Ситуація на фронті залишається складною, за добу - 187 бойових зіткнень, - Генштаб

Ворог, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Удари по Україні

Вчора, 18 вересня, російські військові завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, а також 79 авіаударів, зокрема, скинули 127 КАБ. Крім цього, здійснили понад 4580 обстрілів, з них 154 - із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження понад 1450 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Павлівка, Малушине, Графське, Бондарівщина, Соснівка, Іскрівщина, Ободи, Костянтинівка, Семенівка, Білопілля, Хомине, Битиця, Петропавлівка, Осинове, Ківшарівка, Кругляківка, Новоплатонівка, Часів Яр, Дружківка, Малинівка, Щербинівка, Іванопілля, Дружба, Торецьк, Олександрополь, Мирноград, Кринична Промінь, Старі Терни, Богоявленка, Новодарівка, Новоукраїнка, Роздольне, П’ятихатки, Жереб’янки, Степногірськ, Юльївка та Одрадокам’янка.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе. Також по житлових районах та цивільній інфраструктурі Вовчанська авіація противника завдала ударів КАБами. Крім цього, окупанти атакували керованими авіаційними бомбами та балістичними ракетами місто Харків, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дачного, Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального, та Желанного Першого.

На Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Ситуація на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

Також п’ять разів ворог безуспішно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

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На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Операція на Курщині

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста.

За минулу добу російські літаки завдали дев’ятнадцять авіаударів тридцятьма дев’ятьма КАБами по власній території.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників та один інший важливий об’єкт.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, одну РСЗВ, 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 55 автомобілів.