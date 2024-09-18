Армія РФ просунулася біля Стельмахівки, в Гродівці та Українську, - DeepState. КАРТА

Російські окупанти мають просування біля Стельмахівки Луганської області, у Гродівці та Українську Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Стельмахівки, в Гродівці та Українську. Тривають бої в районі Желанного Першого", - йдеться у повідомленні.

Ці населені пункти належать до Покровського та Курахівського напрямку.

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Раніше повідомлялося, що росіяни просунулись біля Вугледару та ще 5 населених пунктів на Донеччині.



