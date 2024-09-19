Ночью самыми активными направлениями были Кураховское и Покровское, - спикер НГУ Музычук
Прошлой ночью особенно активные столкновения зафиксированы к востоку от Селидово, а также в районах Гродовки и Украинска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми - Україна" сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.
"Здесь произошло наибольшее количество боестолкновений в течение суток. Преобладают штурмы с помощью пехоты", - рассказал представитель Нацгвардии.
Такая тактика может свидетельствовать о попытке врага найти слабые места в украинской обороне или о нехватке тяжелой техники для проведения масштабных наступательных операций.
"Противник пытается атаковать по линии более 10 населенных пунктов. Самые активные боевые действия в районе ответственности наших подразделений - восточнее Селидово, в районе Гродеевки и Украинска", - отметил Музычук.
'
Пожалуйста, подождите...