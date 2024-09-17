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Донецкая область (8786)

Силам обороны удалось восстановить положение возле Торского на Донетчине, - DeepState

Руйнування у Новогродівці на Донеччині

Силы обороны смогли восстановить положение возле Торского в Донецкой области, в то же время российские оккупанты продолжают продвигаться в районах других населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Силы Обороны Украины восстановили положение возле Торского. Враг продвинулся возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовке и Желанном Первом", - пишут осинтеры.

Відновлені та втрачені території в Донецькій області

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17.09.2024 01:23 Ответить
@ "У Вовчанську точаться бої за «Вовчанський агрегатний завод». ЗСУ мають частковий успіх, вибивши російські війська з низки будівель. Ресурси противника публікують кадри ударів територією заводу, нарікаючи на складну обстановку.
За квартал багатоповерхових будинків тривають позиційні бої вздовж вулиць Гоголя, Соборна та Короленка."
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17.09.2024 03:06 Ответить
щось я вже чомусь нікому не вірю
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17.09.2024 08:29 Ответить
нєужелі даже самаму Владімвладімичу нє вєріш?
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17.09.2024 09:22 Ответить
А хто це такий?
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17.09.2024 12:18 Ответить
 
 