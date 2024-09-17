РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5132 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 115 0

Оккупанты ударили КАБами по гражданской инфраструктуре Глухова в Сумской области: двое раненых. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 сентября, российские захватчики сбросили управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Глухова, ранены отец и сын.

Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 17 сентября 2024 года около 10:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, три управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Глухова Шосткинского района.

В результате атаки врага получили ранения отец и сын, которым 64 и 34 года.

Также повреждены по меньшей мере 20 частных домовладений.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ по Глухову на Сумщине: повреждены образовательные учреждения, дома, ранена женщина. ФОТОрепортаж

Наслідки авіаудару по Глухову 17 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Глухову 17 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Глухову 17 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Глухову 17 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Глухову 17 вересня 2024 року
Наслідки авіаудару по Глухову 17 вересня 2024 року

Автор: 

обстрел (27202) Сумская область (3133) Глухов (35) КАБ (357)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 