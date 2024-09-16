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Харківщина (6053) наступ (218) Вовчанськ (357)

Окупанти вдарили з РСЗВ по власних підрозділах біля Агрегатного заводу у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

Руїни Вовчанська

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, в районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях, проводить інженерну розвідку маршрутів висування. Намагається відшукати нові маршрути для здійснення заходів логістичного забезпечення.

Неподалік Лукʼянців противник нарощує систему зв’язку, провів заходи логістичного забезпечення.

Вовчанську противник у вечірній час в північній частині міста здійснив спробу доставки особового складу із застосуванням автомобільної техніки, яку в результаті вогневого ураження, було знищено. Застосував РСЗВ по районах, прилеглих до Агрегатного заводу, чим завдав втрат власним підрозділам. Проводить заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти у районі Глибокого зосереджують увагу на відновленні боєздатності, неподалік Лук’янців проводять інженерну розвідку маршрутів висування, - ОТУ "Харків"

В районі населеного пункту Тихе ворог провів заведення особового складу на передові позиції, основну увагу зосередив на здійсненні повітряної розвідки з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.

За даними ОТУ "Харків", минулої доби відбулося 1 бойове зіткнення. Російські окупанти також завдали 2 авіаудари з використанням 6 КАБів. Окупанти завдали 36 ударів дронами-камікадзе та здійснили 372 обстріли позицій Сил оборони України.

"Сили оборони України адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - наголошують в ОТУ "Харків".

Також читайте: Росіяни штурмують Вовчанськ підрозділами без бойового досвіду, – ОТУ "Харків"

Також повідомляється, що втрати ворога за минулу добу становили 85 осіб, з них безповоротні - 22, санітарні - 61. Двоє окупантів здалися у полон.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 42 одиниці озброєння та військової техніки.

Раніше повідомлялося, що окупанти посилили повітряну розвідку у Вовчанську.

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Топ коментарі
+4
По своїх треба було "сонцепьоками".
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16.09.2024 09:25
+2
Чи не через такі помилки рашистської артилерії ми потім бачимо )(уйло (воно ж путін) котре розповідає якомусь "герою" у шпиталі як той "викликав вогонь на себе" через "оточення" в котрому опинився внаслідок дій ДВОХ українських бійців?!
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16.09.2024 09:33
+1
''Бий своїх, щоб чужі боялися"
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16.09.2024 09:27
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По своїх треба було "сонцепьоками".
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16.09.2024 09:25 Відповісти
''Бий своїх, щоб чужі боялися"
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16.09.2024 09:27 Відповісти
Чи не через такі помилки рашистської артилерії ми потім бачимо )(уйло (воно ж путін) котре розповідає якомусь "герою" у шпиталі як той "викликав вогонь на себе" через "оточення" в котрому опинився внаслідок дій ДВОХ українських бійців?!
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16.09.2024 09:33 Відповісти
можуть же, якщо хочуть...
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16.09.2024 09:39 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!
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16.09.2024 10:25 Відповісти
Мимоходом прочитала Зе про ціль операції на Курщині. Чи він нічого не знає чи дійсно воно так є. Дивлячись на фронт,на атаки дронів іменно звідти,то думаєш,якого біса там якщо ці батальйони потрібні в Україні. Ситуація досить складна.
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16.09.2024 09:47 Відповісти
батальйони потрібні там де вони вирішують задачі найкращим чином, а не просто там де
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16.09.2024 10:33 Відповісти
На дивані?
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16.09.2024 15:41 Відповісти
спитай в свого чоловіка
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16.09.2024 16:40 Відповісти
 
 