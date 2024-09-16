РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11752 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 729 22
Донецкая область (8780)

Россияне продвинулись возле Угледара и еще 5 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

Просування росіян поблизу Вугледару 15 вересня

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале осинтеров.

"Враг продвинулся возле Колесниковки, Катериновки, Водяного, Угледара, в Спорном и Украинске. Уточнена ситуация в Кременном", - говорится в сообщении.

Карта бойових дій поблизу Вугледару станом на 15 вересня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне совершили 43 обстрела в течение дня: под огнем 14 громад
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
За наркоманським планом "перемоги", просування ворога - частина плану "пермоги"!
показать весь комментарий
16.09.2024 02:54
+19
Найбільший прорахунок тих, хто планував операцію, що вона якийсь вплив на куйла може зробити. куйло розпочало своє президентство з жартів «вона потонула». Йому повністю насрати, що там у Курській області, в найгіршому разі кацапи ту область самі й ***********. Тому вони і продовжать тиснути на Донбасі, а там уже так. Їм що місяцем раніше, місяцем пізніше.

Зараз новий закон вийшов, що якщо ти під слідством або в суді, то відправлення на фронт відразу все знімає, щоб ти не накоїв. Табуна йому вистачить надовго, а найголовніша перевага - це величезна територія і можливість щодня бомбити ФАБами, балістикою і стратегами по всій Україні...
показать весь комментарий
16.09.2024 02:50
+3
піdари просуваються на Донеччині, а ми на Курщині - парадокс....
показать весь комментарий
16.09.2024 01:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
піdари просуваються на Донеччині, а ми на Курщині - парадокс....
показать весь комментарий
16.09.2024 01:53 Ответить
Найбільший прорахунок тих, хто планував операцію, що вона якийсь вплив на куйла може зробити. куйло розпочало своє президентство з жартів «вона потонула». Йому повністю насрати, що там у Курській області, в найгіршому разі кацапи ту область самі й ***********. Тому вони і продовжать тиснути на Донбасі, а там уже так. Їм що місяцем раніше, місяцем пізніше.

Зараз новий закон вийшов, що якщо ти під слідством або в суді, то відправлення на фронт відразу все знімає, щоб ти не накоїв. Табуна йому вистачить надовго, а найголовніша перевага - це величезна територія і можливість щодня бомбити ФАБами, балістикою і стратегами по всій Україні...
показать весь комментарий
16.09.2024 02:50 Ответить
Пан стратег, як я бачу. Може Пан підскаже тоді що робити далі? Втримати Донбасс ми не можемо - довбанні каби і перевага по артилерії робить це неможливим. Які ще ідеї?
показать весь комментарий
16.09.2024 13:46 Ответить
Може, нарешті, поставити Українця керувати Армією?

(як, втім, і державою загалом -- за законами воєнного часу)
показать весь комментарий
16.09.2024 15:12 Ответить
Як саме, на скільки ми просунулись на Курщині за останній тиждень, наприклад?
показать весь комментарий
16.09.2024 09:26 Ответить
За наркоманським планом "перемоги", просування ворога - частина плану "пермоги"!
показать весь комментарий
16.09.2024 02:54 Ответить
у ліпших традиціях москальської солдатщини - лізуть незважаючи на втрати ...
Скільки там їх - зранку почитаємо

Просто мене , як неспеціаліста , зацікавило скупчення ворожих військових частин у лівій частині карти . Чого вони там стільки Вроді на тому участку тихо .... поки що ....
Генштаб - візьми на увагу
показать весь комментарий
16.09.2024 03:27 Ответить
Маєте на увазі херсонський напрямок?
показать весь комментарий
16.09.2024 11:45 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2024 04:54 Ответить
А може посилання на Кота дати. Бо з ТГ він свій канал видалив. А новий не можу знайти.
показать весь комментарий
16.09.2024 11:46 Ответить
Телеграм зніс йому акаунт за заклики різати русню.

https://deepstat.xyz/table
показать весь комментарий
16.09.2024 21:10 Ответить
Величезнам проблема - це саме керовані авіабомби. Виробництво їх збільшено, не буду нікого лякати, у кілька разів. Це створює величезну проблему на лінії фронту. Це озброєння, яке діє на тактичній глибині. Тобто, його вплив відчувають здебільшого саме військові на лінії зіткнення та поряд із нею", - зазначив Буданов
показать весь комментарий
16.09.2024 06:47 Ответить
"Значить треба побільше чоловіків наловити. Цей кайф прильоту по тобі авіабомби мають відчути всі." - заявив Сирський.
показать весь комментарий
16.09.2024 07:11 Ответить
Кожен день все гірше і гірше, а сира с зелей все краще і краще, на словах всі перемогли.
показать весь комментарий
16.09.2024 09:02 Ответить
Раніше писали, що наші війська після важких кровопролитних боїв залишили такі, мовляв, такі населені пункти. Тепер пишуть, що росіяни просунулись, захопили такі, ще такі міста, села. Добре, що Україна велика і ще є куди тікати. Люди, що це робиться. Чому ми відступаємо.
показать весь комментарий
16.09.2024 09:51 Ответить
Мабуть, знову, плани СРАТЬєха «НЕЗЛАМНОГО» та простроченого, чомусь виявилися на столі у прутіна…. Оманські рулюють «незламно»!
показать весь комментарий
16.09.2024 11:34 Ответить
Він виконує обов'язки президента легально.
показать весь комментарий
16.09.2024 21:11 Ответить
Конституційний Суд України наголошує, що положення статті 103 Конституції України та інших її статей, які визначають конституційно-правовий статус Президента України, не містять норм, які встановлювали б інший строк, крім п'ятирічного, на який громадяни України можуть обирати главу держави, незалежно від виду виборів (чергових або позачергових). Отже, закріплений частиною першою статті 103 Основного Закону України п'ятирічний строк - єдиний конституційно встановлений строк, на який обирається Президент України. Цей строк однаковою мірою поширюється як на Президента України, обраного на чергових виборах, так і на Президента України, обраного на позачергових виборах.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14?fbclid#Text
показать весь комментарий
16.09.2024 21:22 Ответить
І де там вказано, що заборонено комусь виконувати обов'язки президента між виборами?
показать весь комментарий
16.09.2024 21:50 Ответить
Наші просуваються доти, поки кацапи не загребуть Донецьку обл і вийдуть на Дніпро, тоді наших вони просто роз...буть, і сядуть за стіл переговорів, чорне по білому, що договорняк це
показать весь комментарий
16.09.2024 23:49 Ответить
 
 