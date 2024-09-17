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Донецька область (7587)

Силам оборони вдалось відновити положення біля Торського на Донеччині, - DeepState

Руйнування у Новогродівці на Донеччині

Сили оборони змогли відновити положення біля Торського в Донецькій області, водночас російські окупанти продовжують просуватись в районах інших населених пунктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Сили Оборони України відновили положення біля Торського. Ворог просунувся біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, в Гродівці та Желанному Першому", - пишуть осінтери.

Відновлені та втрачені території в Донецькій області

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17.09.2024 01:23 Відповісти
@ "У Вовчанську точаться бої за «Вовчанський агрегатний завод». ЗСУ мають частковий успіх, вибивши російські війська з низки будівель. Ресурси противника публікують кадри ударів територією заводу, нарікаючи на складну обстановку.
За квартал багатоповерхових будинків тривають позиційні бої вздовж вулиць Гоголя, Соборна та Короленка."
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17.09.2024 03:06 Відповісти
щось я вже чомусь нікому не вірю
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17.09.2024 08:29 Відповісти
нєужелі даже самаму Владімвладімичу нє вєріш?
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17.09.2024 09:22 Відповісти
А хто це такий?
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17.09.2024 12:18 Відповісти
 
 