Доба на Харківщині: ворог обстріляв населені пункти 4 районів, є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Минулої доби рашисти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Куп’янськ, Богодухів та Павлівка. Також ціллю для ворожих РСЗВ, БпЛА, артилерії та мінометів стали Подоли, Богуславка та інші прифронтові населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі 17 вересня ворог атакував села Сенькове та Богуславка, пошкоджено приватні будинки.

Протягом 16 вересня ворог двічі обстріляв Куп'янськ. Внаслідок обстрілу 12:00 постраждала 65-річна жінка. Вдруге росіяни вдарили по місту о 21:13 зруйновані три приватні будинки. Постраждала 63-річна жінка.





Також під ворожим вогнем опинилися населені пункти Подоли та Павлівка. У Подолах внаслідок ворожого артилерійського обстрілу постраждав 63-річний чоловік. Павлівку ворог атакував КАБами: горів ліс, нафтобаза, пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок російських обстрілів горіла трава у селах Губарівка, Верхній Салтів, Богуславка, Нова Козача, Грушівка та Лосівка. В останньому внаслідок обстрілу також горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку

Близько 16:45 росіяни скинули три авіабомби на Богодухів, повідомили у прокуратурі Харківської області Пошкоджено приміщення, техніку сільськогосподарського підприємства та щонайменше 25 житлових будинків і господарчих будівель. 50-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. За попередніми даними, ворог завдавав ударів по місту КАБ-250.