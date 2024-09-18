Бойцы 117-й ОМБр сбили в небе российский разведывательный беспилотник SuperCam. ВИДЕО
Воины 117-й отдельной механизированной бригады с помощью дрона-камикадзе сбили российский разведывательный беспилотник SuperCam.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, вчера украинский оператор дрона-камикадзе уничтожил российский беспилотник "Zala Z-16".
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Colt
показать весь комментарий18.09.2024 21:52 Ответить Мне нравится 1
Hulio
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