америка більше боіться розвалу Засрашки, ніж програшу Украіни! Тому й така політика, що зброю дають довго, малими порціями, або взагалі не дають!
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14.09.2024 06:16 Відповісти
америка и росия занимаются СЛОВОБЛУДИЕМ ,а Украина каждый день истекает кровью и хоронит своих солдат , стариков и детей !!!! человечество НИКЧЕМНО ,напасть на страну которая ЛИЧНЫМ примером отказалась от ядерного арсенала ради БУДУЩЕГО человечества и так с ней поступить !!!!(((человечество ЗАСЛУЖИВАЕТ ядерный пепел !!!!((((
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14.09.2024 08:45 Відповісти
 
 