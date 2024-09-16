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Росіяни просунулись біля Вугледару та ще 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування російських військ в Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі осінтерів.
"Ворог просунувся біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українську. Уточнено ситуацію в Кремінному", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+20 Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар16.09.2024 02:54
+19 Консулъ Лаптевых 012b4e17
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+3 finnrussellowenfarrell
показати весь коментар16.09.2024 01:53
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Будь ласка, зачекайте...
Зараз новий закон вийшов, що якщо ти під слідством або в суді, то відправлення на фронт відразу все знімає, щоб ти не накоїв. Табуна йому вистачить надовго, а найголовніша перевага - це величезна територія і можливість щодня бомбити ФАБами, балістикою і стратегами по всій Україні...
(як, втім, і державою загалом -- за законами воєнного часу)
Скільки там їх - зранку почитаємо
Просто мене , як неспеціаліста , зацікавило скупчення ворожих військових частин у лівій частині карти . Чого вони там стільки Вроді на тому участку тихо .... поки що ....
Генштаб - візьми на увагу
https://deepstat.xyz/table
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14?fbclid#Text