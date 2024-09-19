На Харьковщине враг восстанавливает боеспособность штурмовых групп, пытается восстановить логистическое обеспечение, - ОТГ "Харків"

Оккупанты в операционной зоне ОТГ "Харків" пытаются восстанавливать боеспособность штурмовых групп, проводить мероприятия логистического обеспечения и эвакуацию санитарных и безвозвратных потерь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ОТГ "Харків".

В районе Глубокого россияне основное внимание сосредоточили на восстановлении боеспособности штурмовых групп 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии. Неподалеку Липцев противник пытается провести мероприятия логистического обеспечения 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.

В район Лукьянцев враг завел две группы на позиции 380-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии с целью возобновления штурмовых действий.

В Волчанске противник пытался применять такелажные команды 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса и 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии с целью проведения мероприятий логистического обеспечения. В результате огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины, намерения противника сорваны, оккупанты проводят мероприятия эвакуации санитарных и безвозвратных потерь.

За минувшие сутки произошло 2 боевых столкновения. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 1 КАБа, 1 ракетный удар с использованием 3-х ракет и 35 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 346 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Удары по врагу

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 106 существ, из них безвозвратные - 42, санитарные - 64.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 80 единиц вооружения и военной техники, в частности:

боевую бронированную машину;

4 артиллерийские системы;

2 автомобиля;

3 единицы специальной техники;

70 БПЛА.

Кроме того, уничтожено 29 укрытий для личного состава и 2 места хранения боеприпасов.

Напомним, накануне в ОТГ "Харків" сообщали, что возле Липцев РФ пытается восстановить утраченное положение, пополняет некомплект на позициях.

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