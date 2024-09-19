Россияне меняют тактику на Донбассе, активнее применяют тяжелую бронированную технику, - офицер НГУ "Рубіж" Кожубенко
Во время штурмовых действий на Донбассе враг начал активнее применять тяжелую бронированную технику.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми -Україна" сообщил Дмитрий Кожубенко, офицер секции планирования бригады "Рубіж".
Он отметил, что россияне пытаются использовать последнее "окно возможностей" перед ухудшением погодных условий, которые могут существенно повлиять на ход боевых действий в регионе.
"На некоторых направлениях противник пытается штурмовать с применением тяжелой бронированной техники. Это говорит о том, что противник понимает: скоро начнутся дожди, и, как все прекрасно знают, наш Донбасс любит дождливую погоду, когда по донбасским полям просто не пройдешь никакой техникой", - пояснил военный.
Напомним, российские захватчики на востоке Харьковской области готовятся выбить украинских защитников с того участка, который не так давно Силы обороны отбили у них. Военные отмечают, что это также связано с периодом, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми или труднопроходимыми вследствие погоды.
Пожалуйста, подождите...
Хіба, що, оті, баканов з резніковим та отими патужними мєнєнджарами з ОПУ, руками їх зупинять, за 100 млрд грн???
раніше, кацапи берегли важку броньовану техніку, тому що дорого і жалко, тому суцільні м'ясні штурми.
але, зараз, коли настає осінній сезон дощів, кацапи кидають всю важку броньовану техніку, тому що, потім не зможуть?
де, я, пропустив?