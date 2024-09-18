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Українські захисники завдали удару по позиціях окупантів у районі Приютного в Запорізькій області. ВIДЕО

Воїни 14-ої окремої механізованої бригади завдали нищівного удару по позиціях російських загарбників у районі Приютного в Запорізькій області.

Завдяки злагодженій роботі наших захисників, ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці і росіяни не змогли закріпитися на своїх позиціях, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Нацгвардійці знищили російський бронетранспортер з боєкомплектом на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) ліквідація (3949) Запорізька область (3623)


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"Приютили" п#дарів
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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18.09.2024 23:13 Відповісти
Дуже гарно!
Ось тепер я засну.....
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18.09.2024 23:16 Відповісти
Орки, мабуть, за нємкамі, на бірлін, збиралися їхати, через Україну…
А воно, он, як неловко у них вийшло! Хлопок, задимлєніє, а вспишку, орки уже і не побачили… Ні к чєму вспишка..
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18.09.2024 23:20 Відповісти
Героям України слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.09.2024 23:22 Відповісти
 
 