Неподалік Лук’янців ворог провів заходи логістичного забезпечення, у районі Глибокого перекидав особовий склад для поповнення некомплекту, - ОТУ "Харків"

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку. Оперативна обстановка залишається складною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії.

Неподалік Лукʼянців противник нарощує систему зв’язку, провів заходи логістичного забезпечення, здійснив заведення групи військовослужбовців на позиції 380-го мотострілецького полку 47 танкової дивізії 1-ї танкової армії з метою підготовки до штурмових дій.

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У Вовчанську противник провів заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення, посилив штурмові групи 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу.

В ОТУ Харків зауважили, що в районі населеного пункту Тихе основну увагу противник зосередив на здійсненні повітряної розвідки з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.

Втрати ворога за минулу добу

За даними ОТУ "Харків", протягом минулої доби відбулося 2 бойових зіткнення. російські окупанти завдали 1 авіаудар з використанням 1 КАБу та завдали 26 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 321 обстріл позицій українських захисників.

Втрати ворога за минулу добу становили 62 особи, з них безповоротні - 10, санітарні - 48. Чотири окупанти здалися у полон.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 59 одиниць озброєння та військової техніки.

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Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили з РСЗВ по власних підрозділах біля Агрегатного заводу у Вовчанську.