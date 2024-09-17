Оккупанты на востоке Харьковщины готовятся к наступлению: активизировали применение бронетехники, - командир подразделения TERRA Волохов

Российские захватчики на востоке Харьковщины готовятся выбить украинских защитников с того участка, который не так давно Силы обороны отбили у них.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом в эфире телемарафона сообщил командир подразделения TERRA Николай Волохов с позывным Абдулла.

"В последнее время мне казалось, что мы решили проблему с бронетехникой. Была определенная динамика с самого начала захода 3-й ОШБр в зону ответственности в Харьковской области. Техники становилось меньше - сначала ее было очень много, мы ее жгли. А в настоящее время мы наблюдаем увеличение бронетехники, увеличение активности РФ в использовании танков, БМП", - рассказал военный.

Всего на прошлой неделе на востоке Харьковщины потери врага составляют 124 убитыми и 174 ранеными.

Кроме того, уничтожено:

восемь БМП;

девять орудий;

два танка;

14 мотоциклов;

восемь блиндажей-укрытий;

много другой техники.

Оккупанты пытаются разведкой боем "прощупать" оборонительные рубежи. Волохов добавил, что скоро начнется период, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми или труднопроходимыми вследствие погоды.

"И применять технику не будет возможно так, как сейчас. И, кажется, будто они хотят сделать рывок, улучшить свои позиции. Хотят выбить нас с того участка, который не так давно мы отбили у них", - добавил Волохов.

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Напомним, по информации ОТГ "Харьков", враг в районе Глубокого осуществляет одиночное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии. Неподалеку Лукьянцев наращивает систему связи, провел меры логистического обеспечения. В Волчанске противник провел меры по эвакуации санитарных потерь и логистическому обеспечению. В районе Тихого противник сосредоточил внимание на воздушной разведке