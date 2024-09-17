Сутки на Харьковщине: враг обстрелял населенные пункты 4 районов, есть пострадавшие. Повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки рашисты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Купянск, Богодухов и Павловка. Также целью для вражеских РСЗО, БПЛА, артиллерии и минометов стали Подолы, Богуславка и другие прифронтовые населенные пункты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ночью 17 сентября враг атаковал села Сеньково и Богуславка, повреждены частные дома.

В течение 16 сентября враг дважды обстрелял Купянск. В результате обстрела в 12:00 пострадала 65-летняя женщина. Второй раз россияне ударили по городу в 21:13 разрушены три частных дома. Пострадала 63-летняя женщина.





Также под вражеским огнем оказались населенные пункты Подолы и Павловка. В Подолах в результате вражеского артиллерийского обстрела пострадал 63-летний мужчина. Павловку враг атаковал КАБами: горел лес, нефтебаза, поврежден частный дом.

В результате российских обстрелов горела трава в селах Губаревка, Верхний Салтов, Богуславка, Новая Казачья, Грушевка и Лосовка. В последнем в результате обстрела также горели конструктивные элементы разрушенного дома

Около 16:45 россияне сбросили три авиабомбы на Богодухов, сообщили в прокуратуре Харьковской области Повреждены помещения, техника сельскохозяйственного предприятия и не менее 25 жилых домов и хозяйственных построек. 50-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. По предварительным данным, враг наносил удары по городу КАБ-250.