Українські захисники завдали удару по позиціях окупантів у районі Приютного в Запорізькій області. ВIДЕО

Воїни 14-ої окремої механізованої бригади завдали нищівного удару по позиціях російських загарбників у районі Приютного в Запорізькій області.

Завдяки злагодженій роботі наших захисників, ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці і росіяни не змогли закріпитися на своїх позиціях, повідомляє Цензор.НЕТ.

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