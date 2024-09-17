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Новости Война
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Оккупанты ударили КАБом по селу на Харьковщине

РФ вдарила КАБом по Харківщині

Российские оккупационные войска ударили КАБом по селу Черкасская Лозовая на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ударили КАБами по Киевскому району Харькова.

Также 17 сентября российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Глухова в Сумской области КАБами.

Также читайте: Оккупанты на востоке Харьковщины готовятся к наступлению: активизировали применение бронетехники, - командир подразделения TERRA Волохов

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577) КАБ (356)


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