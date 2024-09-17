Окупанти вдарили КАБами по цивільній інфраструктурі Глухова на Сумщині: двоє поранених. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 вересня, російські загарбники скинули керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Глухова, поранено батька та сина.

Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 17 вересня 2024 року близько 10:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Глухова Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога дістали поранення батько та син, яким 64 та 34 роки.

Також пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

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