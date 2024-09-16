Россияне продвинулись возле Угледара и еще 5 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале осинтеров.

"Враг продвинулся возле Колесниковки, Катериновки, Водяного, Угледара, в Спорном и Украинске. Уточнена ситуация в Кременном", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне совершили 43 обстрела в течение дня: под огнем 14 громад