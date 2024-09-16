Рашисти на 40% посилили повітряну розвідку на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Війська РФ суттєво посилили повітряну розвідку в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків".

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Повітряна розвідка противника посилилась приблизно на 40%. Він проводить її як удень, так і вночі, і тут слід зазначити, що противник може виконувати тим самим дві мети: перша - це виявлення підрозділів Сил оборони з подальшим нанесенням вогневого ураження по позиціях та наших Силах і засобах, і друга - це розвідування маршрутів пересування для власних підрозділів. Тобто він проводить моніторинг тієї чи іншої місцевості і намагається для себе скласти оптимальний маршрут для переміщення як особового складу, так і техніки", - сказав Саранцев.

За словами речника, у Вовчанську окупанти подекуди намагаються задіювати техніку для здійснення логістичного забезпечення і для перевезення особового складу. Також учора ввечері вони намагалися за допомогою автомобілів завезти особовий склад до Вовчанська, але техніка була виявлена й знищена частково разом з екіпажем.

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"Повітряну розвідку він (ворог. - Ред.) здійснює і в самому місті. Крім того, намагається для себе шукати нові маршрути проведення заходів балістичного забезпечення, тому що наші FPV-дрони, м'яко кажучи, не дають спокійно жити і спокійно переміщуватися з будь-якою метою: чи то для штурмів, чи то для доставки провіанту й боєкомплекту на передові позиції", - додав Саранцев.