Силам обороны удалось восстановить положение возле Торского на Донетчине, - DeepState
Силы обороны смогли восстановить положение возле Торского в Донецкой области, в то же время российские оккупанты продолжают продвигаться в районах других населенных пунктов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Силы Обороны Украины восстановили положение возле Торского. Враг продвинулся возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовке и Желанном Первом", - пишут осинтеры.
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