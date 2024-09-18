Армия РФ продвинулась возле Стельмаховки, в Гродовке и Украинской, - DeepState. КАРТА

Российские оккупанты имеют продвижение возле Стельмаховки Луганской области, в Гродовке и Украинске Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Стельмаховки, в Гродовке и Украинске. Продолжаются бои в районе Желанного Первого", - говорится в сообщении.

Эти населенные пункты относятся к Покровскому и Кураховскому направлению.

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Ранее сообщалось, что россияне продвинулись возле Угледара и еще 5 населенных пунктов в Донецкой области.



