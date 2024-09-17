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Новини Війна
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Неподалік Лук’янців ворог провів заходи логістичного забезпечення, у районі Глибокого перекидав особовий склад для поповнення некомплекту, - ОТУ "Харків"

Ситуація на Харківському напрямку

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку. Оперативна обстановка залишається складною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії.

Неподалік Лукʼянців противник нарощує систему зв’язку, провів заходи логістичного забезпечення, здійснив заведення групи військовослужбовців на позиції 380-го мотострілецького полку 47 танкової дивізії 1-ї танкової армії з метою підготовки до штурмових дій.

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У Вовчанську противник провів заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення, посилив штурмові групи 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу.

В ОТУ Харків зауважили, що в районі населеного пункту Тихе основну увагу противник зосередив на здійсненні повітряної розвідки з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.

Втрати ворога за минулу добу

За даними ОТУ "Харків", протягом минулої доби відбулося 2 бойових зіткнення. російські окупанти завдали 1 авіаудар з використанням 1 КАБу та завдали 26 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 321 обстріл позицій українських захисників.

Втрати ворога за минулу добу становили 62 особи, з них безповоротні - 10, санітарні - 48. Чотири окупанти здалися у полон.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 59 одиниць озброєння та військової техніки.

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Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили з РСЗВ по власних підрозділах біля Агрегатного заводу у Вовчанську.

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3808)


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"перекидав особовий склад для поповнення некомплекту"
Все розумію, але поповнюють все ж таки комплект...
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17.09.2024 10:47 Відповісти
 
 