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Нацгвардейцы уничтожили российский бронетранспортер с боекомплектом на Запорожском направлении. ВИДЕО

Нацгвардейцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" успешно уничтожили российский бронетранспортер с боекомплектом на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

"Операция была проведена аэроразведчиками совместно с расчетом гаубицы Д-30, демонстрируя высокую эффективность и слаженность действий подразделений. Благодаря их профессиональным действиям враг понес значительные потери на Запорожском фронте", - добавили в публикации.

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Автор: 

армия РФ (19318) уничтожение (6980) Национальная гвардия (2126)


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їх знищують всюди, але вони просуваються. окремо знищена ******** з 3,14дорами долю фронту не визначає.
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18.09.2024 22:58 Ответить
D 30?! Наводчику в таком случае надо медаль давать за великолепную работу.
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18.09.2024 23:54 Ответить
 
 