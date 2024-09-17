Оккупанты ударили КАБом по селу на Харьковщине
Российские оккупационные войска ударили КАБом по селу Черкасская Лозовая на Харьковщине.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ударили КАБами по Киевскому району Харькова.
Также 17 сентября российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Глухова в Сумской области КАБами.
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