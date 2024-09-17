Недалеко от Лукьянцев враг провел меры логистического обеспечения, в районе Глубокого перебрасывал личный состав для пополнения некомплекта, - ОТГ "Харьков"
Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск на Харьковском направлении. Оперативная обстановка остается сложной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет одиночное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии.
Неподалеку Лукьянцев противник наращивает систему связи, провел меры логистического обеспечения, осуществил заведение группы военнослужащих на позиции 380-го мотострелкового полка 47 танковой дивизии 1-й танковой армии с целью подготовки к штурмовым действиям.
В Волчанске противник провел меры по эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения, усилил штурмовые группы 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса.
В ОТГ Харьков отметили, что в районе населенного пункта Тихое основное внимание противник сосредоточил на осуществлении воздушной разведки с целью выявления подразделений Сил обороны Украины.
Потери врага за минувшие сутки
По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки произошло 2 боевых столкновения. российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 1 КАБа и нанесли 26 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 321 обстрел позиций украинских защитников.
Потери врага за минувшие сутки составили 62 человека, из них безвозвратные - 10, санитарные - 48. Четыре оккупанта сдались в плен.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 59 единиц вооружения и военной техники.
Ранее сообщалось, что оккупанты ударили из РСЗО по собственным подразделениям возле Агрегатного завода в Волчанске.
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