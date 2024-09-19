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Россияне меняют тактику на Донбассе, активнее применяют тяжелую бронированную технику, - офицер НГУ "Рубіж" Кожубенко

На Донеччині окупанти активізували застосування бронетехніки

Во время штурмовых действий на Донбассе враг начал активнее применять тяжелую бронированную технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми -Україна" сообщил Дмитрий Кожубенко, офицер секции планирования бригады "Рубіж".

Он отметил, что россияне пытаются использовать последнее "окно возможностей" перед ухудшением погодных условий, которые могут существенно повлиять на ход боевых действий в регионе.

"На некоторых направлениях противник пытается штурмовать с применением тяжелой бронированной техники. Это говорит о том, что противник понимает: скоро начнутся дожди, и, как все прекрасно знают, наш Донбасс любит дождливую погоду, когда по донбасским полям просто не пройдешь никакой техникой", - пояснил военный.

Напомним, российские захватчики на востоке Харьковской области готовятся выбить украинских защитников с того участка, который не так давно Силы обороны отбили у них. Военные отмечают, что это также связано с периодом, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми или труднопроходимыми вследствие погоды.

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Танків 14,бронзових машин також не мало. Вони атакують і залишаються металоломом на полі бою.
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19.09.2024 09:08 Ответить
Саммітами, від єрмака та простроченого, рашистів не зупиниш!!
Хіба, що, оті, баканов з резніковим та отими патужними мєнєнджарами з ОПУ, руками їх зупинять, за 100 млрд грн???
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19.09.2024 09:16 Ответить
поясніть логіку, від кожубенко.
раніше, кацапи берегли важку броньовану техніку, тому що дорого і жалко, тому суцільні м'ясні штурми.
але, зараз, коли настає осінній сезон дощів, кацапи кидають всю важку броньовану техніку, тому що, потім не зможуть?
де, я, пропустив?
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19.09.2024 09:30 Ответить
Вони мабуть розраховують до весни ще наклепати/відновити тисячу-другу цього залізяччя, тому й почали застосовувати те, що зараз "на ходу".
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19.09.2024 09:37 Ответить
логічна логіка .
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19.09.2024 09:37 Ответить
Як багато на Цензорі експертів/контролерів. Здалеку. І дуже здалеку...
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19.09.2024 09:36 Ответить
Важку?... Броньовану?... Це що, мотлох сімдесятирічної давнини, як казали іксперди?
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19.09.2024 09:52 Ответить
Поки що багато поля боїв в Дон.обл залишаються за росіяками, їх незгоріла бтт відбуксується і ремонтується в т.ч.і підбита техніка ЗСУ.
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19.09.2024 13:45 Ответить
 
 