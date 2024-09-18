Українські захисники завдали удару по позиціях окупантів у районі Приютного в Запорізькій області. ВIДЕО
Воїни 14-ої окремої механізованої бригади завдали нищівного удару по позиціях російських загарбників у районі Приютного в Запорізькій області.
Завдяки злагодженій роботі наших захисників, ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці і росіяни не змогли закріпитися на своїх позиціях, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
Ось тепер я засну.....
А воно, он, як неловко у них вийшло! Хлопок, задимлєніє, а вспишку, орки уже і не побачили… Ні к чєму вспишка..