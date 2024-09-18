Нацгвардейцы уничтожили российский бронетранспортер с боекомплектом на Запорожском направлении. ВИДЕО

Нацгвардейцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" успешно уничтожили российский бронетранспортер с боекомплектом на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

"Операция была проведена аэроразведчиками совместно с расчетом гаубицы Д-30, демонстрируя высокую эффективность и слаженность действий подразделений. Благодаря их профессиональным действиям враг понес значительные потери на Запорожском фронте", - добавили в публикации.

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