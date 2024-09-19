Росіяни змінюють тактику на Донбасі, активніше застосовують важку броньовану техніку, - офіцер НГУ "Рубіж" Кожубенко

Під час штурмових дій на Донбасі ворог почав активніше застосовувати важку броньовану техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади "Рубіж".

Він зазначив, що росіяни намагаються використати останнє "вікно можливостей" перед погіршенням погодних умов, які можуть суттєво вплинути на хід бойових дій у регіоні.

"На деяких напрямках противник намагається штурмувати із застосуванням важкої броньованої техніки. Це говорить про те, що противник розуміє: скоро почнуться дощі, і як всі прекрасно знають, наш Донбас любить дощовиту погоду, коли по донбаських полях просто не пройдеш жодною технікою", - пояснив військовий.

Нагадаємо, російські загарбники на сході Харківщині готуються вибити українських захисників з тієї ділянки, яку не так давно Сили оборони відбили у них. Військові зазначають, що це також пов'язане з періодом коли ґрунтові дороги стають непрохідними або важкопрохідними внаслідок погоди.

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