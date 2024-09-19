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Росіяни змінюють тактику на Донбасі, активніше застосовують важку броньовану техніку, - офіцер НГУ "Рубіж" Кожубенко

На Донеччині окупанти активізували застосування бронетехніки

Під час штурмових дій на Донбасі ворог почав  активніше застосовувати важку броньовану техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади "Рубіж".

Він зазначив, що росіяни намагаються використати останнє "вікно можливостей" перед погіршенням погодних умов, які можуть суттєво вплинути на хід бойових дій у регіоні.

"На деяких напрямках противник намагається штурмувати із застосуванням важкої броньованої техніки. Це говорить про те, що противник розуміє: скоро почнуться дощі, і як всі прекрасно знають, наш Донбас любить дощовиту погоду, коли по донбаських полях просто не пройдеш жодною технікою", - пояснив військовий.

Нагадаємо, російські загарбники на сході Харківщині готуються вибити українських захисників з тієї ділянки, яку не так давно Сили оборони відбили у них. Військові зазначають, що це також пов'язане з періодом коли ґрунтові дороги стають непрохідними або важкопрохідними внаслідок погоди.

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Танків 14,бронзових машин також не мало. Вони атакують і залишаються металоломом на полі бою.
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19.09.2024 09:08 Відповісти
Саммітами, від єрмака та простроченого, рашистів не зупиниш!!
Хіба, що, оті, баканов з резніковим та отими патужними мєнєнджарами з ОПУ, руками їх зупинять, за 100 млрд грн???
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19.09.2024 09:16 Відповісти
поясніть логіку, від кожубенко.
раніше, кацапи берегли важку броньовану техніку, тому що дорого і жалко, тому суцільні м'ясні штурми.
але, зараз, коли настає осінній сезон дощів, кацапи кидають всю важку броньовану техніку, тому що, потім не зможуть?
де, я, пропустив?
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19.09.2024 09:30 Відповісти
Вони мабуть розраховують до весни ще наклепати/відновити тисячу-другу цього залізяччя, тому й почали застосовувати те, що зараз "на ходу".
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19.09.2024 09:37 Відповісти
логічна логіка .
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19.09.2024 09:37 Відповісти
Як багато на Цензорі експертів/контролерів. Здалеку. І дуже здалеку...
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19.09.2024 09:36 Відповісти
Важку?... Броньовану?... Це що, мотлох сімдесятирічної давнини, як казали іксперди?
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19.09.2024 09:52 Відповісти
Поки що багато поля боїв в Дон.обл залишаються за росіяками, їх незгоріла бтт відбуксується і ремонтується в т.ч.і підбита техніка ЗСУ.
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19.09.2024 13:45 Відповісти
 
 