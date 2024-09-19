Росіяни змінюють тактику на Донбасі, активніше застосовують важку броньовану техніку, - офіцер НГУ "Рубіж" Кожубенко
Під час штурмових дій на Донбасі ворог почав активніше застосовувати важку броньовану техніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади "Рубіж".
Він зазначив, що росіяни намагаються використати останнє "вікно можливостей" перед погіршенням погодних умов, які можуть суттєво вплинути на хід бойових дій у регіоні.
"На деяких напрямках противник намагається штурмувати із застосуванням важкої броньованої техніки. Це говорить про те, що противник розуміє: скоро почнуться дощі, і як всі прекрасно знають, наш Донбас любить дощовиту погоду, коли по донбаських полях просто не пройдеш жодною технікою", - пояснив військовий.
Нагадаємо, російські загарбники на сході Харківщині готуються вибити українських захисників з тієї ділянки, яку не так давно Сили оборони відбили у них. Військові зазначають, що це також пов'язане з періодом коли ґрунтові дороги стають непрохідними або важкопрохідними внаслідок погоди.
Будь ласка, зачекайте...
Хіба, що, оті, баканов з резніковим та отими патужними мєнєнджарами з ОПУ, руками їх зупинять, за 100 млрд грн???
раніше, кацапи берегли важку броньовану техніку, тому що дорого і жалко, тому суцільні м'ясні штурми.
але, зараз, коли настає осінній сезон дощів, кацапи кидають всю важку броньовану техніку, тому що, потім не зможуть?
де, я, пропустив?