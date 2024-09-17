Силам обороны удалось восстановить положение возле Торского на Донетчине, - DeepState

Силы обороны смогли восстановить положение возле Торского в Донецкой области, в то же время российские оккупанты продолжают продвигаться в районах других населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Силы Обороны Украины восстановили положение возле Торского. Враг продвинулся возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовке и Желанном Первом", - пишут осинтеры.

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