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Бойцы 117-й ОМБр сбили в небе российский разведывательный беспилотник SuperCam. ВИДЕО

Воины 117-й отдельной механизированной бригады с помощью дрона-камикадзе сбили российский разведывательный беспилотник SuperCam.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, вчера украинский оператор дрона-камикадзе уничтожил российский беспилотник "Zala Z-16".

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Автор: 

беспилотник (3606) уничтожение (6949) дроны (3939)


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Ахтунг, ахтунг ! Покришкін сбіт !
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18.09.2024 21:52 Ответить
"Птічку залко"
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18.09.2024 22:25 Ответить
 
 