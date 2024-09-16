Россияне продвинулись возле Угледара и еще 5 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале осинтеров.
"Враг продвинулся возле Колесниковки, Катериновки, Водяного, Угледара, в Спорном и Украинске. Уточнена ситуация в Кременном", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий16.09.2024 01:53
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Пожалуйста, подождите...
Зараз новий закон вийшов, що якщо ти під слідством або в суді, то відправлення на фронт відразу все знімає, щоб ти не накоїв. Табуна йому вистачить надовго, а найголовніша перевага - це величезна територія і можливість щодня бомбити ФАБами, балістикою і стратегами по всій Україні...
(як, втім, і державою загалом -- за законами воєнного часу)
Скільки там їх - зранку почитаємо
Просто мене , як неспеціаліста , зацікавило скупчення ворожих військових частин у лівій частині карти . Чого вони там стільки Вроді на тому участку тихо .... поки що ....
Генштаб - візьми на увагу
https://deepstat.xyz/table
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14?fbclid#Text