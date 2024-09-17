Оккупанты ударили КАБами по гражданской инфраструктуре Глухова в Сумской области: двое раненых. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 сентября, российские захватчики сбросили управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Глухова, ранены отец и сын.

Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 17 сентября 2024 года около 10:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, три управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Глухова Шосткинского района.

В результате атаки врага получили ранения отец и сын, которым 64 и 34 года.

Также повреждены по меньшей мере 20 частных домовладений.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

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