Росіяни просунулись біля Вугледару та ще 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування російських військ в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі осінтерів.

"Ворог просунувся біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українську. Уточнено ситуацію в Кремінному", - йдеться в повідомленні.

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