Окупанти на сході Харківщині готуються до наступу: активізували застосування бронетехніки, - командир підрозділу TERRA Волохов

Російські загарбники на сході Харківщині готуються вибити українських захисників з тієї ділянки, яку не так давно Сили оборони відбили у них.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це в ефірі телемарафону повідомив командир підрозділу TERRA Микола Волохов з позивним Абдулла.

"Останнім часом мені здавалося, що ми вирішили проблему з бронетехнікою. Була певна динаміка із самого початку заходу 3-ї ОШБр в зону відповідальності у Харківській області. Техніки ставало менше - спершу її було надзвичайно багато, ми її палили. А на цей час ми спостерігаємо збільшення бронетехніки, збільшення активності РФ у використанні танків, БМП", - розповів військовий.

Загалом минулого тижня на сході Харківщини втрати ворога становлять 124 вбитими та 174 пораненими.

Крім того, знищено:

вісім БМП;

дев'ять гармат;

два танки;

14 мотоциклів;

вісім бліндажів-укриттів;

багато іншої техніки.

Окупанти намагаються розвідкою боєм "промацати" обороні рубежі. Волохов додав, що скоро розпочнеться період коли ґрунтові дороги стають непрохідними або важкопрохідними внаслідок погоди.

"І застосовувати техніку не буде можливо так, як зараз. І, здається, ніби вони хочуть зробити ривок, покращити свої позиції. Хочуть вибити нас з тієї ділянки, яку не так давно ми відбили у них", - додав Волохов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує активні штурми у міській забудові Вовчанська, на інших ділянках дещо знизив наступальну активність, - ОТУ "Харків"

Нагадаємо, за інформацією ОТУ "Харків", ворог у районі Глибокого здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. Неподалік Лукʼянців нарощує систему зв’язку, провів заходи логістичного забезпечення. У Вовчанську противник провів заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення. У районі Тихого противник зосередив увагу на повітряній розвідці