Окупанти вдарили КАБом по селу на Харківщині

Російські окупаційні війська вдарили КАБом по селу Черкаська Лозова на Харківщині.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські війська вдарили КАБами по Київському району Харкова.

Також 17 вересня російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Глухова на Сумщині КАБами.

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