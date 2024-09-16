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Донецька область (7581)

Росіяни просунулись біля Вугледару та ще 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Просування росіян поблизу Вугледару 15 вересня

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування російських військ в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі осінтерів.

"Ворог просунувся біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українську. Уточнено ситуацію в Кремінному", - йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій поблизу Вугледару станом на 15 вересня

Читайте: На Покровському та Курахівському відбулося по 34 бойових зіткнення, - Генштаб

Автор: 
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Топ коментарі
+20
За наркоманським планом "перемоги", просування ворога - частина плану "пермоги"!
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16.09.2024 02:54
+19
Найбільший прорахунок тих, хто планував операцію, що вона якийсь вплив на куйла може зробити. куйло розпочало своє президентство з жартів «вона потонула». Йому повністю насрати, що там у Курській області, в найгіршому разі кацапи ту область самі й ***********. Тому вони і продовжать тиснути на Донбасі, а там уже так. Їм що місяцем раніше, місяцем пізніше.

Зараз новий закон вийшов, що якщо ти під слідством або в суді, то відправлення на фронт відразу все знімає, щоб ти не накоїв. Табуна йому вистачить надовго, а найголовніша перевага - це величезна територія і можливість щодня бомбити ФАБами, балістикою і стратегами по всій Україні...
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16.09.2024 02:50
+3
піdари просуваються на Донеччині, а ми на Курщині - парадокс....
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16.09.2024 01:53
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піdари просуваються на Донеччині, а ми на Курщині - парадокс....
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16.09.2024 01:53 Відповісти
Найбільший прорахунок тих, хто планував операцію, що вона якийсь вплив на куйла може зробити. куйло розпочало своє президентство з жартів «вона потонула». Йому повністю насрати, що там у Курській області, в найгіршому разі кацапи ту область самі й ***********. Тому вони і продовжать тиснути на Донбасі, а там уже так. Їм що місяцем раніше, місяцем пізніше.

Зараз новий закон вийшов, що якщо ти під слідством або в суді, то відправлення на фронт відразу все знімає, щоб ти не накоїв. Табуна йому вистачить надовго, а найголовніша перевага - це величезна територія і можливість щодня бомбити ФАБами, балістикою і стратегами по всій Україні...
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16.09.2024 02:50 Відповісти
Пан стратег, як я бачу. Може Пан підскаже тоді що робити далі? Втримати Донбасс ми не можемо - довбанні каби і перевага по артилерії робить це неможливим. Які ще ідеї?
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16.09.2024 13:46 Відповісти
Може, нарешті, поставити Українця керувати Армією?

(як, втім, і державою загалом -- за законами воєнного часу)
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16.09.2024 15:12 Відповісти
Як саме, на скільки ми просунулись на Курщині за останній тиждень, наприклад?
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16.09.2024 09:26 Відповісти
За наркоманським планом "перемоги", просування ворога - частина плану "пермоги"!
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16.09.2024 02:54 Відповісти
у ліпших традиціях москальської солдатщини - лізуть незважаючи на втрати ...
Скільки там їх - зранку почитаємо

Просто мене , як неспеціаліста , зацікавило скупчення ворожих військових частин у лівій частині карти . Чого вони там стільки Вроді на тому участку тихо .... поки що ....
Генштаб - візьми на увагу
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16.09.2024 03:27 Відповісти
Маєте на увазі херсонський напрямок?
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16.09.2024 11:45 Відповісти
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16.09.2024 04:54 Відповісти
А може посилання на Кота дати. Бо з ТГ він свій канал видалив. А новий не можу знайти.
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16.09.2024 11:46 Відповісти
Телеграм зніс йому акаунт за заклики різати русню.

https://deepstat.xyz/table
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16.09.2024 21:10 Відповісти
Величезнам проблема - це саме керовані авіабомби. Виробництво їх збільшено, не буду нікого лякати, у кілька разів. Це створює величезну проблему на лінії фронту. Це озброєння, яке діє на тактичній глибині. Тобто, його вплив відчувають здебільшого саме військові на лінії зіткнення та поряд із нею", - зазначив Буданов
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16.09.2024 06:47 Відповісти
"Значить треба побільше чоловіків наловити. Цей кайф прильоту по тобі авіабомби мають відчути всі." - заявив Сирський.
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16.09.2024 07:11 Відповісти
Кожен день все гірше і гірше, а сира с зелей все краще і краще, на словах всі перемогли.
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16.09.2024 09:02 Відповісти
Раніше писали, що наші війська після важких кровопролитних боїв залишили такі, мовляв, такі населені пункти. Тепер пишуть, що росіяни просунулись, захопили такі, ще такі міста, села. Добре, що Україна велика і ще є куди тікати. Люди, що це робиться. Чому ми відступаємо.
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16.09.2024 09:51 Відповісти
Мабуть, знову, плани СРАТЬєха «НЕЗЛАМНОГО» та простроченого, чомусь виявилися на столі у прутіна…. Оманські рулюють «незламно»!
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16.09.2024 11:34 Відповісти
Він виконує обов'язки президента легально.
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16.09.2024 21:11 Відповісти
Конституційний Суд України наголошує, що положення статті 103 Конституції України та інших її статей, які визначають конституційно-правовий статус Президента України, не містять норм, які встановлювали б інший строк, крім п'ятирічного, на який громадяни України можуть обирати главу держави, незалежно від виду виборів (чергових або позачергових). Отже, закріплений частиною першою статті 103 Основного Закону України п'ятирічний строк - єдиний конституційно встановлений строк, на який обирається Президент України. Цей строк однаковою мірою поширюється як на Президента України, обраного на чергових виборах, так і на Президента України, обраного на позачергових виборах.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14?fbclid#Text
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16.09.2024 21:22 Відповісти
І де там вказано, що заборонено комусь виконувати обов'язки президента між виборами?
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16.09.2024 21:50 Відповісти
Наші просуваються доти, поки кацапи не загребуть Донецьку обл і вийдуть на Дніпро, тоді наших вони просто роз...буть, і сядуть за стіл переговорів, чорне по білому, що договорняк це
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16.09.2024 23:49 Відповісти
 
 