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Держдепартамент США (1583) НАТО (6207) путін (23323) росія (63574)

Заява Путіна про початок війни між РФ та НАТО є не новою, він це повторює протягом останніх двох з половиною років, - Держдепартамент США

міллер

Прессекретар Держдепу Меттью Міллер прокоментував висловлювання Путіна про те, що дозвіл на застосування Україною західної далекобійної зброї рівнозначний війні з НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це Міллер наголосив під час брифінгу.

"Насправді це не новина, і ми уважно стежимо за словами президента. Я б сказав так: президент Путін - це та людина, яка могла б завершити цю війну сьогодні, якби дійсно захотів. Єдина причина, через яку ми обговорюємо надання американських можливостей Україні та підтримуємо наші союзні країни в НАТО і коаліції з 50 країн, створеної по всьому світу, полягає в тому, що Путін наполегливо продовжує свою незаконну війну і намагається силою заволодіти територією України", - зазначив Міллер. 

За його словами, закінчити розмову про надання ЗСУ далекобійних можливостей дуже легко - для цього потрібно закінчити війну. Він також додав, що Штати участь у бойових діях не братимуть, але разом із союзниками продовжать допомагати Україні.

На питання про те, чи готові в Держдепартаменті спростувати заяву Путіна про те, що таке застосування зброї означатиме пряму участь США і НАТО у війні, Міллер відповів, що США не мають наміру брати участь у конфлікті в Україні, але продовжать надавати допомогу країні у захисті спільно з коаліцією своїх союзників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Погрози Путіна на адресу НАТО – небезпечна риторика, але вона не нова для Росії, - Білий дім

Нагадаємо, кремлівський диктатор Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.

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Топ коментарі
+9
Дивина дивна! Вже одинадцятий рік з кожної праски на болотах рабам розповідають, що вони потужно воюють з НАТОю. Бачили і "негрів на абрамсах", і "польских найманців", і "литовських снайперок", і ще армії натівських солдат. Дивно, що на київському чи канівському водосховищах вони не виявили 6-й флот США...
Втрати московитів у цій "війні з НАТО" вражають! А підступне НАТО так на цю війну і не прийшло...
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14.09.2024 12:37
+4
То чого ви тоді такі сцикуни?
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14.09.2024 12:35
+4
НАТО - за трі дня !!😂

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14.09.2024 12:48
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Гопник, і в Африці гопник. Даже якщо він займає найвищий пост країни.
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14.09.2024 12:31 Відповісти
В Україні кажуть " босота
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14.09.2024 12:45 Відповісти
Повтоює - алеж НАТО кацапів не боіться? - то для чого зважати на путлєра
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14.09.2024 12:33 Відповісти
То чого ви тоді такі сцикуни?
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14.09.2024 12:35 Відповісти
Дивина дивна! Вже одинадцятий рік з кожної праски на болотах рабам розповідають, що вони потужно воюють з НАТОю. Бачили і "негрів на абрамсах", і "польских найманців", і "литовських снайперок", і ще армії натівських солдат. Дивно, що на київському чи канівському водосховищах вони не виявили 6-й флот США...
Втрати московитів у цій "війні з НАТО" вражають! А підступне НАТО так на цю війну і не прийшло...
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14.09.2024 12:37 Відповісти
но-но! без провокацій НАТИ ! 😂👍

в то "ізнасілуєт своімі солдатами" 👍😂
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14.09.2024 12:47 Відповісти
Якщо це справді початок війни між ордою і НАТО, то тоді пупкіну пипець.
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14.09.2024 12:41 Відповісти
Нє впєчатліл коллєктівно собравшийся Запад пуйловський ядрьоний ?!
От курва!
Яким же ще причандалом йому перед НАТОкою трусити ? 😂👍
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14.09.2024 12:44 Відповісти
НАТО - за трі дня !!😂

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14.09.2024 12:48 Відповісти
Але ж це працює, після таких заяв *****(не "президента" до речі а терориста) в вас в очах одразу з'являються червоні лінії "ескалації"(вашими ж словами).
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14.09.2024 13:25 Відповісти
Для чого брати до уваги заяви старого пердуна ?
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14.09.2024 13:26 Відповісти
"Застосування ядерної зброї в Україні стане смертним вироком для президента Росії Володимира Путіна, заявив екс-радник президента США з нацбезпеки за часів президента Дональда Трампа Джон Болтон.

"За будь-якого ядерного шантажу або погрози, це має бути сказано особисто і публічно - якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, Володимир Путін підпише собі смертний вирок", - сказав він.
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14.09.2024 13:55 Відповісти
от саме і через таку позицію Болтона Рудий і звільнив його тоді із посади радника (не закінчив він свою роботу на посаді радника у день, коли закінчились повноваження президента Трампа, а він був звільнений задовго до кінця повноважень Трампа) і зараз Болтон не в команді Рудого. Натомість Рудий бере собі в команду Венса, який на днях викотив намітки мирного плану на одному із шоу. чий це план? Самого Венса? чи Рудого, який був озвучений Венсом, щоб сам Рудий не палився з таким планом? швидше за все це план Рудого. про це свідчать і заяви Рудого про припинення війни за 24 години, про те, що Камала втягне США у війну і т.д... Венс щось від себе може говорити коли він сенатор. а от коли він вже в команді Рудого у якості майбутнього віце, то він вже зобов'язаний бути командним гравцем. і відмазка типу то не план Трампа, а план Венса уже не прокатить.
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14.09.2024 18:23 Відповісти
Усе, що базікають перед виборами - Венс/Камалла = передвиборча балаканина.

Прямо зараз у Гаріс є 5,8 млрд $, які згорять 30 вересня. При цьому Україна вже 2 роки чекає долі партії вертольотів, від яких відмовилася Словаччина. І таких прикладів - десятки!
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15.09.2024 01:26 Відповісти
не згорять. Білий дім уже звернувся в Конгрес, щоб ті проголосували зміни, щоб ті кошти не згоріли.
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15.09.2024 01:32 Відповісти
Так, Білий дім уже звернувся в Конгрес, щоб ті проголосували, щоб ті кошти не згоріли = і Білий дім і далі зміг би маринувати ці гроші нічого не даючи.
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15.09.2024 01:39 Відповісти
я вважаю, що там без твоїх і моїх порад розберуться що до чого.
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15.09.2024 02:07 Відповісти
А скільки разів і де Гарріс сказала, що Україна повинна перемогти - а рашка повинна програти?
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15.09.2024 15:46 Відповісти
Ви курва від одних заяв сците, а що було б як би напав. Сцикуни
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14.09.2024 14:27 Відповісти
Всрались і підтерлись
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14.09.2024 20:15 Відповісти
 
 